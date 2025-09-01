住友林業ホームサービス株式会社（社長：櫻井 清史 本社：東京都新宿区）はオリコン株式会社が発表した「2025年 オリコン顧客満足度ランキング」で、不動産仲介の「売却 戸建て」「購入 マンション」の1位に選出されました。「売却 戸建て」は5年連続5度目、「購入 マンション」は3年連続5度目です。また、「売却 マンション」では、地域別「首都圏」部門において6年連続で1位に選出されました。

住友林業ホームサービスは住友林業株式会社（社長：光吉 敏郎 本社：東京都千代田区）の100％子会社で、売買仲介をはじめ不動産のトータルサービスを提供しています。企業理念に「お客様第一主義」を掲げ、住友林業の家をはじめとする良質な住まいや顧客満足度に徹したサービスを提供し、お客様の生涯のパートナーとなることを目指しています。今年の「売却 戸建て」におけるお客様の「再利用意向」はランキング対象企業中で最高の90.6％※の評価でした。今後も住友林業グループは人々の生活に関するあらゆるサービスを通じて持続可能で豊かな社会の実現に貢献していきます。

※2025年 オリコン顧客満足度（R）ランキング 不動産仲介 売却 戸建て 再利用意向 90.6％

当調査における「どの程度その企業のサービスを再利用したいか」について回答者からの評価を4段階にまとめ、その結果から算出した割合。

■オリコン顧客満足度ランキング 不動産仲介の「売却 戸建て」「購入 マンション」「売却 マンション」について

株式会社oricon MEが独自に行っている顧客満足度調査、及びその結果を示した指標です。同指標を公開することで消費者は流通している商品・サービスを選択する際の目安となり、企業は顧客満足度の向上に向け第三者機関の調査によって気づきを得られます。同調査は企業が提供する商品やサービスに対して、顧客が得た満足を情報化し、暮らしの満足度を高めていくことを目的としています。

＜2025年 オリコン顧客満足度調査

不動産仲介 売却 戸建て／購入 マンション 第1位＞

➢調査方法：インターネット調査

➢調査主体：株式会社oricon ME

➢調査期間：

売却 戸建て・マンション2025/4/15～2025/5/19、2024/4/15～2024/5/7、2023/3/24～2023/4/20

購入 マンション2025/4/15～2025/6/16、2024/4/16～2024/5/27、2023/3/14～2023/4/17

➢調査対象：過去7年以内に個人向け不動産仲介会社を利用し、住居用マンションを購入・売却、住居用戸建てを売却したことがある全国25歳～79歳の個人。

➢定義：宅地や建物（建物の一部を含む）の売買、交換または貸借の代理、仲介、斡旋行為を業務として行う企業のうち、不動産の売買の仲介を業務内容とする不動産仲介企業。なお、買い取り保証での不動産売却サービスも対象とする。ただし、以下の条件にあてはまる企業は対象外とする。

1) 新築物件の仲介のみ行っている企業 2) 買取専門、買取再販のみ行っている企業

➢回答者数：「売却 戸建て」 4,867人 「売却 マンション」 7,364人 「購入 マンション」 8,908人

➢調査企業数：「売却 戸建て」 65社 「売却 マンション」 65社 「購入 マンション」 66社

以上