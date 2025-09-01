株式会社エントリー 元プロ野球選手・鳥谷敬さん出演 新CM公開

写真拡大 (全3枚)

株式会社エントリー


“人と仕事の縁むすびに挑戦し続ける”を企業理念に、主にお仕事紹介サイト「スマジョブ」を運営する株式会社エントリー（本社：東京都新宿区、代表取締役：寺本潤、以下エントリー）は、元プロ野球選手・鳥谷敬さんを起用した新CM『バイトするならエントリー 鳥谷敬さんインタビュー篇』を公開いたしました。




「挑戦」をテーマに、鳥谷さんが自身の野球人生や挑戦の意味について語り、最後に「結局、鳥谷敬もエントリーなんだよな。」と微笑む印象的なシーンで締めくくられています。




■CMの見どころ


本CMは、鳥谷さんの素顔と挑戦への想いが凝縮された内容となっています。


１. 鳥谷さんの素顔がのぞける「バイト未経験エピソード」


　「バイト？やったことないですね。ずっと野球ばっかりの人生だったから…」と語る冒頭シーン。意外な一面が垣間見えます。


２. アスリートらしい深い言葉「挑戦＝自分との勝負」


　「挑戦って、自分との勝負でした。昨日の自分を超えられるかどうか。」と語り、一流アスリートならではの哲学を披露。


３. 照れ笑いで締める「やっぱ鳥谷敬もエントリーなんだぁ」


　新たな挑戦を問われ「エントリー…ですかね」と照れ笑いし、最後は「挑戦し続ける人を応援します。バイトするならエントリー」というメッセージで締めくくります。



■ メッセージ


誰にとっても「挑戦」の第一歩は不安です。鳥谷さんの言葉のように、“自分との勝負”に挑むすべての人へ。エントリーは、安心して働ける環境と、一歩踏み出す勇気を届け続けます。



■ 放映概要


放映開始：2025年9月1日より


放映媒体：YouTube　https://www.youtube.com/watch?v=8RCV8wPnh_4


　　　　　SNS　　　https://www.instagram.com/baitosurunara_entry/


　　　　　


公式HP ： https://entry-inc.jp/



■ 出演者プロフィール



鳥谷 敬（とりたに たかし）


元プロ野球選手。阪神タイガース、千葉ロッテマリーンズで活躍。2003年ドラフト自由獲得枠で阪神タイガースに入団。守備の名手としても知られ、長年ショートを守り抜いた。現在は野球解説者・指導者として活動。





■会社概要


社名　　　　：株式会社エントリー


代表取締役　：寺本 潤


本社　　　　：東京都新宿区西新宿2-6-1　新宿住友ビル41F


ホームページ：https://entry-inc.jp/


TEL　　　　：03-6302-0303


設立　　　　：2002年2月20日


創立　　　　：2014年2月1日


資本金　　　：10,000万円


従業員数　　：343名（2025年7月末日時点）


事業内容　　：人材派遣事業（派）13-304999　／　人材紹介事業 13-ユ-305183　／　


シェアリングエコノミー事業　／　農業向けマッチング事業　／　アウトソーシング事業　