『ゼロトラスト時代の認証とリモートアクセス 』というテーマのウェビナーを開催
マジセミ株式会社
詳細・参加申込はこちら :
https://majisemi.com/e/c/kamome-20251021/M1D
■１.「ゼロトラストセキュリティの進め方」
ゼロトラストセキュリティは何をすればよいのか？という声をよく耳にします。
本セッションではゼロトラストセキュリティの押さえておきたいポイントと進め方についてわかりやすく解説をさせていただきます。
■２.「セキュリティと生産性を両立できる多要素認証ツールとは」
巧妙化する認証攻撃は、サプライチェーン全体でDXの推進に取り組む組織が直面する重大なセキュリティリスクです。
リスクに対する戦略策定の要諦を解説し、多要素認証（MFA）強化の先進事例を交えながら、ビジネスを支え、DXを加速させるセキュリティの道筋をご紹介します。
■３.「社内システムとOneGateの間を“橋渡し”して、よりセキュアな脱VPNを実現」
重要な基幹業務システムであるほど、SaaSへの移行を選ばず／選べずに社内に置いているケースは多く、そこへのリモートアクセスは長くVPNが主流でした。
しかしVPNは、昨今ランサムウェア被害の起点となるリスクが強く指摘されています。
かもめエンジニアリングが提案する、ゼロトラストを取り入れた脱VPNをご覧ください。
■主催・共催
萩原テクノソリューションズ株式会社
株式会社ソリトンシステムズ
かもめエンジニアリング株式会社
■協力
株式会社オープンソース活用研究所
マジセミ株式会社
詳細・参加申込はこちら :
https://majisemi.com/e/c/kamome-20251021/M1D
マジセミ株式会社
〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2-20 汐留ビルディング3階
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]
詳細・参加申込はこちら :
https://majisemi.com/e/c/kamome-20251021/M1D
■ゼロトラストセキュリティの第一歩はここから
リモートワークの普及と共に、企業のセキュリティ環境は大きな転換期を迎えています。
従来の「境界型セキュリティ」では、社内外のネットワーク境界を守ることに限界があり、ゼロトラスト（Zero Trust）セキュリティモデルが注目を集めています。ゼロトラスト時代において、認証とリモートアクセスの最適化は、企業のセキュリティを守るための最重要課題となっています。
本セミナーでは、ゼロトラスト環境における多要素認証の重要性と、VPNを脱した新たなリモートアクセスのベストプラクティスを徹底解説します。
～ 以下、各セッションの講演概要です ～
ゼロトラストセキュリティは何をすればよいのか？という声をよく耳にします。
本セッションではゼロトラストセキュリティの押さえておきたいポイントと進め方についてわかりやすく解説をさせていただきます。
■２.「セキュリティと生産性を両立できる多要素認証ツールとは」
巧妙化する認証攻撃は、サプライチェーン全体でDXの推進に取り組む組織が直面する重大なセキュリティリスクです。
リスクに対する戦略策定の要諦を解説し、多要素認証（MFA）強化の先進事例を交えながら、ビジネスを支え、DXを加速させるセキュリティの道筋をご紹介します。
■３.「社内システムとOneGateの間を“橋渡し”して、よりセキュアな脱VPNを実現」
重要な基幹業務システムであるほど、SaaSへの移行を選ばず／選べずに社内に置いているケースは多く、そこへのリモートアクセスは長くVPNが主流でした。
しかしVPNは、昨今ランサムウェア被害の起点となるリスクが強く指摘されています。
かもめエンジニアリングが提案する、ゼロトラストを取り入れた脱VPNをご覧ください。
■主催・共催
萩原テクノソリューションズ株式会社
株式会社ソリトンシステムズ
かもめエンジニアリング株式会社
■協力
株式会社オープンソース活用研究所
マジセミ株式会社
詳細・参加申込はこちら :
https://majisemi.com/e/c/kamome-20251021/M1D
マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。
過去セミナーの公開資料、他の募集中セミナーは▶こちら(https://majisemi.com?el=M1D)でご覧いただけます。
マジセミ株式会社
〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2-20 汐留ビルディング3階
お問合せ： https://majisemi.com/service/contact/
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]