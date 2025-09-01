株式会社エントリー 元プロ野球選手・鳥谷敬さん出演 新CM公開

株式会社エントリー



“人と仕事の縁むすびに挑戦し続ける”を企業理念に、主にお仕事紹介サイト「スマジョブ」を運営する株式会社エントリー（本社：東京都新宿区、代表取締役：寺本潤、以下エントリー）は、元プロ野球選手・鳥谷敬さんを起用した新CM『バイトするならエントリー 鳥谷敬さんインタビュー篇』を公開いたしました。

「挑戦」をテーマに、鳥谷さんが自身の野球人生や挑戦の意味について語り、最後に「結局、鳥谷敬もエントリーなんだよな。」と微笑む印象的なシーンで締めくくられています。

■CMの見どころ

本CMは、鳥谷さんの素顔と挑戦への想いが凝縮された内容となっています。

１. 鳥谷さんの素顔がのぞける「バイト未経験エピソード」

「バイト？やったことないですね。ずっと野球ばっかりの人生だったから…」と語る冒頭シーン。意外な一面が垣間見えます。

２. アスリートらしい深い言葉「挑戦＝自分との勝負」

「挑戦って、自分との勝負でした。昨日の自分を超えられるかどうか。」と語り、一流アスリートならではの哲学を披露。

３. 照れ笑いで締める「やっぱ鳥谷敬もエントリーなんだぁ」

新たな挑戦を問われ「エントリー…ですかね」と照れ笑いし、最後は「挑戦し続ける人を応援します。バイトするならエントリー」というメッセージで締めくくります。

■ メッセージ

誰にとっても「挑戦」の第一歩は不安です。鳥谷さんの言葉のように、“自分との勝負”に挑むすべての人へ。エントリーは、安心して働ける環境と、一歩踏み出す勇気を届け続けます。

■ 放映概要

放映開始：2025年9月1日より

放映媒体：YouTube https://www.youtube.com/watch?v=8RCV8wPnh_4

SNS https://www.instagram.com/baitosurunara_entry/

公式HP ： https://entry-inc.jp/

■ 出演者プロフィール

鳥谷 敬（とりたに たかし）

元プロ野球選手。阪神タイガース、千葉ロッテマリーンズで活躍。2003年ドラフト自由獲得枠で阪神タイガースに入団。守備の名手としても知られ、長年ショートを守り抜いた。現在は野球解説者・指導者として活動。

■会社概要

社名 ：株式会社エントリー

代表取締役 ：寺本 潤

本社 ：東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル41F

ホームページ：https://entry-inc.jp/

TEL ：03-6302-0303

設立 ：2002年2月20日

創立 ：2014年2月1日

資本金 ：10,000万円

従業員数 ：343名（2025年7月末日時点）

事業内容 ：人材派遣事業（派）13-304999 ／ 人材紹介事業 13-ユ-305183 ／

シェアリングエコノミー事業 ／ 農業向けマッチング事業 ／ アウトソーシング事業