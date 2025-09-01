没後125周年 初の正伝　「丸善」を創った男 早矢仕有的 資料展　　～福澤諭吉とともに日本の近代化に尽くした医師～

丸善雄松堂株式会社

丸善雄松堂株式会社（本社：東京都中央区/代表者：代表取締役 矢野正也）、株式会社丸善ジュンク堂書店（本社：東京都中央区/代表者：代表取締役 西川仁）、丸善出版株式会社（本社：東京都千代田区/代表者：代表取締役 池田和博）の3社で、共通の創業者である早矢仕有的（はやし・ゆうてき）の没後125周年を記念し、『「丸善」を創った男 早矢仕有的資料展』を開催いたします。

早矢仕有的は医師でありながら実業家として「丸善」を創業したほか、貿易、教育、保険、商取引など様々な日本の近代化の礎を築いた人物ですが、これまではその一面を断片的に語られるのみでした。本展では初めて早矢仕有的の生涯を 真正面から取り上げ、功績や失敗、挑戦を続けた足跡について、滅多に披露されることのない資料から辿るほか、早矢仕有的が生きた時代の人々、商業などに関する講演会やギャラリートークなども開催いたします。

【早矢仕有的とは？】

早矢仕有的（はやし・ゆうてき）

1837（天保8）年美濃国笹賀村（現・岐阜県山県市）に生まれ、亡父の職を継ぎ医師になります。笹賀村の庄屋（後に丸善の命名の由来にもなった高折善六）に非凡の才を見出され、多大な支援も得て江戸に出ました。江戸での修行後に日本橋で開業したほか、美濃国恵那郡岩村藩のお抱え医師になるなど、医師として成功をおさめていました。1867（慶應3）年、有的が30歳の頃に福澤諭吉に出会い、福澤に傾倒した有的は慶應義塾に入塾、福澤の教えを受けます。医師としての基盤を持ちながらも明治に元号が変わったばかりの時期、外国商館に日本の権益が流れることを憂い、福澤の教えと勧めを受けて「丸屋商社（後の丸善）」を起業し、実業家としての道を歩み始めます。その後も医師の顔をもちながらも「日本初」の数々の事業に携わります。しかし成功ばかりではなく、起業した銀行の破綻を機に丸善をはじめ全ての事業から身を引きます。それでも1901（明治34）年2月に他界する直前までチャレンジ精神を失わずに挑み続ける人生を送った人物でした。

【資料展概要】

会 期： 2026年1月2日(金)～13日（火） 9時～21時（1/2は19時、最終日は15時閉場）

会 場： 丸善・丸の内本店4階ギャラリー (東京都千代田区丸の内1-6-4 丸の内オアゾ内)

主 催： 丸善雄松堂株式会社、株式会社丸善ジュンク堂書店、丸善出版株式会社

協 力： 慶應義塾

講演会： 会期中会場内で各先生にご講演いただきます。（各回定員30名）

１.1月10日(土)16時～ 都倉武之先生（慶應義塾福澤研究センター教授）

２.1月11日(日)14時～ 小林昌樹先生（近代出版研究所 所長・慶應義塾大学講師）

３.1月12日(月・祝)14時～ 〔自由対談〕佐々木聡先生（明治大学専任教授）ほか

ギャラリートーク： １.1月3日（土）14時～ ２.1月9日（金）18時～

原田幸四郎（元丸善株式会社）

※講演会、ギャラリートークは要予約（12/1より）

特設サイト： https://www.maruzenjunkudo.co.jp/pages/hayashiyuteki2026

※講演会テーマなど、詳細が決まりましたら順次情報を更新いたします。

【主な出品】

◎『丸屋商社之記』（日本初の会社設立趣意書・明治6年復刻版）

商社組織を株主「元金社中」と社員「働社中」に分けた点が、 株式会社組織の初めとして評価が高い。誰が起草したかは、「福澤説」、「有的説」、「有的が起草し福澤添削説」等と乱立しており確定していない。

◎「横浜商法夜学校」（『Y校80周年記念史』より）

1882（明治15年）3月、Y校こと横浜商業高等学校が開校した。前名の「横浜商法学校」は有的が命名している。有的はそれ以前の「商法夜学校」創立から関与し社員を派遣している。

◎「慶應義塾入社帳」 ＜慶應義塾図書館所蔵＞

早矢仕有的の入塾記録は「慶応3年2月15日入社」とある。慶応４年、戊辰戦争が勃発し入塾生の多くは各藩へ帰郷するなか、有的は福澤の欧米の企業事情や流通業の講義を傍聴し、商業に進む契機となったという。

◎「九鬼隆義宛書簡」 ＜慶應義塾図書館所蔵＞

明治3年5月、福澤は腸チフスに掛かり重体となる。福澤は九鬼宛の書簡で「醫師はアメリカ人セメンズ英人ウエルス両人を頼み、治療法頗る新奇、日本の醫師伊東玄伯、石井謙道、島村鼎甫、隅川宗悦此外に横濱の友醫早矢仕有的専ら苦心いたし呉先づ日本では最上の治療」と書いている。

【参考情報／主催3社に関する近年の変遷】

2010年2月： 丸善株式会社と株式会社図書館流通センターが経営統合し、

持株会社のCHIグループ株式会社（現・丸善CHIホールディングス株式会社）を設立

2010年8月： 丸善株式会社が店舗事業部門を分社し、丸善書店株式会社を設立

2011年2月： 丸善株式会社が出版事業部門を分社し、丸善出版株式会社を設立

ＣＨＩグループ株式会社傘下に株式会社ジュンク堂書店、株式会社雄松堂書店が加わる

2015年2月： 丸善書店株式会社と株式会社ジュンク堂書店が合併し、商号を株式会社丸善ジュンク堂書店に変更

2016年2月： 丸善株式会社と株式会社雄松堂書店が合併し、商号を丸善雄松堂株式会社に変更

● 丸善雄松堂株式会社について https://yushodo.maruzen.co.jp/(https://yushodo.maruzen.co.jp/)

大学をはじめとする全国の教育・研究機関への学術資料の提供や学習空間・商空間の設計・デザイン、図書館など教育機関・文化施設の運営支援等の事業を通じ、日本の教育・科学・文化の発展に貢献してきました。現在はさらに、地域や社会に広がる「まなびのつながり」を育み、人びとの持続的なまなびを促進する環境づくりを支援しています。

● 株式会社丸善ジュンク堂書店について https://corp.maruzenjunkudo.co.jp/(https://corp.maruzenjunkudo.co.jp/)

日本全国および海外で書籍・文具を取り扱う約100店舗を運営しています。

“知”＝コンテンツを生み出す力が日本の文化的資産です。書籍・文具の販売のみにとどまらず、日本のコンテンツが発展する社会を支える企業を目指しています。

● 丸善出版株式会社について https://www.maruzen-publishing.co.jp/(https://www.maruzen-publishing.co.jp/)

理工学・医学分野においてわが国を代表する便覧、事典、専門書、大学テキスト、映像教材(DVD等)の発行・発売を行っています。近年では、電子書籍や映像配信サービスなどのデジタルコンテンツにも力を注ぎ、幅広い事業を展開しています。

問い合わせ先

○ 丸善雄松堂株式会社に関するお問い合わせ

https://yushodo.maruzen.co.jp/agreement/

○ 株式会社丸善ジュンク堂書店に関するお問い合わせ

https://corp.maruzenjunkudo.co.jp/inquiry/

○ 丸善出版株式会社に関するお問い合わせ

https://www.maruzen-publishing.co.jp/contact/