Boomi、Forrester Research, Inc.が発行する最新iPaaSレポートで「リーダー」に選出

AI駆動のオートメーション分野をリードするBoomi, LP.（所在地：米国ペンシルバニア州、CEO：スティーブ・ルーカス、以下、Boomi）およびBoomi株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長 CEO 河野 英太郎）は、独立系調査会社Forrester Research, Inc.が、2025年8月27日（水）に発行した「The Forrester Wave(TM)：Integration Platform As A Service (iPaaS), 2025年第3四半期」において、リーダーに選出されましたのでお知らせいたします。Boomiは、評価対象となった10社のiPaaSベンダーの中で、戦略カテゴリーにおいて最高スコアを獲得しました。

Boomiが提供する「Boomi Enterprise Platform」は、高度なAI機能を活用し、API管理、システム&データ連携、データ管理、AIエージェント管理等の機能を搭載した連携プラットフォームです。組織のデータ、アプリケーション、システムを迅速かつシンプルに連携し、革新的な俊敏性、自動化、インテリジェンスを実現し、業務プロセス自動化と迅速な成果達成を支援しています。

同レポートにおいて、「Boomi Enterprise Platform」は、ビジョン、イノベーション、ロードマップ、支援サービスや提供内容を含む10項目で最高スコアを獲得し、AIアシスタントによる優れたユーザビリティについて高く評価されました。また、同レポートでは、Boomiについて、「AIとAPIへの強力な注力」「パートナーから高い評価」「明確な投資の優先順位」といった点が高く評価されています。顧客企業からは、Boomiの「製品への継続的な投資」「将来に向けた明確なビジョン」が支持されており、Boomiが示すAIロードマップの実現に高い関心が寄せられています。さらに同レポートでは、「AIや自動化戦略を実現する上での基盤として「連携」を重視する企業にとって、Boomiは幅広い連携のユースケースに対応できる優れた選択肢である」とも評価しています。

◼︎ Forrester Wave(TM): iPaaS, 2025年第3四半期におけるBoomiの主な評価ポイント

- AIとAPIへの戦略的注力：評価期間中にファイル転送（マネージド・ファイル・トランスファー（MFT)）の大手企業であるThruを買収するなど、市場をリードするための積極的な取り組みを実施- 明確なビジョン：AI駆動の自動化を通じて、迅速な市場投入、コスト削減、顧客体験の工場を実現する統合プラットフォームを提供- 強力なロードマップ：AIエージェントを構築ツールを重視しつつ、データ連携、イベントストリーミング、コネクタの拡充への継続投資- パートナーからの高評価：パートナーからの評価も高く、ある大手グローバルSIは「最も優れたiPaaSベンダー」と評価- 戦略実行力：専任の戦略チームと的確な投資優先順位、戦略的なM&Aを通じて継続的な革新を実現- 使いやすさと高水準のSLA：AIエージェントの構築・テスト・ガバナンスを支援する優れたツールを提供し、公開されている全ベンダーの中で最高水準となる99.99％の稼働率SLAを保証（違反時は10%から100%の範囲で補償）- 顧客中心のサポートモデル：カスタマーサクセス部門に所属する経験豊富な技術コンサルタントが、企業向けにハンズオン支援を提供

◼︎ Boomi 最高製品責任者兼技術責任者（CPTO）Ed Macosky / エド・マコスキー コメント

「The Forrester Wave(TM)：Integration Platform As A Service, 2025年第3四半期」において、リーダーに選出され、特に戦略カテゴリーで最高スコアと高い顧客評価を得られたことを大変光栄に思います。この評価は、AIを本番環境で有効活用するには「連携」が不可欠であるという、当社の信念を裏付けるものです。Boomiは、顧客がインテリジェントでスケーラブル、かつ未来に備えた組織を構築できるよう、「AIエージェント駆動型トランスフォーメーション」を推進しながら引き続き大規模な投資を続けています。

▶ Forrester Research, Inc.「The Forrester Wave(TM)：Integration Platform As A Service, 2025年第3四半期」レポート全文はこちら(https://boomi.com/ja/content/report/forrester-wave)

※ 本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Forresterは、その調査出版物に含まれるいかなる企業、製品、ブランド、サービスを推奨するものではありません。また、当該出版物に含まれる評価に基づいて、特定の企業やブランドの製品やサービスを選択するよう助言するものでもありません。情報は入手可能な最良のリソースに基づいており、意見は当時の判断を反映したものであり、変更される可能性があります。Forresterの客観性についての詳細は、 こちら(https://www.forrester.com/about-us/objectivity/)をご覧ください。

