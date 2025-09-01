Unifinity、作成アプリ数 累計5,000アプリ突破 ― 現場主導のDXが加速

株式会社ユニフィニティー

株式会社ユニフィニティー（東京都渋谷区、代表取締役曽良俊介、以下「当社」といいます）は、

当社が提供するノーコードモバイルアプリプラットフォーム「Unifinity」における作成アプリ数が5000アプリを突破しましたので、以下の通りお知らせいたします。

幅広い業界で現場DXを推進 ― 建設・製造・物流・不動産などで活用拡大

「Unifinity」は、現場業務のデジタル化を支援するノーコードプラットフォームとして、多様な業種・業務においてご活用いただいております。特に、kintoneとの親和性や、現場で発生するデータを効率的に収集・活用できる点が評価され、以下のような幅広い業界に広がっています。

○建設業

○製造業

○不動産業

○運輸・物流業

○サービス業

○その他

Unifinityで作成した「メンテナンスアプリ」の利用イメージ

メンテナンスアプリには顧客情報の閲覧のほか、訪問予定の管理、作業内容の記録、お客様サインの受領といった機能があり、すべてがスマホから簡単にできるようになっています。また、アプリに登録された情報は自動的にkintoneに連携され、Googleドライブを経由してオーダー管理システムにまで連携されます。わざわざ事務所に戻ってオーダー管理システムに情報を登録する必要がないため作業工数の大幅な削減に成功しました。

導入企業は累計1,800社を突破

また、導入企業数は累計1800社（無料版を含む）を超え、利用規模や業務内容に応じて柔軟にカスタマイズできる点も高くご評価いただいております。

当社Webサイトにて、導入企業様の活用事例を公開しております。

○セントラルメンテナンス株式会社様「作業カードの作成時間を75%削減」(https://www.unifinity.co.jp/case-study/20250702/)

○日鉄エンジニアリング株式会社様「直感的UIのアプリ採用でデジタル化のボトルネックを解消」 (https://www.unifinity.co.jp/case-study/eng-nipponsteel/)

○株式会社ABC様「専用アプリの導入で点検作業の効率を大幅改善」 (https://www.unifinity.co.jp/case-study/kando-abc/)

○株式会社フレシード信州様「多発していた現場でのミスがゼロに」(https://www.unifinity.co.jp/case-study/fleceed/)

○日本高圧電気株式会社様「工場統合の影響で生じたロスを取り戻すためにアプリを活用」(https://www.unifinity.co.jp/case-study/nkeco/)

○株式会社ダイキアクシス様「1日に一人当たり1～2時間の残業時間削減」(https://www.unifinity.co.jp/case-study/daiki-axis/)

Unifinityについて

Unifinityは、kintoneをはじめとしたさまざまな業務システムと連携したモバイルアプリをノーコードで簡単に作成できるツールです。

Unifinity Wizardを使用することで、入力項目や手順を設定するだけで、デザイン不要で現場用のモバイルアプリが短時間で完成します。kintone連携機能を活用すれば、モバイルアプリのデータベースとしてkintoneが自動的に紐づけられ、複雑な設定は不要です。

また、Unifinityで作成したアプリは、iOS、Android、Windowsに対応した専用の実行アプリ上で動作し、オフライン環境でも利用可能です。これにより、地下や工場内など電波が届きづらい現場でも作業が滞ることなく進められます。

今回の5,000アプリ突破は、企業のデジタルトランスフォーメーション（DX）における「現場主導のシステム構築」ニーズの高まりを示すものであり、当社にとっても大きな節目となります。

今後は、マーケットプレイスの立ち上げやUX改善、AIを活用したアプリ自動設計などを通じて、より多くの現場で使いやすく、迅速に導入できるプラットフォームを目指してまいります。

資料ダウンロードはこちら :https://www.unifinity.co.jp/library/wp-08/3分でわかるUnifinityご紹介資料

ご利用について（無料アカウント配布中）

上記Unifinity Wizardを含むUnifinityの一部機能は完全無料で利用可能です。ノーコードを活用したアプリ作成をぜひ一度体験ください。お申込みは以下よりお願いいたします。

無料アカウント発行はこちら :https://unifinity.co.jp/freesignup

今後の展開について

当社では今後も「テクノロジーを、現場に届ける」という使命のもと、以下の取り組みを強化し、お客様の業務改革やDX（デジタルトランスフォーメーション）を引き続き支援してまいります。

- kintone連携の更なる強化- 連携先業務システムの拡充- 業種・業務別セミオーダーパッケージアプリの充実化

会社概要

会社名：株式会社ユニフィニティー

代表者：曽良 俊介（代表取締役社長）

事業内容：業務用モバイルアプリ開発プラットフォーム「Unifinity」の開発・提供

所在地：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-16-5 大下ビル8F

サービスサイト：https://lp.unifinity.co.jp/