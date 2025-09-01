「なぜ米は足りなくなったのか!?」“令和の米騒動”を図解で解説！　日本人の魂、お米の話題をギュギュっと凝縮！『眠れなくなるほど面白い 図解 米の話』9月1日（月）発売！

株式会社日本文芸社

株式会社日本文芸社（東京都千代田区）は『眠れなくなるほど面白い 図解 米の話』（トキオ・ナレッジ：著）を2025年9月1日（月）に発売いたしました。

■米不足はなぜ起きる？備蓄米ってなに？「米」の疑問を図解でスッキリ解説！

『眠れなくなるほど面白い 図解 米の話』

2024年から25年にかけて大きく話題を呼んだ“令和の米騒動”。

その背景には、収穫量の減少、価格上昇、買い占め、そして政府備蓄米の流通など、複雑な要因が絡んでいます。

本書では、「米不足の本当の理由」「備蓄米の仕組み」「炊飯器で放置したごはんの消費期限」「なぜ外国米が日本市場に流通しにくいのか」など、知っているようで知らない「お米」の仕組みや文化を、図解を交えて楽しく解説します。

また、糖質制限への懸念や、分づき米など健康志向の高まりも紹介。日々の食卓や買い物にも役立つ実用的な情報が満載です。

■読めば誰かに話したくなる！“お米のトリビア”をたっぷり収録

歴史の授業で習った米騒動は大正7年。以降、昭和でも平成でも起きて令和でも…。食べる米は減っているのに、足りなくなるのは何故？

「“令和の米騒動”はひとつの原因では語れない」

「備蓄米ってなに？米に消費期限はないの？」

「外国米が日本市場になかなか入れない理由」

「白米より栄養価アップ！今人気の分づき米とは？」

などなど、教養・雑学としても楽しめるエピソードを多数掲載しています。

■【リアル書店限定】発売記念キャンペーンも実施中！

雑学として読んでも楽しい！ イチから米のアレコレを図解で分かりやすく学べます！なんか違う…？ 外国産米が日本でなかなか浸透しないわけとは？

『眠れなくなるほど面白い 図解 米の話』の発売を記念して、一部リアル書店店頭限定で「魚沼産コシヒカリ（新米）」1kgを抽選で100名様にプレゼントするキャンペーンを開催中！

キャンペーン期間中、一部対象書店のPOP・パネル等に掲載されたQRコードから、応募フォームにアクセスしてご応募いただけます。

【キャンペーン概要】

応募期間：2025年8月28日（木）～11月30日（日）

賞品：魚沼産コシヒカリ（新米）1kg × 抽選で100名様

応募方法：投稿フォームに必要事項を入力（書籍購入不要）

■書誌情報

書名：眠れなくなるほど面白い 図解 米の話

著者：トキオ・ナレッジ

発売日：2025年9月1日（月）

定価：1,089円（税込）

仕様：A5判／128ページ

ISBN：978-4-537-22318-7

https://www.nihonbungeisha.co.jp/book/b10137413.html

■著者プロフィール

トキオ・ナレッジ

誰でも知っていることはよく知らないけれど、誰も知らないようなことは妙に詳しいクリエイティブ・ユニット。弁護士、放送作家、大手メーカー工場長、デザイナー、茶人、ライター、シンクタンクSE、イラストレーター、新聞記者、ノンキャリア官僚、主夫らで構成される。

著書に『正しいブスのほめ方 プレミアム』『ずっと信じていたあの知識、実はウソでした！』（ともに宝島社）などがある。

