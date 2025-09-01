『10周年記念 ヲタクに恋は難しい展』の事後受注を開始！！アニメ・漫画のオリジナルグッズを販売する「AMNIBUS」にて
株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『ヲタクに恋は難しい』の商品30種の受注を開始いたします。
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にて『10周年記念 ヲタクに恋は難しい展』の事後受注を8月25日（月）より開始いたしました。
https://amnibus.com/products/title/1611?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/1611?utm_source=press)
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
ふじた先生の描き下ろしの10周年記キービジュアル、桃瀬成海、二藤宏嵩、小柳花子、樺倉太郎、二藤尚哉、桜城 光のイラストをメインにデザインしました。
▼ふじた先生 描き下ろし 10周年記念キービジュアル&10周年記念和装ver. トレーディングミニ色紙
コレクションしやすいミニサイズで、様々な場所に飾ってお使いいただけます。
お部屋やオフィスで、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：単品 \660(税込), BOX \6,600(税込)
種類 ：全10種
サイズ：（約）13.5×12cm
素材 ：紙
▼ふじた先生 描き下ろし 10周年記念和装ver. トレーディングホログラム缶バッジ
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：単品 \550(税込), BOX \6,600(税込)
種類 ：全12種
サイズ：（約）直径56mm
素材 ：紙、ブリキ
▼ふじた先生描き下ろし 10周年記念キービジュアル A3キャラファイングラフ
キャラファイングラフは、高品位美術印刷技術により美しい発色でイラストを高品質・高精細に再現しています。
額縁入りのプレミアムな逸品です。
絵画のように飾ってお楽しみください。
▽仕様
価格 ：\19,800(税込)
サイズ：額縁：（約）56.4×44.1cm イラスト：A3 プレート：（約）5×1.5cm
素材 ：額：樹脂 本体：紙 面材：アクリル プレート：アルミニウム
▼ふじた先生 描き下ろし アクリルジオラマ
※画像は「ふじた先生 描き下ろし 10周年記念キービジュアル アクリルジオラマ」を使用しております。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \3,850(税込)
種類 ：全2種（10周年記念キービジュアル、集合 10周年記念和装ver.）
サイズ：本体：（約）13×10.9cm 台座：（約）14.4×2.8cm パーツ：（約）14.4×12.1cm 厚み：3mm
素材 ：アクリル
▼ふじた先生 描き下ろし 10周年記念和装ver. BIGアクリルスタンド
※画像は「ふじた先生 描き下ろし 桃瀬成海 10周年記念和装ver. BIGアクリルスタンド」を使用しております。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \1,980(税込)
種類 ：全6種（桃瀬成海、二藤宏嵩、小柳花子、樺倉太郎、二藤尚哉、桜城 光）
サイズ：本体：（約）16.6×5.3cm 台座：（約）7.7×3.2cm 厚み：3mm ※種類により異なる
素材 ：アクリル
▼ふじた先生 描き下ろし 10周年記念キービジュアル マウスパッド
裏面はゴム加工された生地を使用しており、滑り止めが効くので、作業に集中することができます。
デスクに敷いたり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：\1,980(税込)
サイズ：（約）25×21cm
素材 ：ポリエステル
▼ふじた先生 描き下ろし 10周年記念和装ver. ポストカード6枚セット
ハガキとして送ったり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
※こちらは6枚セットになっております。
▽仕様
価格 ：\1,100(税込)
サイズ：（約）14.8×10cm
素材 ：紙
▼ふじた先生 描き下ろし 10周年記念和装ver. 2連ワイヤーアクリルキーホルダー
※画像は「ふじた先生 描き下ろし 桃瀬成海 10周年記念和装ver. 2連ワイヤーアクリルキーホルダー」を使用しております。
キーホルダーパーツはワイヤー仕様になっております。
カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \990(税込)
種類 ：全6種（桃瀬成海、二藤宏嵩、小柳花子、樺倉太郎、二藤尚哉、桜城 光）
サイズ：キャラクター：（約）40×33mm 作品タイトル：（約）30×12mm 厚み：3mm
素材 ：アクリル
▼ふじた先生 描き下ろし 10周年記念キービジュアル A3マット加工ポスター
※画像は「ふじた先生 描き下ろし 10周年記念キービジュアル A3マット加工ポスター」を使用しております。
お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \880(税込)
種類 ：全2種（10周年記念キービジュアル、集合 10周年記念和装ver.）
サイズ：A3
素材 ：紙
▼ふじた先生 描き下ろし 10周年記念キービジュアル クリアファイル
※画像は「ふじた先生 描き下ろし 10周年記念キービジュアル クリアファイル」を使用しております。
書類整理に使ったり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \550(税込)
種類 ：全4種（10周年記念キービジュアル、桃瀬成海&二藤宏嵩、小柳花子&樺倉太郎、二藤尚哉&桜城 光）
サイズ：A4
素材 ：PP
▼ふじた先生 描き下ろし 10周年記念和装ver. うちわ
※画像は「ふじた先生 描き下ろし 桃瀬成海 10周年記念和装ver. うちわ」を使用しております。
プラスチック製の骨が付いた丈夫で使いやすい定番のうちわです。
扇いで使用するのはもちろんのこと、お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \550(税込)
種類 ：全6種（桃瀬成海、二藤宏嵩、小柳花子、樺倉太郎、二藤尚哉、桜城 光）
サイズ：（約）34.5×24.3cm
素材 ：PP、紙
▼ふじた先生 描き下ろし 10周年記念和装 ちびキャラver. トレーディングアクリルマスコット
ふじた先生の描き下ろしちびキャライラストの桃瀬成海、二藤宏嵩、小柳花子、樺倉太郎、二藤尚哉、桜城 光をアクリルマスコットに仕上げました。
厚さ8mmのアクリルとなっており、台座無しで自立するため、そのまま飾ったり、並べることもできます。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：単品 \880(税込), BOX \5,280(税込)
種類 ：全6種
サイズ：（最大約）59×49mm 厚み：8mm
素材 ：アクリル
▼ふじた先生 描き下ろし 10周年記念和装 ちびキャラver. トレーディンググリッター缶バッジ
ふじた先生の描き下ろしちびキャライラストの桃瀬成海、二藤宏嵩、小柳花子、樺倉太郎、二藤尚哉、桜城 光をグリッター加工を施した缶バッジに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：単品 \550(税込), BOX \3,300(税込)
種類 ：全6種
サイズ：（約）直径56mm
素材 ：紙、ブリキ
▼ふじた先生 描き下ろし 10周年記念和装 ちびキャラver. トレーディングカードステッカー
ふじた先生の描き下ろしちびキャライラストの桃瀬成海、二藤宏嵩、小柳花子、樺倉太郎、二藤尚哉、桜城 光をカードステッカーに仕上げました。
身近な持ち物をデコレーションできる貼ってはがせるカード型のステッカーです。
パソコンやステーショナリーなど、身近な持ち物に貼ってお楽しみください。
▽仕様
価格 ：単品 \550(税込), BOX \3,300(税込)
種類 ：全6種
サイズ：（約）80×50mm
素材 ：紙、PP
▼ふじた先生 描き下ろし 10周年記念和装ver. ちびキャラ Tシャツ
※画像は「ふじた先生 描き下ろし 桃瀬成海&二藤宏嵩 10周年記念和装ver. ちびキャラ Tシャツ」を使用しております。
ふじた先生の描き下ろしちびキャライラストの桃瀬成海、二藤宏嵩、小柳花子、樺倉太郎、二藤尚哉、桜城 光をTシャツに仕上げました。
スタンダードなスタイリングで、シーンを選ばずお使いいただけるシルエットです。
日常使いからイベントなどの特別な日の1枚まで、様々なシーンでご活用ください。
▽仕様
価格 ：各 \4,378(税込)
種類 ：全3種（桃瀬成海&二藤宏嵩、小柳花子&樺倉太郎、二藤尚哉&桜城 光）
サイズ：メンズ S、M、L、XL、XXL、XXXL
レディース M、L、XL、XXL、XXXL
素材 ：綿100%
▼ふじた先生 描き下ろし 10周年記念和装ver. ちびキャラ BIGジップトートバッグ
ふじた先生の描き下ろしちびキャライラストの桃瀬成海、二藤宏嵩、小柳花子、樺倉太郎、二藤尚哉、桜城 光をBIGなジップトートバッグに仕上げました。
厚みのある生地で、開け口にはジッパーがつき、大容量の収納に適しています。
イベントや旅行などの特別な日から日常使いまで、様々なシーンでご活用ください。
▽仕様
価格 ：\5,478(税込)
サイズ：（約）高さ35×幅62×底マチ部分16cm
素材 ：綿100％
▼ふじた先生 描き下ろし 10周年記念和装 ちびキャラver. BIGアクリルキーホルダー
※画像は「ふじた先生 描き下ろし 桃瀬成海 10周年記念和装 ちびキャラver. BIGアクリルキーホルダー」を使用しております。
ふじた先生の描き下ろしちびキャライラストの桃瀬成海、二藤宏嵩、小柳花子、樺倉太郎、二藤尚哉、桜城 光をBIGなアクリルキーホルダーに仕上げました。
カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \1,100(税込)
種類 ：全6種（桃瀬成海、二藤宏嵩、小柳花子、樺倉太郎、二藤尚哉、桜城 光）
サイズ：（約）10.5×7.6cm 厚み：3mm
素材 ：アクリル
▼ふじた先生 描き下ろし 集合 10周年記念和装 ちびキャラver. フレークシール
ふじた先生の描き下ろしちびキャライラストの桃瀬成海、二藤宏嵩、小柳花子、樺倉太郎、二藤尚哉、桜城 光をフレークシールに仕上げました。
身の回りのものをデコレーションしたり、プレゼントや手紙に貼るなど使い方は無限大です。
▽仕様
価格 ：\990(税込)
サイズ：（最大約）47×44mm
素材 ：紙
▼ふじた先生 描き下ろし 10周年記念和装 ちびキャラver. スティックバルーン
※画像は「ふじた先生 描き下ろし 桃瀬成海 10周年記念和装 ちびキャラver. スティックバルーン」を使用しております。
ふじた先生の描き下ろしちびキャライラストの桃瀬成海、二藤宏嵩、小柳花子、樺倉太郎、二藤尚哉、桜城 光をスティックバルーンに仕上げました。
イベントなどに持ち込んで一緒に写真を撮ったり、お部屋やデスクまわりなどに飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \880(税込)
種類 ：全6種（桃瀬成海、二藤宏嵩、小柳花子、樺倉太郎、二藤尚哉、桜城 光）
サイズ：（約）30×10cm ※膨らまし後
素材 ：風船：NY/PE カップ：ABS スティック・ラメ：PET
▼ふじた先生 描き下ろし 10周年記念和装 ちびキャラver. B8硬質ケース
※画像は「ふじた先生 描き下ろし 桃瀬成海 10周年記念和装 ちびキャラver. B8硬質ケース」を使用しております。
ふじた先生の描き下ろしちびキャライラストの桃瀬成海をケースに仕上げました。
B8サイズ以内のイラストカードなどの収納に便利な硬質クリアケースです。
あなたの日常に新たな彩りをお加えください。
▽仕様
価格 ：各 \660(税込)
種類 ：全6種（桃瀬成海、二藤宏嵩、小柳花子、樺倉太郎、二藤尚哉、桜城 光）
サイズ：外寸：（約）10×7cm 内寸：（約）9.4×6.7cm （B8サイズ）
素材 ：硬質PVC
▼ふじた先生 描き下ろし 集合 10周年記念和装 ちびキャラver. クリアファイル
ふじた先生の描き下ろしちびキャライラストの桃瀬成海、二藤宏嵩、小柳花子、樺倉太郎、二藤尚哉、桜城 光をクリアファイルに仕上げました。
書類整理に使ったり、お部屋に飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：\550(税込)
サイズ：A4
素材 ：PP
▼トレーディング 表紙イラスト アクリルスタンド
原作1巻～11巻の表紙イラストをアクリルスタンドに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：単品 \880(税込), BOX \9,680(税込)
種類 ：全11種
サイズ：本体：（約）70×47mm 台座：（約）50×19mm 厚み：3mm
素材 ：アクリル
▼トレーディング 名シーン アクリルキーホルダー
桃瀬成海、二藤宏嵩、小柳花子、樺倉太郎、二藤尚哉、桜城 光の原作の名シーンをアクリルキーホルダーに仕上げました。
カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：単品 \715(税込), BOX \5,720(税込)
種類 ：全8種
サイズ：（最大約）63×56mm 厚み：3mm
素材 ：アクリル
▼トレーディング ちびキャラ ミニアートフレーム
桃瀬成海、二藤宏嵩、小柳花子、樺倉太郎、二藤尚哉、桜城 光の原作ちびキャライラストをデザインし、ミニアートフレームに仕上げました。
デザインにアクリルを載せ、立体感のある加工を施したアートフレームのようなアイテムです。
ミニアートフレーム1つにつき1個イーゼルが付属します。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：単品 \715(税込), BOX \8,580(税込)
種類 ：全12種
サイズ：（約）55×40mm
素材 ：アクリル、ABS樹脂
▼ビジュアル A5キャラファイングラフ
※画像は「ビジュアル A5キャラファイングラフ ver.A」を使用しております。
桃瀬成海、二藤宏嵩、小柳花子、樺倉太郎、二藤尚哉、桜城 光の原作イラストをキャラファイングラフに仕上げました。
キャラファイングラフは、高品位美術印刷技術により美しい発色でイラストを高品質・高精細に再現しています。
額縁入りのプレミアムな逸品です。
絵画のように飾ってお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \6,600(税込)
種類 ：全2種（ver.A、ver.B）
サイズ：額縁：（約）30.7×24.6cm イラスト：A5 プレート：（約）1.5×5cm
素材 ：額：プラスチック 本体：紙 面材：アクリル プレート：アルミニウム
▼集合 F0号キャンバスボード
桃瀬成海、二藤宏嵩、小柳花子、樺倉太郎、二藤尚哉、桜城 光の原作イラストをF0号サイズのキャンバスボードに仕上げました。
お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：\3,850(税込)
サイズ：F0号（180×140mm）
素材 ：木材、化繊
▼公式パンフレット
描き下ろしイラスト、描き下ろし漫画、原作原画、原作イラスト、原作者コメント、年表などを掲載した原画展公式パンフレットです。
▽仕様
価格 ：\3,300(税込)
サイズ：A4
素材 ：紙
▼カバーイラスト アクリルマグネット
コミックスのカバーイラストをアクリルマグネットに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
※全11種のうち、いずれか1種ランダムとなります。
▽仕様
価格 ：単品 \660(税込)
サイズ：（約）長さ60mm×幅44mm×高さ3mm
素材 ：アクリル、マグネット
▼ミニ色紙セット
桃瀬成海、二藤宏嵩、小柳花子、樺倉太郎、二藤尚哉、桜城 光のイラストをミニ色紙セットに仕上げました。
手軽なミニサイズで、様々な場所に飾ってお使いいただけます。
お部屋やオフィスで、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ： \1,760(税込)
サイズ：（約）長さ135mm×幅120mm×高さ6mm
素材 ：紙
▼イラストシート
桃瀬成海、二藤宏嵩、小柳花子、樺倉太郎、二藤尚哉、桜城 光のイラスト、ふじた先生の描き下ろしイラストの10周年記念キービジュアルをA4サイズのシートに仕上げました。
お部屋などに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \440(税込)
サイズ：（約）長さ297mm×幅210mm
素材 ：紙
その他にも、多数アイテムの予約を受付けております。
https://amnibus.com/products/title/1611?utm_source=press(https://amnibus.com/products/title/1611?utm_source=press)
https://x.com/AMNIBUS
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
(C)ふじた／一迅社