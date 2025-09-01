【世界3位】SJJJF代表理事・村田良蔵、2025 WORLD MASTER IBJJF JIU-JITSU CHAMPIONSHIPで銅メダル獲得

特定非営利活動法人SJJJF スポーツ柔術日本連盟

スポーツ柔術日本連盟（SJJJF）代表理事の村田良蔵は、2025年8月28日～30日に米国ラスベガス・コンベンションセンターで開催された「2025 WORLD MASTER IBJJF JIU-JITSU CHAMPIONSHIP」に出場し、男子マスター3（41～45歳）黒帯フェザー級トーナメント出場者50人の中で、3位入賞（銅メダル）を果たしました。（公式結果：https://www.bjjcompsystem.com/tournaments/2672/categories/2581733）

（優勝：Bruno Cardoso Barbosa（Team Buda International） 準優勝：Bernardo Correa da Cruz（Rolles Gracie Academy） 3位：Ryozo Murata（Yawara Jiu-Jitsu Academy) 3位：Abel Thames Pereira da Paz（Fabin Rosa Brazilian Jiu-Jitsu）

同大会は世界最大規模の柔術マスター大会であり、関連カテゴリーを含め過去最大の約12,500人が参加。名実ともに“世界一の舞台”で、日本人選手が存在感を刻む結果となりました。

（IBJJF Facebookより：https://www.facebook.com/photo?fbid=1174331124720441&set=pb.100064306946936.-2207520000）大会概要

大会名：2025 WORLD MASTER IBJJF JIU-JITSU CHAMPIONSHIP

日程：2025年8月28日（木）～30日（土）

会場：Las Vegas Convention Center（米国ネバダ州ラスベガス）

参加規模：約12,500人（参考：https://x.gd/DcOV4）

村田良蔵コメント

「日頃から応援してくれている仲間や家族、そして生徒たちのおかげで、この舞台で結果を残すことができ、“日本の柔術が世界でも堂々と勝負できる”という手応えを得ました。 また、活動を支えてくださっているスポンサーの皆さまにも、心から感謝しています。



スポーツ柔術日本柔術連盟（SJJJF）の代表理事として、世界最大のIBJJFの大会に挑戦し、表彰台に立てたことは大きな意味を持つと感じています。 ただ今回は金メダルに届かなかったので、来年は必ず金を獲りに行きます！」

試合間隔はわずか20分前後という過酷なスケジュール

1回戦：開始50秒、アームバーで一本勝ち

2回戦：不戦勝

3回戦：2－0のポイント勝ち

準々決勝：レフリー判定勝ち

準決勝：バックチョークで一本負け

村田良蔵（MURATA Ryozo）

プロフィール

26歳でブラジリアン柔術を始め、ホイラー・グレイシー系の黒帯であるクリスチアーノ・カリオカ氏（KID山本選手の柔術コーチとして来日していた時期に師事）から指導を受け、31歳で北海道初となるグレイシー直系の黒帯保持者となる。

2018年には、NPO法人スポーツ柔術日本連盟（SJJJF）を設立し、代表理事に就任。現在は選手兼指導者として国内外で柔術の普及・発展に尽力している。

戦歴

2016年SJJIF世界選手権マスター２黒帯フェザー級準優勝

2017年SJJIF主催世界選手権マスター２黒帯フェザー級準優勝

2018年SJJIF世界選手権マスター２黒帯フェザー級優勝（日本人初）

2019年SJJIF世界選手権マスター２黒帯フェザー級優勝

1980年4月24日生まれ。北海道網走市出身。多くの生徒も出場し、それぞれが世界での経験を積んだ

村田良蔵が代表を務める道場

東京・原宿 YAWARA JIU-JITSU ACADEMY

https://jiujitsu.yawara.fit/

東京・北参道 SWEEP JIU-JITSU ACADEMY

https://sweep.love/academy

北海道・札幌 オーバーリミット札幌

https://overlimit-sapporo.com

なお、2025年9月18日～21日には、千葉ポートアリーナにて「SJJIF WORLD JIU-JITSU CHAMPIONSHIP」が開催されます。

日本で国際的な世界大会が行われることは、柔術のさらなる普及と盛り上がりを象徴する出来事です。

SJJIF大会情報はこちら :https://sjjif.com/

SJJJF スポーツ柔術日本連盟 スポンサー企業

村田良蔵道着スポンサー

お問い合わせ先

特定非営利活動法人ＳＪＪＪＦ スポーツ柔術日本連盟

担当：村田 sjjjf@jiujitsu.co.jp

撮影：MURATA Ai