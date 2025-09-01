【ドレモルタオ】9月新作メニュー公開！大人気のパンケーキ「カフェオレ」フレーバーや、こだわりの素材をふんだんに使用したパスタをご用意。

株式会社ケイシイシイ

千歳・ドレモ9月限定の特別メニューがご用意始まりました。

大人気の淡雪のような口溶けパンケーキには9月限定で「カフェオレ」のフレーバーをご用意。

旬の栗を贅沢に楽しめるスイーツや、旬の食材を活かしたパスタなど、ぜひこの機会にお楽しみください。

■DESSERTS

パンケーキ カフェオレパンケーキ カフェオレ

カフェオレ風味のエスプーマを中心に仕上げた、9月限定のパンケーキ。

ほろ苦いコーヒーアイスと、まろやかな練乳アイスの甘さが絶妙に調和し、刻みピスタチオやキャラメリゼしたくるみが食感のアクセントを添えます。さらに、オレンジの爽やかな酸味が後味をさっぱりと引き立て、深みのあるコーヒーソースをかけることで、より奥行きのある味わいをお楽しみいただけます。

商品名：パンケーキ カフェオレ

価格：1,760円（税込）

販売期間：2025年9月1日～9月30日

モンブランパルフェモンブランパルフェ

栗の濃厚な味わいを存分に楽しめる、栗好きにはたまらない9月限定のパルフェ。

可愛らしいモンブランの見た目の中には、コクのあるバニラアイスを忍ばせ、センターには濃厚なマロンアイスを重ねました。さらにカシスソースの爽やかな酸味や、メレンゲの軽やかな食感、コーヒーゼリーのほろ苦さが加わり、ひと口ごとに変化する味わいをお楽しみいただけます。

商品名：モンブランパルフェ

価格：1,540円（税込）

販売期間：2025年9月1日～9月30日

■FOODS炙りサーモンと海老のクリームパスタ炙りサーモンと海老のクリームパスタ

香ばしく炙ったサーモンとぷりぷりの海老を贅沢にのせた、9月限定のパスタ。

ほうれん草のほのかな甘みと魚介の旨みが絶妙に調和し、濃厚なクリームソースにサワークリームを合わせることで、まろやかさの中に爽やかさを感じる味わいに仕上げました。パスタとソースをよく絡めてお召し上がりいただくことで、より一層豊かな風味をお楽しみいただけます。

商品名：炙りサーモンと海老のクリームパスタ

価格：1,870円（税込）

販売期間：2025年9月1日～9月30日

北海道産スルメイカと海老のアラビアータ北海道産スルメイカと海老のアラビアータ

北海道産のスルメイカや海老をたっぷりと使用し、噛むほどに旨みが広がる期間限定のアラビアータ。

唐辛子とアンチョビを合わせたピリ辛のトマトソースに、にんにくの風味を加えることで、食欲をそそる深みのある味わいに仕上げました。素材の旨みとスパイシーさが調和した、一皿で満足感のあるパスタをお楽しみいただけます。

商品名：北海道産スルメイカと海老のアラビアータ

価格：1,650円（税込）

販売期間：2025年9月1日～9月30日

北海道産豚トロと長茄子のパスタ北海道産豚トロと長茄子のパスタ

ジューシーで弾力のある北海道産豚トロと、とろりと甘い長茄子の旨みを存分に楽しめる、9月限定のパスタ。

豚トロと長茄子の旨みを引き立てる塩昆布の塩味がアクセントとなり、ひと口ごとにやみつきになる味わいに仕上げました。素材の風味を活かした、贅沢な味わいの一皿をお楽しみいただけます。

商品名：北海道産豚トロと長茄子のパスタ

価格：1,540円（税込）

販売期間：2025年9月1日～9月30日

月に2度だけのお楽しみ「ドレモシフォン」

ドレモルタオで毎月第2・第4土曜日だけに登場する「ドレモシフォン」は、素材や味わいが月ごとに変わり、その時々の出会いをお楽しみいただける一品です。

9月は、「洋梨とティラミスのシフォン」

コーヒーとマスカルポーネを合わせてティラミス風に仕上げたシフォンです。

コクのあるバニラムースに、コーヒームースを重ね、ふわふわのコーヒーシフォン生地で包み込みました。天面にはさっぱりとした甘みの洋梨をゴロっとトッピングし、オリジナル生クリームを合わせた優しい甘さのマスカルポーネクリームを絞ることで、ティラミスのような味わいをお楽しみいただけます。

洋梨とティラミスのシフォン

商品名：洋梨とティラミスのシフォン

価格：2,300円（税込）

販売情報：

2025年9月13日（土） 35台限定

2025年9月27日（土） 30台限定

■限定シフォンの販売に関してのご案内

・おひとり様2台まででご購入いただけます。

・9:30より引換券の配布をいたします。

・引換券の有効期限は当日12時までとさせていただきますのでご了承くださいませ。

・天候や御並びの人数等により、場合によっては早めに配布する場合がございます。

・先にお並びのお客様への合流はお控えいただき、お越しいただいた順番に最後尾に御並びいただきますようご協力をお願いいたします。

店舗情報

ドレモルタオ

【住所】北海道千歳市朝日町6丁目1番1号

【TEL】0123-23-1566

【営業時間】

SHOP 10:00 - 17:00

CAFE 11:00 - 17:00 （L.O16:30）

※ショップの営業時間が金土日祝日のみ10:00-18:00となります。

【定休日】なし

ドレモルタオについて画像左：カフェコーナー、画像右：ショップコーナー

1600坪もの広大な敷地には、ルタオの魅力がぎっしり。パン工房を持つのは、ルタオのなかでもドレモだけ。工房で焼いた、できたてのパンが店内にズラリと並びます。

毎月、第2・第4土曜日に、月替わりの数量限定シフォンケーキを販売。開店前から、行列ができる人気ぶりです。

カフェ棟では自慢のパンケーキや、ランチで人気のビーフストロガノフオムライスを楽しむことができます。

パンケーキ 「ハニーバター」ドレモルタオのフレンチトーストビーフストロガノフオムライス小樽洋菓子舗ルタオについて

小樽洋菓子舗ルタオは、1998年に小樽観光の中心であるメルヘン交差点にオープン。大きな塔のような外観が印象的です。

店名は、「親愛なる小樽の塔」という意味のフランス語「La Tour Amitie Otaru」の頭文字を小樽の地名に愛着を込めてアレンジし、「ルタオ（LeTAO）」と名付けられました。

小樽の洋菓子舗として誕生して以来、北海道の素材にこだわり、また、世界中の厳選された素材と融合させる「Nostalgic Modern」（伝統と革新の融合）をテーマに、北の大地に根差したスイーツを創り続けております。

ブランドサイトURL：https://www.letao-brand.jp/

Instagram公式アカウント：https://www.instagram.com/letao_official/

会社概要

会社名：株式会社ケイシイシイ

代表者：代表取締役社長 上村 成門

本社所在地：北海道千歲市泉沢1007番地90

創業：1996年4月

資本金：8,000万円

事業内容：菓子製造事業、卸売事業、小売事業（店舗及びカフェの運営）、通信販売事業

株式会社ケイシイシイは、「喜びを創り喜びを提供する」を経営理念として掲げ、全従業員が、「今日一人熱狂的ファンを創る」ことを使命として日々取り組んでいます。