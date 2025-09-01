IoT OS搭載PC「長期保証がお得なキャンペーン」を10月6日17:00より開始！

エプソンダイレクト株式会社

Windows 11/10 IoT Enterprise LTSC（IoT OS）の導入をご検討中ですか？もしくは、専用機の新規導入やリプレイスをお考えでしょうか。エプソンからお得なキャンペーンのお知らせです。

Windows 11/10 IoT Enterprise LTSCとは？

Windows 11/10 IoT Enterprise LTSCは一般向けのOSとは異なり、受付端末やPOS、工場の生産ライン、サイネージなど、特定用途向けに設計されたOSです。

PCを長期間、安定して使えるようにするための機能が搭載されており、専用機よりも安価に導入できるため、コスト削減にもつながります。

エプソンPCで「コストも仕様もダウンサイズ」しませんか？

専用機は高耐久、24時間365日保証などのメリットがある一方で、オーバースペックになりがちです。しかし安いからといって専用機から汎用PCに切り替えて業務に使おうとすると、「モデルや仕様が頻繁に変わるのではないか？」「長期保証や24時間稼働は難しいのではないか？」といった不安を感じる方も多いかもしれません。

エプソンPCは汎用PCですが、1～2年は同一仕様での販売を行なっています。またWindows 11/10 IoT Enterprise LTSC 搭載モデルであれば、ロックダウン機能で設定や動作を制限し、安定稼働も可能になります。

Windows 11/10 IoT Enterprise LTSCについて詳しくはこちら

https://shop.epson.jp/pc/emb/embqa/

エプソンPCの魅力は手厚い保守サービスをはじめとしたサポート力。長期保証がお得なキャンペーン概要

エプソンPCの魅力のひとつは長期保証です。国内メーカーならではの手厚いサービスで、落下や災害（地震を除く）などによる故障もわずかな追加料金でカバーします。保守サービス加入期間なら、万が一の故障時も1日修理で迅速に対応します。

10月6日17:00に開始するIoT OS搭載PCの「長期保証がお得なキャンペーン」では、5年以上の「お預かり修理」と「訪問修理」の定額保守サービスが、税込み14,190円OFFとなり大変お得です。この機会にぜひ導入をご検討ください。

法人のお客様限定。PC無料貸し出しプログラム

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/71285/table/69_1_9360ca9abd27ebacb737c6c37e4e2b65.jpg?v=202509011156 ]

購入前に動作検証をしたい法人のお客様向けに、フルカスタマイズ可能なPCの無料貸し出しを実施しています。10月開始のキャンペーンが気になるけれどWindows 11/10 IoT Enterprise LTSC搭載モデルが初めてで不安、という方もぜひご活用ください。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/71285/table/69_2_9a9951ce0a80061698cdf1780e1704fd.jpg?v=202509011156 ]

