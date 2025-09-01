アイコニア・ホスピタリティ 当社初出店長崎県に3ホテル9/1運営開始のお知らせ





長崎県内北部地方の２大観光地佐世保・平戸エリア

アイコニア・ホスピタリティ株式会社（本社：東京都港区、代表取締役会⻑ ： ⼭本俊祐／代表取締役社⻑ ： 代⽥量⼀、以下当社）は、長崎県内の3ホテルの運営を2025年9月1日（月）より開始いたします。運営を開始するのは、「ホテルローレライ」（長崎県佐世保市、95室）、「セントラルホテル佐世保」（佐世保市、168室）、「松浦シティホテル」（長崎県松浦市、47室）の3ホテルで、長崎県内への出店は当社初となります。

長崎県は中国、韓国、欧州との交易、日本におけるキリスト教などの歴史や文化、島と海岸線が織りなす美しい自然景観など多くの訪れたいスポットも点在しています。長崎県を代表する観光スポットの中でも異国情緒あふれる大型テーマパークのハウステンボスは、1992年のオープン以来、国内外から多くの観光客が訪れています。新アトラクションの登場により、これから益々の人気に期待が寄せられています。

「ホテルローレライ」は、ホテルの向かいに「ハウステンボス」があり、徒歩でも約8分の好立地。駐車場を150台完備、またJR「ハウステンボス」駅から徒歩１分と好アクセスです。館内に天然温泉大浴場があり、旅の疲れを癒していただけます。また、「セントラルホテル佐世保」は、日本一の長さを誇る直線のアーケード商店街「させぼ四ヶ町商店街」の至近。アーケードでつながる三ヶ町商店街を含めると約960m、約160店舗以上が軒を連ねる賑やかなエリアにあります。「松浦シティホテル」のある松浦市は、アジの水揚げ量日本一*を誇り、「アジフライの聖地」と呼ばれています。ホテルでは新鮮な松浦グルメを堪能いただけます。

長崎県内の3ホテルがグループに加わることで、当社運営数は全国40都道府県に184棟25,342室（2025年9月1日現在）となります。このたび新たに出店する長崎県においても、当社のグループメリット、運営経験やノウハウを活用し、宿泊ビジネス・観光の発展に貢献してまいります。

*出典：一般社団法人 まつうら観光物産協会のウェブサイトより

■ホテルローレライ

ハウステンボスから徒歩8分。天然温泉と地元のグルメも堪能できる佐世保観光の拠点ホテル。













■セントラルホテル佐世保

佐世保の繁華街から至近でビジネス・観光利用の拠点に最適なロケーションのホテル。













■松浦シティホテル

松浦・平戸エリアのビジネスの拠点に便利なホテル。アジフライの聖地松浦ならではの食事も充実。













【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国170棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp