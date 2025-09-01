9月開始の「dポイント」「d払い」自治体キャンペーン
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/562_1_04d655688116191fc1887fc2890229da.jpg?v=202509011026 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/562_2_abcb766d84b872f08a4247cf7c052379.jpg?v=202509011026 ]
[表3: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/562_3_a4eaf82bb02d5a29c333601d74f2fc1e.jpg?v=202509011026 ]
[表4: https://prtimes.jp/data/corp/118641/table/562_4_e0aad24919582012ed8b685744613cb1.jpg?v=202509011026 ]
株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）は、全国の自治体においておトクなキャンペーンを開催いたします。詳細は、下表のとおりです。
＜dポイントキャンペーン＞
＜d払いキャンペーン＞
ドコモは、「dポイント」、「d払い」の利便性向上を通じ、お客さまの毎日がおトクで、楽しく、便利な生活になるよう努めてまいります。
* キャンペーンには諸条件や注意事項がございます。詳細はキャンペーンサイトよりご確認ください。キャンペーンサイトはキャンペーン開始日よりご確認いただけます。
* キャンペーン期間中でもポイント還元総額が上限に達した場合は、キャンペーン終了する可能性があります。
* 「d払い」は、株式会社NTTドコモの登録商標です。