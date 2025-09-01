松竹芸能株式会社

株式会社モンドリアン（本社：東京都中央区、代表取締役：角田拓志、以下「モンドリアン」）と

松竹芸能株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：山中正博、以下「当社」）と協力し、

防災士の資格を持つ安田大サーカス団長安田とのゲームコラボレーションを開始いたしました。

モンドリアンは2025年6月にRoblox向け防災訓練ゲーム『5-Minute Escape』をリリースしており、

今回の取り組みでは、同タイトルに安田大サーカス団長安田がアバターとして登場することで、

親しみやすく学べる新たな展開を実現いたしました。

ゲームトレーラーURL：https://youtu.be/buCdZ67bv4Y

VRモードプレイ映像URL：https://youtu.be/Nm25MLoFaL4

『5-Minute Escape』ゲームURL：https://www.roblox.com/ja/games/106844097290870/5-Minute-Escape

『5-Minute Escape』とは…

『5-Minute Escape』は、地震発生から最初の5分間に必要な行動を段階的に体験し、

防災グッズを収集して避難所へ向かうまでを疑似体験できる“遊びながら学べる「防災教育コンテンツ」です。

子どもから大人まで自然に防災意識を高められる設計となっています。

日本は地震・津波などの災害リスクが高い一方で、家庭や学校、職場での訓練機会は十分とは言えません。そこでモンドリアンは、子ども世代に身近なゲーム／メタバースを活用し、気軽に繰り返し学べる仕組みとしてRoblox上に本ゲームを制作致しました。

『5-Minute Escape』 概要

プラットフォーム：Roblox

ゲームURL：https://www.roblox.com/ja/games/106844097290870/5-Minute-Escape

体験内容：室内5分→屋外5分の避難体験、防災グッズ収集、図鑑で用途学習

プレイ人数：1人

価格：無料

対応デバイス：PC／タブレット／スマートフォン（Robloxアプリ要）

【学校・自治体・地域団体向けの無償提供・導入サポート】

本ゲームはどなたでも自由に遊べますが、学校や地域イベント、研修などでの正式な導入や活用を希望される場合は、モンドリアンまでお問い合わせください。

本プロジェクトは、地域の防災意識を高めるために、教育現場や地域団体の皆さまに無償でご活用いただけます。

・ライセンス費や利用料は不要で、完全に無償です

・タブレットまたはPCが1台あればOK。Robloxアプリ（無料）を入れるだけですぐにプレイ可能

・導入用チラシデータをご提供（ダウンロード方法・遊び方を掲載）

・簡易マニュアルもご用意（防災イベントや授業での利用を想定）

・広報協力も可能：必要に応じ、当社SNSでイベント情報の告知・拡散をお手伝いします

お問合せ先：https://mondrian.gg/contact/

安田大サーカス 団長安田(https://www.shochikugeino.co.jp/talents/yasudadaicircus/) コメント

『5-Minute Escape』を家族でプレイしたのですが、娘は1回でクリアできたのに、

私はなかなかクリアできず、5回目でようやく成功しました。

とても悔しかったですが、その分みんなで大盛り上がりして、防災を身近に考える良い機会になりました。

遊びながら自然と危機管理を意識できるのは、とても意義があると感じますし、

このゲームを通じて「地震のときに本当に大切なこと、大切なものは何か」を改めて考えるきっかけになりました。

子どもたちも楽しみながら学べたことが一番の収穫で、楽しみながら学べるので、とてもオススメです！

株式会社モンドリアン 代表取締役社長 角田 拓志 コメント

「エデュテイメント」という言葉がすでに社会に根づき、学びと遊びの融合は当たり前のものになりつつあります。今回、私たちが提案するのは、その次のステージ「教育×ゲーム×芸能」です。

団長安田さんとご一緒することで、防災という「堅いテーマ」を「誰もが気軽に触れられるテーマ」へと変化させました。これは一度きりの体験学習で終わらず、学校・企業・自治体などさまざまな場に広がる可能性を秘めています。モンドリアンは、この新しい「エデュテイメント」を通じて、エンタメと社会性を両立させたプロジェクトをさらに進化させていきたいと考えています。

※報道をご覧になった自治体・企業のご担当者さま

モンドリアンは、クリエイターの切磋琢磨と顕在化のため、MCAを通じて支援を続けています。

また企業のメタバースプロジェクト成功のための最適なパートナーとしても、これからも革新的なサービスを提供し続けてまいります。

「バーチャルエンターテインメント」「ゲーム×芸能の新たな可能性」にご興味をお持ちの自治体・企業のご担当者様は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

本件に関する自治体・企業からのお問合せはこちら https://mondrian.gg/contact/