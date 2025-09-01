【BIZ SAITAMA】株式会社アクアデザインが新規技術ニーズを公開しました

公益財団法人さいたま市産業創造財団

さいたま市が主催し、公益財団法人さいたま市産業創造財団（埼玉県さいたま市、理事長：中村雅範）が運営しているオープンイノベーション事業「BIZ SAITAMA（ビズ さいたま）(https://www.sozo-saitama.or.jp/biz-saitama/)」では、8月に下記技術ニーズを新規公開しました。

2025年8月に新規公開した技術ニーズ

BIZ SAITAMA（さいたま市オープンイノベーション事業）概要

「BIZ SAITAMA」は、ものづくり企業が抱える技術ニーズ（技術的課題）に対して、さいたま市内外の企業をマッチングするオープンイノベーション事業です。2024年度は製造業を中心とした21社の技術ニーズに対して、国内外の中小企業やスタートアップ企業などから合計109件のエントリー（提案受付）があり、91件のマッチングにつながりました（マッチング率：83.5%）。さらに、マッチングだけで終わらず取引開始や試作品開発、NDA締結、PoCの計画など、具体的な進展につながっている案件が15件ほど生まれています。

2025年度は、さいたま市リーディングエッジ企業（独創性・革新性に優れた技術を持つ、さいたま市認証の研究開発型ものづくり企業）や、東証プライム市場の上場企業などを中心に、20社が抱える26件（9月1日時点）の技術ニーズを公開しています。ウェブサイト上では、各技術ニーズを解決できる技術を持つ企業からのエントリーを受け付けており、エントリー後は随時オンラインで技術ニーズ企業とのマッチング面談を実施予定です。

