株式会社アイシンは、創立60周年を迎えました。～「“移動”に感動を、未来に笑顔を。」の経営理念のもと、次の成長へ～

株式会社アイシン（本社：愛知県刈谷市、社長：吉田 守孝）は、2025年9月1日に創立60周年を迎えました。

この節目を迎えるにあたり、これまで当社の歩みを支えてくださったお客様、取引先、地域社会の皆様、そしてすべてのステークホルダーの皆様に、心より感謝申し上げます。



アイシンの原点は、航空機用エンジンの部品や生産設備の製造に挑戦した東海航空工業および東新航空機にあります。戦後、社名を愛知工業と新川工業へ改めると同時に自動車部品製造へと事業転換を図り、1965年に両社が合併して「アイシン精機」が誕生しました。以来、モビリティの進化とともに、グローバルへのビジネス展開や技術革新を重ね、挑戦と成長を続けてまいりました。

創業初期には、信頼性評価へのこだわりを象徴するテストコースの建設や、品質管理において国際的な権威であるデミング賞受賞など、世界水準の品質基盤を確立。オートマチックトランスミッションをはじめとする数々の製品が、クルマのスタンダードとして広く採用され、グローバル市場での競争力を高めてきました。

そして2021年4月1日、アイシン精機とアイシン・エィ・ダブリュの経営統合により「新生アイシン」が誕生。100年に一度といわれる自動車業界の大変革期に対応すべく、電動化・知能化などの成長領域へのリソースシフト、事業ポートフォリオ変革、地域軸経営への転換など、グループ経営体制のもとで構造改革を推進し、新たな価値創造に挑戦しています。





今後も、経営理念「"移動"に感動を、未来に笑顔を。」のもと、ものづくりの枠を超え、「移動の価値を提供する企業」へと進化を加速させてまいります。創立100周年を見据え、持続可能な成長と社会への貢献をめざし、社員一丸となって挑戦を続けてまいります。