神奈川相模原市「杜のホールはしもと」が、「ほねごり杜のホールはしもと」に。株式会社ほねごりがネーミングライツ契約。

株式会社ほねごり

東京・神奈川・埼玉で鍼灸接骨院を52店舗経営する株式会社ほねごり（所在地:神奈川県相模原市 代表取締役:阿部公太郎 https://honegori-group.com/）は、2025年9月1日に、創業の地である神奈川県相模原市と「杜のホールはしもと」に対するネーミングライツ契約を締結しました。

「ほねごり杜のホールはしもと」エントランスのイメージ

10月1日より「ほねごり杜のホールはしもと」として新名称がスタートします。契約期間は5年間です。

「ほねごり杜のホールはしもと」のロゴ

本件については、相模原市役所にて8月28日に資料発表、9月1日に記者発表されました。

当社ではこれを受け、地域の皆さまへのご報告とともに、今後の取り組みについてお知らせいたします。

■背景と目的

「杜のホールはしもと」は、橋本駅北口再開発の一環として2001年9月30日に開館して以来、相模原市民が音楽・演芸等の芸術文化を鑑賞したり、自ら芸術文化活動を実践する場として利用されてきました。



当社は「ほねごり健康タウンで、街全体をパワースポットに。」というビジョンのもと、接骨院事業を中心に地域密着で活動しており、今回のネーミングライツ取得は、“健康”と“文化”をつなぐ新たな地域貢献の形として位置付けています。

単なる名称変更にとどまらず、スポーツイベントや健康増進プログラムとの連携、地域の子どもたちや高齢者が安心して集える場づくりを進め、これまで以上に多世代が交流できる拠点を目指してまいります。

■今後の展望

今後は「ほねごり杜のホールはしもと」という新名称を通じて、

- 地域の文化・芸術活動の発展支援- 健康増進やスポーツ振興に関するイベント開催- 地域企業や学校との協力による教育・啓発活動

などを積極的に展開し、相模原市のさらなる魅力向上に貢献していく予定です。

■代表コメント

株式会社ほねごり 代表取締役社長/CEO 阿部公太郎

「このたび、相模原市を代表する文化拠点である『杜のホールはしもと』のネーミングライツを、『ほねごりアリーナ』に続いて取得できたことを大変光栄に思います。



当社は『心と体のパワースポット』というコアバリューのもと、これまで接骨院事業を中心に地域の皆さまをサポートしてまいりました。

今回、文化施設のネーミングライツに挑戦したのは、身体の健康だけでなく、心の健康も支えたいという想いからです。

音楽や演劇、アートに触れる時間は、人に元気や勇気、豊かさを与えてくれます。

『ほねごり杜のホールはしもと』が、市民の皆さまにとって笑顔と活力が生まれる場所となるよう、全力で取り組んでまいります。

この取り組みを通じて、地域の未来を担う子どもたちや、高齢者の方々も含め、多くの方々に『健康と文化』をお届けできることを楽しみにしています。」

■記者の皆さまへのご案内

代表の阿部公太郎と、ほねごりくん

本件に関連し、下記日程にて「市長表敬訪問」を実施いたします。



当日は、ネーミングライツ取得に至った経緯や今後の活用ビジョンについて、直接ご説明させていただきます。ぜひご取材賜りますようお願い申し上げます。

日時：2025年9月8日（月）10:30～

📍 場所：相模原市役所 市長室

👤 出席者（予定）：相模原市 市長 本村 賢太郎、株式会社ほねごり 代表取締役社長/CEO 阿部 公太郎ほか

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ほねごり 広報担当

TEL：042-703-5548

MAIL：kouhou@honegori-group.com