吉永小百合さん出演 「五島の椿」 新TVCM『吉永さんと、椿泡。』 9 月1 日より全国放送開始CM 楽曲に「いつでも夢を」を起用、「いつでも夢をキャンペーン」も実施
五島の椿株式会社（本社：長崎県五島市、代表取締役社長：谷川富隆）は、長崎・五島列島
の椿から生まれた自然由来スキンケアブランド「五島の椿」において、俳優・吉永小百合さん
出演の新TVCM 「吉永さんと、椿泡。」 を2025年9月1日(月)より全国（一部地域を除く）で
放送開始いたします。
CM楽曲には吉永さんが１７歳の時にレコーディングをした名曲「いつでも夢を」を起用し、
“あなたの、いきいきとした日々”を応援する、「いつでも夢をキャンペーン」も同時開催いたし
ます。さらに、WEB コンテンツ「吉永小百合さんスキンケアメソッド」も公開。吉永さんが愛用す
る「椿酵母せっけん」の使い方や、いきいきとした日々を送る秘訣をご紹介します。
▪CM ストーリー
吉永さんが、「椿酵母せっけん」を日常の中で愛用する姿を描いています。
吉永さんお気に入りの「椿酵母せっけん」。その魅力を、ご自身の言葉で丁寧に語られます。
五島の椿の生命力がぎゅっと詰まった、濃密でふわふわな「椿泡（※1）」。椿の持つ自然の力
が、肌に、日々の暮らしに、いきいきとした潤いをもたらします。
※１ 椿酵母せっけんで作られた泡のこと。
▪『吉永さんと、椿泡。』 編
「このせっけん、ちゃんと椿の形をしてそれだけで嬉しくなってしまいます。
泡立ちが素晴らしくて、洗顔後も突っ張らず、しっとり…」
五島に自生する、椿の生命力。
その力を、肌に借りて。椿が守ってくれるから。
椿酵母せっけん 五島の椿
▪TVCM 概要
・タイトル：五島の椿新TVCM 『吉永さんと、椿泡。』篇(15秒/30秒)
・15秒 URL：https://youtu.be/jX6YTu606do
・30秒 URL：https://youtu.be/4J4IItrh0FI
・放送開始日：2025年9月1 日（月）
・放送エリア：全国（一部エリアを除く）
・出演者：吉永小百合
・CM 楽曲：「いつでも夢を」
▪WEB 特別コンテンツ
・タイトル：「吉永小百合さん スキンケアメソッド 椿酵母せっけん」
・公開日：2025年9月1 日（月）
・URL：https://youtu.be/983ATt-bvKY
インタビューでは、吉永さんが愛用する「椿酵母せっけん」の使い方や、
吉永さんのいきいきとした日々を送る秘訣、また、吉永さんが１７歳の時にレコーディングをした今回のCM楽曲「いつでも夢を」についてのエピソードもご紹介。
▪吉永小百合さん特別インタビュー
Q1: 日頃どのように「椿酵母せっけん」を使っていますか？
吉永さん：ネットね、あれを使わなくても十分に泡立ちがいいんですよね。
だから、急いでいる時は使わないこともありますけれども、
肌をこすらないで、やわらかく押し当てるようにして使っていますけれども、
とてもいいので、あんまり他のものを使わずに、
せっけんだけで大丈夫っていうことが多いですね。
しっかり洗えて、その割にはツッパリ感がないので、
とてもいいと思います。
Q2: 吉永さんの、元気の秘訣を教えてください。
元気をもらえること。やはりそうやって体を動かして気持ちをアップされるということと、この年齢になりましたけれども、仕事を今も続けてるっていうことで、いろいろな方と触れ合って大事なことを教えてもらったりするって、そういうことも自分のかけがえのないものになっていると思います。
毎日毎日新しい発見があったりしますし、とにかくいきいきとした生活をしたいっていうことをいつも思っています。その年なりにいきいきとしていけばいいと思うんですね。
素敵なものに触れるっていうことは、とても大事だと思うんですね。
例えば音楽もそうですし。自分の感動する映画に出会うこととか、そういうことはやっぱり大事なことだと思います。
Q3: CM ソング「いつでも夢を」についてお話し聞かせてください。
私が１７歳ぐらいの時にレコーディングしたものですし、例えば色紙なんかにこう一言書いてくださいっていうと、「いつでも夢を」って書くんですけれども。歌もそれと同じように大切で、歌うチャンスはもちろんないですけれども、心の中では歌っているつもりです。
▪CM 登場商品 概要
椿酵母せっけん
・商品名：「椿酵母せっけん」
・内容量／価格：
容量：60g / 価格：1,800円（税込）
容量：110g / 価格：2,800円（税込）
・発売日：発売中
・販売チャネル：五島の椿公式オンラインショップ、百貨店、イオン、ウェルシア等
年々積み重なっていく角質層を、「椿果皮」の繊維スクラブから生まれた濃密な泡「椿泡（※１）」がやさしく洗い流し、透明感のある「澄み肌」に導きます。さらに、五島列島の椿から抽出した独自美容成分、「椿酵母エキス」（※2）を配合。自然由来指数は99.5%（※3）。肌を守る美容成分として、世界初(※4)椿葉の天然ワックス成分「椿葉クチクラ(※5)」と「椿オイル」を配合。洗顔後はつっぱらず、むしろしっとり。洗い潤すせっけんです。
※1 椿酵母せっけんで作られた泡のこと。
※2 サッカロミセスセレビシアエエキス（整肌）
※3 水を含むISO16128準拠
※4 化粧品原料として椿の葉のクチクラを世界で初めて国際表示名称であるINCI名
（Camellia Japonica Leaf Wax）として2017年3月9日登録
※5 ツバキ葉ロウ（保湿）
▪「いつでも夢をキャンペーン」概要
今回CM楽曲には、名曲「いつでも夢を」を起用し、“あなたの、いきいきとした日々”を応援する、「いつでも夢をキャンペーン」も同時開催いたします。
新CM放映を記念して、発売前の新商品「椿酵母オイルW」が入った特別な「五島の椿 スペシャルギフトボックスW」を期間限定、特別価格で、8,800円（税込）（通常10,000円）にて販売スタートいたします。さらに、五島の椿公式LINE・オンラインショップでは、”いつでも夢をキャ
ンペーン”を随時配信していきます。この機会にぜひお楽しみください。
五島の椿オンラインショップ：https://gotonotsubaki.co.jp/
五島の椿 公式LINE：https://lin.ee/HKolgyFN
▪キャンペーン商品 概要
・商品名：「五島の椿 スペシャルギフトボックスW」
・内容：「椿酵母せっけん」60g、「椿の葉 保湿水」150mL、「椿酵母オイルW」40mL（2025 年、
9月15日発売予定）
・予約受付開始日：9月1日 （月）10:00～ （※9月15日（月）から順次お届け）
・期間限定・特別価格：8,800円(税込) （※通常価格：10,000円/税込）
・対象期間：2025年9月1 日（月）～10月31日
「五島の椿 スペシャルギフトボックスW」
2025年9月1日より期間限定・特別価格で予約販売開始。
ー新商品「椿酵母オイルW」をいち早く体験できる特別なセットー
新商品「椿酵母オイルW」を先行でお試しいただける特別セット「五島の椿 スペシャルギフトボックスW」を、2025年9月1日（月）より期間限定・特別価格にて予約販売開始いたします。
本セットは、CMにも登場する大人気アイテム「椿酵母せっけん」、肌をやさしく潤す「椿の葉
保湿水」、さらに2025年9月15日（月）に発売予定の新商品「椿酵母オイルW」の３アイテムを揃えた、五島の椿による３ステップスキンケアを体験できる特別なセットです。華やかなオリジナルのリボンを添えたギフトボックスでご提供いたします。
▪【五島の椿ブランドについて】
五島の椿株式会社は、長崎県・五島列島の地域資源「椿」を活かし、持続可能な産業と雇用
を目指して2018年に設立。「椿を再発見し、そのすべてを活かす」をコンセプトに、椿の花・
葉・果皮・種子などを活用し、独自の技術で抽出した「椿酵母エキス」や「椿葉クチクラ」などの
原料を開発。「五島の椿プロジェクト」認定パートナーとして、地域活性化に取り組んでいま
す。公式オンラインショップ：https://www.gotonotsubaki.co.jp