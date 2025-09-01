【B2C専門】合同会社YulieがHubSpot導入・運用代行開始｜人材・教育・不動産の“次の一手が決まる”可視化へ

背景

B2B前提の設定のままでは、B2C現場の意思決定がどうしても遅れます。人材なら「エントリーは増えるのに面談が伸びない」、教育なら「体験申し込みから初回受講に繋がりにくい」、不動産なら「資料請求は多いのに内見率・申込率が上がらない」。フォームや広告、コールログ、来店予約ツールのデータが分断され、毎週の会議で“今どこを直せばいいか”がはっきりしないまま時間が過ぎてしまう--この状態をHubSpotで解消します。

Yulieは、業界ごとのKPIを正面から追えるように“項目と定義”を作り直します。人材なら面談予約・通電・選考ステージ・資格や希望条件、教育なら体験申込・初回受講・継続受講・科目や在籍期間、不動産なら資料請求・内見予約・内見完了・申込・成約、エリアや予算・間取りなど。B2Cで重要なF2（初回接点→2回目接点／初回購入→2回目購入）も標準の指標として設計し、毎週の改善対象が“数字で一目”になります。

自動化は、現場の動きを軽くすることにこだわります。面談や体験、内見の予約確認・前日リマインド・来店後フォロー、条件に合う求人や物件・コースのレコメンド、休眠前の優先アラート--メールやアドリマーケ、ワークフローを最小構成から立ち上げ、反応を見ながら拡張します。きれいな作りこみより、「今週から回り始める仕組み」を先に。

ダッシュボードは「開いた瞬間に次の一手が決まる」レイアウトにします。面談化率・内見率・F2率・チャネル別の獲得単価と移行率、担当別のネクストアクション未設定リスト……現場が毎朝見たくなる“やさしい画面”を目指し、命名規則や移行計画まで整えて運用を止めません。少数精鋭で伴走し、手順書とテンプレも残して、最終的な内製化も視野に入れます。

設計：B2C用プロパティ（購入回数、前回購入日、F2判定、起点チャネル 等）

自動化：育成、カート放棄、定期引上げ、クロスセル

可視化：ダッシュボード（新規・リピート、チャネル別売上、F2率、LTV）

「問い合わせは増えているのに、来店や面談、内見に伸びない--現場の“つっかえ”は数字が教えてくれます。見た瞬間に次の行動が決まる可視化と、小さく早い自動化で、毎週の一歩を積み重ねましょう。」（代表・宗像）

合同会社Yulie

代表：宗像俊磨

〒224-0032 神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央21-7 コントレイル1F

事業：MA・CRM導入運用、ECグロース支援

Web：https://yulie.jp/