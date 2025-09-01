【経営者限定】2025年9月12日(金)19:30～ 採用に本気で挑む社長が集う特別会食 in 渋谷KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR ～秋の人材獲得戦線に備える～

KOBUSHI MARKETING合同会社

KOBUSHI MARKETING合同会社（東京都渋谷区、代表：井上裕介）が運営する渋谷道玄坂の『KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR』では、人と人とを繋ぐユニークな取り組みを行い多くのビジネスチャンスを生み出している。そして今回、ビギニングジャパンの宮下代表とのコラボで2025年9月12日(金)19:30～採用の精度を高めるための知見を共有する経営者限定会食イベントを開催すると発表した。

2025年9月12日(金)19:30～採用に熱く燃えている経営者限定会食

詳細/お申込みは下記URLより

事業成長の壁「人材不足」を突破する戦略を共有

秋は採用活動が活発化するシーズン。資金調達や営業努力を重ねても、成長の最大の壁となるのは「人材不足」です。営業やエンジニア出身の経営者が多い一方で、人事の経験を持つ経営者はごく少数。だからこそ採用は「初めて挑む領域」となりがちで、リスクも高まります。この会では、経営者同士が採用の失敗談や成功事例を率直に共有し、採用戦略を高める知見を交換します。また、当日は12人規模で行う少人数制。「自己紹介」ではなく幹事による「他己紹介」を中心に進行することで、初参加でも自然に距離が縮まり、深い信頼関係が生まれます。採用に課題を持つ経営者にとって、人脈を広げながら経営の質を高める絶好の機会となるでしょう。

スタッフもマッチングをお手伝いします！人と人を繋ぐクラフトビール KOBUSHI BEER

コワーキングとバーが一体となった新感覚のスペース「KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR」。行ったことがある方はもちろん、前から興味があったけど機会が無かったというような方も、是非この機会にKOBUSHI BEERのコミュニティやビジネスマッチングを体感してみよう。

イベント詳細

日時

2025年9月12日(金) 19:30～

会場

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR

東京都渋谷区道玄坂2-17-2 トップ美奄 2F

03-6679-3642

KOBUSHI BEER LOUNGE & BAR内観

参加条件

・法人の執行役員以上 (個人事業主NG)

※上場企業は事業部部長以上（予算決済権有り）でご参加可

※士業の方(国家資格をお持ちの方)はご参加可

・営業系職種NG(保険、投資不動産、MLM、宗教、スピリチュアル、ブローカー)

参加費

参加費＋クラフトビール&カクテルスペシャル飲み放題＋ガッツリ勝負飯(事前決済)10,000円

参加費＋クラフトビール&カクテルスペシャル飲み放題＋ガッツリ勝負飯(当日決済)11,000円

※参加資格を満たさない場合は参加費に+1万円が必要となります。

お申し込みページURL

https://peatix.com/event/4550231/view

注意事項

ビジネスイベントに付き、名刺のご持参をお願いいたします。

保険、投資不動産などの営業目的の方、MLM及び宗教関連の方の参加はお断りしております。

一度注文されたチケットは主催者都合によるイベントキャンセルの場合を除き返金は出来ませんので、ご了承の上お申し込みください。

主催者のご紹介

ビギニングジャパン株式会社 代表取締役 宮下 天政

福井県出身。北陸高校時代にバスケットボール部にて日本一を経験後大阪商業大学へ進学。卒業後は新卒で大手商社の営業マン＋バスケの実業団を兼任。26歳で引退後上京し、独立。2021年にはビギニングジャパン株式会社の株式譲渡を受け代表取締役就任。事業は体育会系をはじめポテンシャル層の人材紹介やFC加盟開発事業をメインに展開中。また、自身がこれまで培ってきた経営者コネクションを活かし営業支援として30社限定の営業顧問業も開始。あえて限定的に属人的な紹介をする事で質の高いマッチングを実現。

KOBUSHI MARKETING COO 島村 恭隆

千葉県生まれ。西麻布を拠点にDJを始め、メインストリームクラブで活躍する。その後ソニーミュージックエンタテインメント入社。アーティストマネジメント、ディレクション業務、新人開発、オーディション、イベント、ライブ制作等に全国規模で携わる。2014年よりフリーになり、DJやイベントを通して培ったコネクションで、各アーティストのマネジメント、ライブ制作、動画制作、CDジャケットのアートディレクション等に携わる。各エンタメ業界を通じてアーティストプランナーとして活動もおこなう。2019年KOBUSHI MARKETINGを共同創業。

KOBUSHI BEERのラインナップKOBUSHI MARKETINGについて

渋谷発のオリジナルクラフトビール「KOBUSHI BEER」を通じて、人と人とを繋ぐ取り組みをおこなっている。渋谷のマーケターや起業家を集めた4,000人が参加するコミュニティを運営しており年間200本以上のビジネス交流会を主催。また、ウェブIT系やクリエイティブ系の経営者を中心とした10,000人の人脈を使った営業支援メニュー「コミュニティスポンサー」には、成長ベンチャー企業をなど約70社が参加している。

【KOBUSHI MARKETING合同会社】

https://kobushi.marketing/

【KOBUSHI BEER】

https://kobushi.beer/

【イベント・セミナー・交流会】

https://kobushi-beer.peatix.com/

【KOBUSHI MARKETINGの顧客事例】

https://kobushi.marketing/category/interview/

【KOBUSHI BEER 通販サイト】

https://kobushibeer.stores.jp/