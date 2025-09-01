【国内ホテル網を拡充】ダイナースクラブ、東急ホテルズと提携 ～カード会員は無条件で「プラチナ」以上の上級ステータスを獲得可能に～

三井住友トラストクラブ株式会社

ダイナースクラブカードを発行する三井住友トラストクラブ株式会社（代表取締役社長：五十嵐 幸司）は、ダイナースクラブ会員向けホテル優待サービス「クラブホテルズ The Status Match」において、2025年9月1日から東急ホテルズ&リゾーツ株式会社（取締役社長：武井 隆）が運営する「東急ホテルズ」との提携を開始しました。これにより、ダイナースクラブ会員は、全国の東急ホテルズで展開される会員プログラム「コンフォートメンバーズ」の上級ステータスに無条件で招待されます（初年度のみ）。レイトチェックアウトや客室アップグレードといった特典を通じ、より充実したホテル滞在をお楽しみいただけるようになります。

■ クラブホテルズ The Status Match

「クラブホテルズ The Status Match」では、アマン、ハイアット、マリオット、オリエンタルホテルズ＆リゾーツ、スモール・ラグジュアリー・ホテルズ・オブ・ザ・ワールド、プリファード ホテルズ＆リゾーツなど、国内外の一流ホテルグループが参加しています。

▼クラブホテルズ The Status Matchの詳細はこちら

https://www.diners.co.jp/ja/travel/hotel/clubhotels.html

今回新たに加わった東急ホテルズは、「"TOKYU COMFORT" 居心地のいいホスピタリティ」をコンセプトに、ザ・キャピトルホテル 東急をはじめとする「東急ブランドホテル」や個性豊かな「DISTINCTIVE SELECTION」、会員制滞在型リゾート「東急バケーションズ」など、北海道から沖縄まで全国各地で多様なブランドラインナップを展開しています。

■ 東急ホテルズとの提携による優待・特典内容詳細

本提携により、ダイナースクラブカード会員は「コンフォートメンバーズ プラチナ」ステータスに、ダイナースクラブ プレミアムカード会員は「コンフォートメンバーズ ダイヤモンド」ステータスにそれぞれご招待します（初年度のみ）。これらのステータスでは、レイトチェックアウト、ベストレート保証、先行予約、ボーナスポイント、ウェルカムドリンク券、客室グレードアップ券などの充実した特典をご利用いただけます。とくに「ダイヤモンド」では、これらに加えてレストラン優待もご提供します。

▼東急ホテルズ コンフォートメンバーズの詳細はこちら

https://www.tokyuhotels.co.jp/tcm/index.html

ダイナースクラブは、お客様のライフスタイルやニーズの多様化に対応し、より価値の高いサービス体験を提供することを重視しています。今回の東急ホテルズとの提携により、ビジネスからリゾートまで幅広いシーンでご利用いただける選択肢が拡充され、一層充実したホテル体験をダイナースクラブ会員へお届けします。

■ ダイナースクラブカードのご案内

ダイナースクラブカード：2025年9月1日～新規入会キャンペーン開始！

あなたの可能性をもっと広げる一枚。

「ここでしか、見つけられないものがある。」のブランドスローガンのもと、クレジットカードの枠を超え、このうえない感動と経験をご提供します。

● キャンペーン特典１.：本会員・家族会員ともに初年度年会費無料

● キャンペーン特典２.：10,000円キャッシュバック（利用条件付き）

● 申込期限：2025年11月30日（日）申込分まで

● 詳細はこちら：https://www.diners.co.jp/ja/entry_form/lp/web_main2/index.html

ダイナースクラブ プレミアムカード（ご招待制）

さらなる高みへ誘う一枚。

上質なサービスとステータスを兼ね備えた、ダイナースクラブの招待制カード。各種優待・特典とコンシェルジュの心を込めたおもてなしで、常に最良を求めるお客様をお手伝いします。

● 詳細はこちら：https://www.diners.co.jp/ja/cardlineup/dinersclub_premiumcard.html

【おすすめサービス】コンパニオンカード

ダイナースクラブカードに無料でMastercard(R)を付帯できます。ダイナースクラブカードにはプラチナグレードの「TRUST CLUB プラチナマスターカード」、プレミアムカードには最上位グレードの「TRUST CLUB ワールドエリートカード」を。いずれもポイント・請求・明細書をダイナースクラブカードと一本化できます。

また、TRUST CLUB ワールドエリートカードは、ご搭乗予定のフライトが2時間以上遅延した場合に空港ラウンジが無料で使用（同伴者4名まで）できる「フライトディレイパス」がご利用いただけます。

● 詳細はこちら：https://www.diners.co.jp/ja/usage/companioncard_otoku.html

