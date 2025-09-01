½ÂÃ«È¯¤ÎKOGYARU¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥³¥®¥ã¥ë¤ËÆÏ¤±¤ë±þ±ç²Î¡£KOGYARU½é¤ÎËÜ³Ê¥À¥ó¥¹¶Ê¡Ø¥³¥®¥ã¥ë¥¢¥ó¥»¥à¡Ù9·î1ÆüMV¸ø³«&³Ú¶Ê¥ê¥êー¥¹
¾®³ØÀ¸¥®¥ã¥ë½¸ÃÄKOGYARU¤¬¡¢ÂÔË¾¤Î¿·¶Ê¡Ø¥³¥®¥ã¥ë¥¢¥ó¥»¥à¡Ù¤ò9·î1Æü¡Ê·î¡Ë¤Ë¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¡ØKIDS WAR¡Ù¡ØScience Princess¡Ù¤ËÂ³¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¤Ç¤¹¤¬¡¢²áµî°ìÆñ°×ÅÙ¤Î¹â¤¤KOGYARU½é¤ÎËÜ³Ê¥À¥ó¥¹¥Ê¥ó¥Ðー¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î³Ú¶Ê¤Ç¤Ï¥³¥®¥ã¥ë¤ÎÊ¸²½¤äÀ¤¤ÎÃæ¤ËÂÐ¤¹¤ë¥¢¥ó¥µー¥½¥ó¥°¤òÁ°ÌÌ¤ËÂÇ¤Á½Ð¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¡Ø¥³¥®¥ã¥ë¥¢¥ó¥»¥à¡Ù¤Ï ¡È½ÂÃ«È¯¤ÎKOGYARU¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥³¥®¥ã¥ë¤Ø¡É¸þ¤±¤¿±þ±ç²Î¤Ç¤¹¡£
¢£³Ú¶Ê
³Æ¼ï¥µ¥Ö¥¹¥¯¥ê¥×¥·¥ç¥ó¤Ï¤³¤Á¤é
https://linkco.re/z1F1Yff7(https://linkco.re/z1F1Yff7)
¢£Official Music Video
https://m.youtube.com/watch?v=Uw_MkvamV-s(https://m.youtube.com/watch?v=Uw_MkvamV-s)
¢£¡Ø¥³¥®¥ã¥ë¥¢¥ó¥»¥à¡Ù¤¬¹¤²¤ë¡¢¥«¥ë¥Á¥ãー³Êº¹¤òÄ¶¤¨¤ëÎÏ
¡Ø¥³¥®¥ã¥ë¥¢¥ó¥»¥à¡Ù¤Ï¡¢KOGYARU¤ÎÂåÉ½ºî¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ´ë²è¤·¡¢Ã±¤Ë²»³Ú¤ò³Ú¤·¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Á´¹ñ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¡Ö¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò°é¤ß¡¢¤¢¤ê¤Î¤Þ¤Þ¤Î¼«Ê¬¤ò¶¯¤¯¹ÎÄê¤¹¤ëÎÏ¡×¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏÊý¤Ë½»¤à»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢ÅÔ»ÔÉô¤ËÈæ¤Ù¤Æ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÎ®¹Ô¤Ë¿¨¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤»ö¤¬²ÝÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢KOGYARU¥á¥ó¥Ðー¤âÃÏÊý½Ð¿È¼Ô¤¬Â¿¤¯¡¢¥®¥ã¥ë¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò»ý¤Æ¤ÐÌ´¤¬³ð¤¦»ö¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÆüËÜ¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¡¢¤è¤êÂç¤¤Ê¥¹¥Æー¥¸¤òÌÜ»Ø¤·KOGYARU¤Ï³èÆ°¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î³Ú¶Ê¤Ï"¥®¥ã¥ë¥Þ¥¤¥ó¥É"¤ò»ý¤Ä¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤ØÁ÷¤ë±þ±ç²Î¤Ç¤¹¡£SNS¤À¤±¤Ç¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡¢Ä¾¶á2025Ç¯8·î¤Ë¤ÏTBS¤Î¥Ë¥åー¥¹ÈÖÁÈ¤Ë¤âÆÃ½¸¤µ¤ì¡¢ÉÔÅÐ¹»¤ä¸ÉÆÈ¤ò·Ð¸³¤·¤¿»Ò¤¬¡Ö¿´¤Ë¥®¥ã¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿¤é¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡×¤ÈÎå¤Þ¤µ¤ìÎ©¤ÁÄ¾¤ì¤¿¡£¤È¸ì¤ë¥·ー¥ó¤âÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢¤³¤Î¶Ê¤¬ÃÏÊý¤Ë¤¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÎ©¤ÁÄ¾¤ëÎÏ¤äÄ©Àï¤¹¤ëÍ¦µ¤¤ò¤â¤¿¤é¤¹¤¤Ã¤«¤±¤äÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£TBS¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡ÖÎáÏÂ¤Î¥³¥®¥ã¥ë¡×¤¬ÆÃ½¸
TBS¤ÎÈÖÁÈ¡Ö¤½¤ì¥¹¥¿¡×¤Ë¤Æ¡¢ÎáÏÂ¤Î¥³¥®¥ã¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÃ½¸¤¬ÁÈ¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¥Öー¥à¤¬ºÆÇ³¤·¤Æ¤¤¤ë¥³¥®¥ã¥ëÊ¸²½¡¢ÆÃ¤Ë¤½¤ÎÃæ¿´¤¬¾®³ØÀ¸¤Ç¤¢¤ë¼ÂÂÖ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£KOGYARU¤Î³èÆ°¤ä¡¢Áí¥Õ¥©¥í¥ïー¿ô113Ëü5000¿Í°Ê¾å¡¢Æ°²èÁíºÆÀ¸¿ô115²¯²ó°Ê¾å¤È¤¤¤¦¤½¤ÎÀäÂç¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ê¿À®»þÂå¤Î¥³¥®¥ã¥ë¤È¤Î°ã¤¤¤ä¡¢Ê¿À®¥®¥ã¥ëÀ¤Âå¤Ç¤¢¤ë¿Æ¤«¤é¤Î»Ù»ý¡¢¤½¤·¤Æ¸½Âå¤Î¥³¥®¥ã¥ë¤¿¤Á¤¬»ý¤ÄÂ¿ÍÍ¤Ê¸ÄÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¿¼¤¯·¡¤ê²¼¤²¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÃ¤ËKOGYARU¥á¥ó¥Ðー¤Î¤ê¤ê¤Ô¤¬¡ÈÉ±¥®¥ã¥ë¡É¤È¤·¤Æ¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¥Ô¥ó¥¯°ì¿§¤Î¼«Âð¤Ç¤ÎÀ¸³è¤ä¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤ò´Ó¤¯»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤ËÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢§°úÍÑ¡§TBS NEWS DIG Powered by JNN
¶õÁ°¤Î¥Öー¥àºÆÇ³¡ª¡©ÎáÏÂ¤Î¥³¥®¥ã¥ë¤òÄ´ºº¡¦¥Öー¥à¤ÎÃæ¿´¤Ï¾®³ØÀ¸¡ªÉ±¥®¥ã¥ë¡õ¥é¥ó¥®¥ã¥ë¤â¡ª¡Ú¤½¤ì¥¹¥¿¡Û¡ÃTBS NEWS DIG
https://youtu.be/Qe-JZ4l5DH8?si=KiORwdjfkyP1Bc_R(https://youtu.be/Qe-JZ4l5DH8?si=KiORwdjfkyP1Bc_R)
¢¨ºÆÀ¸²ó¿ô11Ëü²ó¡Ê2025Ç¯9·î1Æü12»þÃÊ³¬¡Ë¸ø³«¸å5Æü
¢£¾®³ØÀ¸¤«¤éÌ¤Íè¤òÁÏ¤ë¡£¥³¥®¥ã¥ë¥«¥ë¥Á¥ãー¤¬Ã´¤¦¼Ò²ñÅªÄ©Àï
¼«¸ÊÉ½¸½¤ò¶²¤ì¤º¡¢¼«Ê¬¤Î¸ÄÀ¤ò¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ËÈ¯´ø¤Ç¤¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Áý¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¤ä¤¬¤ÆÆüËÜ¤Î¼Ò²ñÁ´ÂÎ¤ò³èµ¤¤Å¤±¡¢Ì¤Íè¤òÁÏ¤ëÎÏ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎºÇÀèÃ¼¤òÁö¤ë¤Î¤¬¡¢¥³¥®¥ã¥ë¥«¥ë¥Á¥ãー¤Ç¤¹¡£¡Ø¥³¥®¥ã¥ë¥¢¥ó¥»¥à¡Ù¤òÄÌ¤¸¤ÆÅÔ»Ô¤ÈÃÏÊý¤ò±Û¤¨¡¢¤½¤·¤Æ¹ñ¶¤ò±Û¤¨¤Æ¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¼«¸Ê¹ÎÄê¤ÈÄ©Àï¤Î¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£½ÂÃ«¤«¤éÀ¤³¦¤Ø¡£ÆüËÜ¤Î¾¯»Ò²½¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¿·¤¿¤Ê¥«¥ë¥Á¥ãー
¾¯»Ò¹âÎð²½¤¬¿Ê¤à°ìÊý¡¢À¤³¦¤Ç¤Ï¦ÁÀ¤Âå¡Ê2010Ç¯°Ê¹ßÀ¸¤Þ¤ì¡Ë¤¬¿Í¸ý¤ÎÂç¤¤Ê³ä¹ç¤òÀê¤á¡¢¼¡À¤Âå¥«¥ë¥Á¥ãー¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£KOGYARU¤ÏÃÏÊýÁÏÀ¸¤Î´ÑÅÀ¤ÇÆüËÜÁ´¹ñ¤Ç¥³¥®¥ã¥ë¥«¥ë¥Á¥ãー¤ò³ÎÎ©¤·¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ç¤Ï¦ÁÀ¤Âå¤Ë¥êー¥Á¤¹¤ë¥«¥ë¥Á¥ãーÈ¯¿®¤òÃ´¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ç¤¹¡£¾¯»Ò²½¤À¤«¤é¤³¤½¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬¼Ò²ñ¤òÊÑ¤¨¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î¥ê¥êー¥¹¤Ï¡¢¤½¤Î¡È¹ñÆâ¤È³¤³°¤ò¤Ä¤Ê¤°ºÇ½é¤ÎÉÛÀÐ¡É¤È¤·¤ÆÀß·×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»Ò¤É¤â»²²Ã·¿¡ß¼«¸ÊÉ½¸½¤Ë´ó¤»¤¿¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥óÎã
¡Ø¥³¥®¥ã¥ë¥¢¥ó¥»¥à¡Ù¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢º£¸å¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬»²²Ã¤·¡¢¼«¸ÊÉ½¸½¤ä¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò°é¤àÂÎ¸³¤ò´ë¶È¡¦ÃÏ°è¤ÈÏ¢·È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿º£¤ÎKOGYARU¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤È°ì½ï¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤ì¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£
- ¥³¥®¥ã¥ë¥Õ¥§¥¹³«ºÅ
- - »Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«¤é¥¹¥Æー¥¸¤ËÎ©¤Á¡¢²Î¤ä¥À¥ó¥¹¤ÇÉ½¸½¤Ç¤¤ëÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¡£½Ð±éÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡Ö¤Ç¤¤¿¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ã£À®´¶¤òÄó¶¡¡£
- SNS¥À¥ó¥¹¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸´ë²è
- - Ã¯¤Ç¤â»²²Ã²ÄÇ½¤ÊÆ°²èÅê¹Æ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡£¼«Ê¬¤ÎÉ½¸½¤¬¸«¤é¤ì¡¢È¿±þ¤ò¤â¤é¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¼«¸Ê¹ÎÄê´¶¤ò¼Â´¶¤Ç¤¤ë¡£
- ÃÏ°èPR ¡ß ÃÏ°è¤Î¥³¥®¥ã¥ë½Ð±é´ë²è
- - ÃÏ°è¤Î¥³¥®¥ã¥ë¤¿¤Á¤¬ÃÏ¸µ¤Î´Ñ¸÷ÃÏ¤äÊ¸²½¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëPRÆ°²è¤Ë½Ð±é¡£¼«Ê¬¤ÎÃÏ°è¤òÂåÉ½¤¹¤ë¸Ø¤ê¤¬¼«¸Ê¸úÎÏ´¶¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
- ¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×·¿¥×¥í¥°¥é¥à
- - ¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¢¥á¥¤¥¯¡¢¥À¥ó¥¹¤ò¼«Ê¬¤ÇÂÎ¸³¡¦ÁÏºî¤·¡¢À®²Ì¤òÈ¯É½¤Ç¤¤ë¾ì¡£¼«¸ÊÉ½¸½¤Î³Ú¤·¤µ¤òÂÎ¸³¡£
¢£¡ÖKOGYARU¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖKOGYARU¡×¤Ï¡¢¾®³ØÀ¸¥®¥ã¥ë¤¬¥á¥¤¥ó¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÇÞÂÎ¤È¤·¤Æ¡¢2023Ç¯4·î1Æü¤ËÈ¯Â¤·¤Þ¤·¤¿¡£³¤³°¤Ç¤ÏÆüËÜ¤Î¥®¥ã¥ë¤ò¡ÖGYARU¡×¤ÈÉ½µ¤·¡¢ÆüËÜÆÈ¼«¤ÎÊ¸²½¤È¤·¤Æ¹¤¯Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£TikTok¤Ç¡Ö#GYARU¡×¤È¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤Î¥®¥ã¥ë¥á¥¤¥¯¤ò¿¿»÷¤¿À¤³¦³Æ¹ñ¤Î¿Í¡¹¤ÎÆ°²è¤ò¿ôÂ¿¤¯¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¹ç·×ºÆÀ¸¿ô¤Ï1²¯6000Ëü²ó¤ò¸Ø¤ë¿Íµ¤¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¡ÖGYARU¡×¤È¸À¤¦¥ïー¥É¤Ë¡¢90Ç¯Âå¤ÎÎ®¹Ô¸ì¤È¤â¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥³¥®¥ã¥ë¡ÊÅö»þ¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¥®¥ã¥ë¤ò¤µ¤¹¸ÀÍÕ¡Ë¡×¤È¡Ö»Ò¤É¤â¥®¥ã¥ë(¾®³ØÀ¸¥®¥ã¥ë)¡×¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÌ¾¾Î¤ò¡ØKOGYARU¡Ù¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢Ê£¿ô¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³Ú¶Ê¥ê¥êー¥¹¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Æー¥Þ¥Ñー¥¯¤ä¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤Ç¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¾®³ØÀ¸¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ä¥á¥¤¥¯¤Ç¤ª¼êËÜ¤È¤¹¤ë¾®³ØÀ¸¡×¤È¤·¤Æ¡¢Æ±À¤Âå¤«¤éÂçÃíÌÜ¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤ÏÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢³¤³°¤â¥¿ー¥²¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¾®³ØÀ¸¥®¥ã¥ë¸þ¤±¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤ÆÅ¸³«¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¡É¥®¥ã¥ë¡ÉÊ¸²½¤ÎÈ¯Å¸¤ËÅØ¤á¤Þ¤¹¡£
KOGYARU¤Î¸ø¼°Instagram
https://www.instagram.com/kogyaru_official/(https://www.instagram.com/kogyaru_official/)
¢£²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥Á¥¸¥§¥¤
ÂåÉ½¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡ÃÓÅÄ È»¿Í¡Ê¥¤¥±¥À ¥Ï¥ä¥È¡Ë
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è½ÂÃ«1-22-1 CH¥Ó¥ë2F.3F.4F
URL¡§https://hj-s.co.jp(https://hj-s.co.jp)
ÀßÎ©Ç¯¡§2006Ç¯2·î
»ñËÜ¶â¡§523,924,000±ß
½¾¶È°÷¿ô¡§100¿Í
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§¥á¥Ç¥£¥¢»ö¶È¡¢¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó»ö¶È¡¢¹¹ðÂåÍý»ö¶È¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»ö¶È
¡ãÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡ä
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥¤¥Á¥¸¥§¥¤¡¡¡¡¹ÊóÉô µÈÉÙ
TEL¡§ 03-6712-5946
E-mail¡§yoshitomi@hj-s.co.jp