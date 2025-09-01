「JBpress」が運営する企業変革の専門メディア「Japan Innovation Review」「DXキーパーソンデータベース」200,000件突破

株式会社日本ビジネスプレス

株式会社日本ビジネスプレス（本社：東京都港区、代表取締役社長：菅原聡）が運営する企業変革の専門メディア「Japan Innovation Review」は、保有する「DXキーパーソンデータベース」が200,000件に到達したことをお知らせいたします。

（注）各月末時点の「DXキーパーソンデータベース」件数の推移

「Japan Innovation Review」は、「大企業×企業変革」をテーマに据えた専門メディアとして、「DX」「人的資本」「サステナビリティ」などの重要な経営アジェンダに加えて、「マーケティング・セールス」「経理・財務」「人事・総務」「法務・知財」といった機能別/部門別のイシューについても深く掘り下げたコンテンツを配信しています。また、業界を14に分類し、日ごろメディアに取り上げられる機会の少ない業界や企業にもフォーカスしているのが特徴です。

「DXキーパーソンデータベース」は、大企業の経営者層・マネジメント層を中心とした「Japan Innovation Review」の読者会員リストと、経営アジェンダ別・業界別・部門別に年間150回ほど開催している主催セミナーの参加登録者リストで構成されています。その総数が2025年7月末時点で200,000件を突破いたしました。（※7月31日時点：202,293件）

「DXキーパーソンデータベース」は、当社が主催するセミナーの集客やメールマガジンの配信といった自社利用にとどまらず、DX/企業変革の実現に役立つIT・SaaS関連の製品・ソリューション、コンサルティングサービスなどを提供されている企業の皆さまの情報を広告として配信することにも活用しております。

「Japan Innovation Review」では、企業でDX/変革に取り組まれている皆さまと、その成功を支援されている広告主の皆さまを“コンテンツの力”でおつなぎすることで、日本企業の生産性が向上し、社会がより良い方向に向かうことに貢献してまいります。

■「DXキーパーソンデータベース」プロフィールについて

（注）「DXキーパーソンデータベース」属性（2025年7月31日時点）

■「DXキーパーソンデータベース」を活用した広告メニューについて

●ターゲティングメール広告メニュー「DXキーパーソンメール」

大企業の企業変革のキーパーソンにアプローチできるメール型の広告商品をご提供しています。

記事広告への誘導強化や、セミナー集客などにご活用いただけます。

●リード獲得メニュー「キーパーソンリード」

部門別・業界別にキーパーソンのリードを獲得できるリード保証型メニューです。

＜ご提案可能なテーマ＞（一部抜粋）

■ キーパーソンリード獲得プラン「DX」

■ キーパーソンリード獲得プラン「DX人材」

■ キーパーソンリード獲得プラン「リテール」

■ キーパーソンリード獲得プラン「ものづくり」

■ キーパーソンリード獲得プラン「物流」

■ キーパーソンリード獲得プラン「建設」

■ キーパーソンリード獲得プラン「金融」

■ キーパーソンリード獲得プラン「人事」

■ キーパーソンリード獲得プラン「経理財務」

■ キーパーソンリード獲得プラン「総務」

■ キーパーソンリード獲得プラン「マーケティング＆セールス」

■ キーパーソンリード獲得プラン「セキュリティ」

ご実施いただいた広告主さまからは下記のようなコメントをいただいております。

・他メディアでは獲得できない「大企業の役員クラス」の登録者が多かった。

・新規MQLの獲得が他メディアと比べ2倍近く高かった。

※広告メニューの詳細は下記のサイトをご参照ください。

https://www.jbpress.co.jp/list/promotion/download/

■企業変革専門メディア「Japan Innovation Review」について

「Japan Innovation Review」は、「JBpress」が運営する企業変革の専門メディアです。「組織を変える、社会が変わる。DXのその先へ。」をコンセプトに、変革に取り組む「人」（変革リーダー）にフォーカスした取材記事（ケーススタディ）に力を入れるとともに、アカデミアや専門家による論考なども交えながら、変革リーダーに求められるマインドセットや理論、知識などを提供しています。

「大企業×企業変革」をテーマに据えた専門メディアとして、「DX」「人的資本」「サステナビリティ」などの重要な経営アジェンダに加えて、「マーケティング・セールス」「経理・財務」「人事・総務」「法務・知財」といった機能別/部門別のイシューについても深く掘り下げたコンテンツを配信しています。また、業界を14に分類し、日ごろメディアに取り上げられる機会の少ない業界や企業にもフォーカスしているのが特徴です。

※Japan Innovation Reviewの媒体メニューは下記のサイトをご参照ください。

https://www.jbpress.co.jp/list/promotion/media/

■主催セミナーについて

「大企業×企業変革」をテーマに、年間150回ほどのオンラインセミナーを実施し、2020年のコロナ禍以降で参加者は延べ500,000人を超えています。Japan Innovation Review／JBpressが主催するオンラインセミナーは、業種・職種・テーマなどに細分化して展開することで、濃く・深いプログラム構成となっていること、参加者のおよそ半数が部長以上の役職となっていることが特徴です。大企業の経営幹部の視聴者に対し、課題解決の糸口や新たな視点・洞察をご提供するとともに、その実現を支えるIT・SaaS企業を中心とした協賛社の皆さまとのマッチングを行っています。

※セミナー協賛に関しては下記のサイトをご参照ください。

https://www.jbpress.co.jp/list/promotion/seminar/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社日本ビジネスプレス 企画推進部

〒105-0021 東京都港区東新橋2-4-1 サンマリーノ汐留6階

E-mail：ad-ask@jbpress.co.jp

広告主さま向けサイト：https://www.jbpress.co.jp/list/promotion/top/