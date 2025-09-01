AI校正のShodo、note.comに対応

株式会社ゼンプロダクツ

株式会社ゼンプロダクツ（本社：埼玉県朝霞市）のAI校正サービスShodo（ショドー）がnote（note.com）の執筆画面で直接AIによる文章のチェックができるブラウザー拡張の機能を2025年9月1日（月曜日）に正式リリースしました。

Shodo （https://shodo.ink/） はAIによる文章の校正をブラウザーやWord、Google Docs等で利用できるWebサービスです。この度、Shodoのブラウザー拡張をインストールするだけでnote.com上で執筆中に文章を直接校正できるようになりました。

noteはクリエイターが文章や画像、音声、動画を投稿して、ユーザーがそのコンテンツを楽しんで応援できるメディアプラットフォームです。Shodoは誰しもがアーティストであると信じており、その創造性を最大限に発揮できるAI校正ツールを提供しております。

※noteはnote株式会社の登録商標です。

コピー&ペースト不要で直接校正

Shodoのブラウザー拡張をインストールすると、noteの執筆画面でShodoのボタンをクリックするだけでAI校正を実行できます。AIチャットツールに文章をコピー&ペーストしたり、文章を選択して指示を出したりする必要はありません。

提案された修正案もクリックするだけで反映されるため、校正作業の邪魔をしません。Shodoのブラウザー拡張はnoteの執筆画面と統合されており、よりシームレスな執筆体験を提供します。

ブラウザー拡張のインストール方法と対応プラットフォーム

Shodoのブラウザー拡張はGoogle Chrome、Edgeの最新版に対応しております。

こちらのChrome Web Storeから無料でインストールが可能です（インストール後、GoogleアカウントによるShodoへのログインが必要です）。

- https://chromewebstore.google.com/detail/nngjmiibepcaelkkdjopmlcaaiagogmi?hl=ja

note連携の機能はShodoブラウザー拡張のバージョン4.0.0（最新版）で対応。

AI校正サービス「Shodo」について

生成AIによる高度な校正

Shodoは生成AIを利用した文章の校正により、文脈や常識を加味した校正を実現します。

しかし、文章を勝手に書き換えることはせず、従来の校正ツールのように変更すべき点を提案するのが特徴です。

これによりクリエイター・ライターの創造性を阻害することなく、文章のチェックや校正といった手間のみを削減できます。

たとえばタイプミスのチェックだけでなく、以下のような文脈や常識を加味したチェックが可能です。

・ オーストラリアの大会は首都であるシドニーで開催された（シドニー→キャンベラ）

・ 昨日は雨だったので、明日は晴れだった（明日→今日）

・ 私と清原の3人で伺います（3人→2人）

他にも日付と曜日の間違いのチェックや、表記ゆれの統一など従来の校正ツールで必要とされてきた機能も提供されています。

料金プラン

Shodoのブラウザー拡張とnote（note.com）連携は無料でご利用いただけます。月額1,000円（税込）のプレミアムプラン以上のプランを契約することで、校正文字数の制限を解除し、高度な有料の機能をご利用いただけます。

株式会社ゼンプロダクツについて

株式会社ゼンプロダクツ （https://we.shodo.ink/） は、誰しもがアーティストであると信じています。日常の雑多な仕事や余計な管理作業、イマイチなソフトウェアを打ち壊し、誰しもが持つアート性を仕事に取り戻すことを目的としたITスタートアップです。