株式会社リーピー 代表取締役 川口聡は、”生成AIが導く採用戦略！広告費0で応募者を継続的に獲得する仕組みとAI活用法を習得するセミナー”に登壇。地方企業必見の採用改善を目指す実践講座を開催します。

株式会社リーピー

株式会社リーピー（本社：岐阜県岐阜市、以下：当社） 代表取締役 川口 聡は、2025年10月17日（金）に岐阜信用金庫（本店：岐阜県岐阜市）主催の「AIを活用した最新採用ノウハウセミナー」に登壇します。近年急速に発展している生成AIは、採用担当者のルーティン業務を劇的に効率化し、候補者とのコミュニケーションを最適化するなど、採用プロセス全体に革新をもたらす可能性を秘めています。本セミナーでは、広告費に頼らず安定的に応募者を獲得する仕組みと、生成AIを採用活動に活かす具体的なノウハウを解説します。さらに、当日は個別相談会も実施し、さまざまな業界の企業様の採用課題に対応いたします。

AIを活用した最新採用ノウハウセミナー背景～生成AIが変える採用の今～

生成AIの進化は目覚ましく、生成AIは採用担当者の時間とコストを削減し、候補者へのパーソナライズした対応やデータに基づく客観的な意思決定を実現するなど、採用プロセス全体に「効率化・CX向上・データ活用」の３つの革命をもたらすとされています。採用市場が厳しさを増す中、限られた人材で成果を上げるためには、生成AIの力を取り入れた新しい採用戦略が不可欠です。

セミナー概要

名称: AIを活用した最新採用ノウハウセミナー

日時: 2025年10月17日（金）10:30～11:30（開場10:00）

会場: G’s Dream（〒500‑8833 岐阜県岐阜市神田町2丁目20番地）

参加費: 無料・定員70名（定員に達し次第締切）

主催: 岐阜信用金庫、株式会社リーピー

申込方法: 専用フォーム（QRコード）または電話（058‑266‑2205）にて受付し、定員になり次第締め切ります。

セミナーで学べること

AIセミナー申し込みフォーム

本セミナーでは、以下のような実践的な内容を学んでいただけます。採用活動の基礎からAIの具体的な活用法、そして広告費に頼らない応募者獲得の仕組みまでを体系的に解説します。

- 採用活動の全体像とボトルネックの見つけ方 - 採用数を決める数式を分解し、どこに課題があるのかを見極める方法をお伝えします。志望確率を高めるための「企業選びの6要素」や応募者視点の企業評価のポイントも紹介します。- 生成AIを採用活動に取り入れる具体策 - 求人票作成から内定までの一連の採用フローに対して、AIが採用担当者の役割をどのように補完するかを具体的なツール例を交えて解説します。生成AIの「癖」を理解し、AIを優秀な採用担当者に育てるための指示の出し方やマネジメントのコツを学びます。- AI時代の採用戦略とブランディング - 「企業⇄求職者」の構図が「企業⇄AI⇄求職者」に変化する時代に、企業が実施するべきこと。AIの傾向を踏まえた、重要な3つの視点をもとにオンライン上で発信すべき企業情報についてお伝えします。- 求人広告に頼らない応募者獲得の仕組みづくり - 広告費をかけずに月間100名規模の応募を獲得している当社が行っている仕組み化について、実例を交えて紹介します。候補者との接点を増やす方法、小規模組織でも運用できる採用体制やツール選定、業務フローの構築方法を解説します。

【地方の未来をおもしろくする】をビジョンに掲げるデザイン会社「リーピー」について

当社は、WebマーケティングやAIを活用し、「売上」「採用」「DX」領域を伴走支援しています。企業が抱えるマーケティング専任者や採用専任者、DX人材の不足といった課題を、アウトソーシングを通じて長期的にサポート。ブランディング策定支援やWebサイト制作、Webマーケティングによる集客支援に加え、コンサルティング型のDX推進やSaaS提供による生産性向上、人材紹介事業やRPO事業を通じた人手不足の解消など、幅広いサービスで地方企業の成長に貢献しています。また、クラウドファンディング型ふるさと納税『ぎふちょく(R)』を立ち上げ、地域活性化や地方創生にも積極的に取り組んでいます。

株式会社リーピー

■設立：2013年10月 https://leapy.jp/

■代表取締役：川口 聡 https://twitter.com/satoshi_leapy

■事業内容：

Webサイト制作事業

・コーポレートサイト制作

https://leapy.jp/website-production/corporate-site/

・サービスサイト制作、ECサイト制作（shopify/EC CUBE /楽天市場/Yahoo!ショッピング）

・採用サイト制作（オリジナル制作/テンプレート制作）

https://leapy.jp/website-production/recruitment-site/

アウトソーシング事業

・DXによる生産性向上を目的としたアウトソーシングサービス「リープ・DX」

https://leapy.jp/leap-dx/

・Web反響獲得を目的としたアウトソーシングサービス「リープ・プロジェクト」

https://leapy.jp/leap-project/

・採用強化を目的としたアウトソーシングサービス「リープ・リクルーティング」

https://leapy.jp/leap-recruiting/

共感型ふるさと納税メディア『ぎふちょく(R)』事業

https://gifuchoku.jp/

ブランディング支援事業

・ブランディング策定支援コンサルティング

人材紹介事業

・岐阜・愛知のハイクラス求人を含む求人開拓型転職支援サービス「リープ・キャリア」

https://leap-career.jp/

Webサービス事業

・日報型の工数管理ツール「Pace」https://paces.jp

▼株式会社リーピーでは事業拡大に伴い、採用活動にも力を入れています。

採用サイト：https://leapy.co.jp/

募集要項：https://herp.careers/v1/leapy

※現在、学生インターンシップの採用強化中！詳しくは採用サイトをご覧くださいませ。

■地方企業特化型の総合採用支援サービス「地方採用WORKS」の運営

https://local-saiyo.jp/

■岐阜県内のリーダーインタビューメディア「GIFU42メディアネットワーク」の共同運営

https://gifu42.net/

※取引者数は、1,270社を超えています。

※ぎふSDGs推進パートナー登録制度 ゴールドパートナー登録

※岐阜県ワークライフバランス推進エクセレント企業・認定企業

※岐阜市男女共同参画優良事業者、ぎふし共育・女性活躍企業

※ISMS認証【JIS Q 27001:2023(ISO/IEC 27001:2022)】取得 認証登録番号 JP024692

※経済産業省認定「事業継続力強化計画及び連携事業継続力強化計画認定事業者」