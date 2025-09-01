“推し”応援広告を身近に「StellaAD」　ファンの想いを街へ届ける新サービス、9月1日プレオープン

株式会社産業経済新聞社



株式会社サンケイアイ（本社・東京都港区、代表取締役社長・梅本祥二、産経新聞グループ）は、応援広告申込サイト「StellaAD（ステラアド）」を9月1日（月）にプレオープンします。「StellaAD」とは、ファンが推しを応援するため、これまでの駅や街頭ビジョンなどに新聞折込広告を加えたラインナップで、広告枠を利用できる新しいサービスです。

誕生日のお祝いのほか、ライブ開催記念やデビュー記念日、特別な成果を讃える広告など、あらゆる「推し活」シーンに対応します。初めての方でも、分かりやすい手順と安心のサポート体制で、迷わずに申し込めます。豊富な広告枠から選べ、オンラインで完結するスムーズな申込フローを実現しました。あなたの推しへの想いを、街いっぱいに広げましょう。

《サービス概要》

サービス名 ： StellaAD（ステラアド）

提供開始日 ： 2025年9月1日 ※一部地域からスタート、2025年11月から全国対応予定

主な機能 ： 駅や街頭ビジョン・新聞折込広告等を活用した応援広告（センイル広告）の申込受付

特長 ： 新聞折込で応援広告が出せる唯一のサイト（2025年9月1日時点） ／ 誕生日以外の記念日や応援イベントにも対応 ／ 豊富な広告枠 ／ 初めてでも安心の申込サポート ／ オンライン完結

申込Webサイト ： https://stella-ad.shop/

《お問い合わせ先》

株式会社サンケイアイ 応援広告事務局 メール ： info-stella_ad@sankei-eye.co.jp