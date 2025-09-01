日本の未来を担う高校生の政策提言、「第三回全国高校生政策甲子園」国民投票を9月1日より開始

株式会社PoliPoli- 投票はこちら：（LINE投票）https://lin.ee/Mbuq7YN(https://lin.ee/Mbuq7YN)- 特設サイトURL：https://seisakukoushien2025.com/(https://seisakukoushien2025.com/)

株式会社PoliPoli（所在地：東京都千代田区、代表取締役：伊藤和真、以下 PoliPoli）は、公益社団法人日本青年会議所（所在地：東京都千代田区、会頭：外口真大、以下 日本JC）が主催する高校生の政策コンテスト「第三回全国高校生政策甲子園」の最優秀賞を決定する国民投票（インターネット投票）が、2025年9月1日（月）から9月20日（土）の期間で実施されることをお知らせいたします。

本コンテストにPoliPoliは広報協力を行っており、高校生が政策へ関心を持ち、社会に参加する機会の創出を支援してまいります。

「政策甲子園」について

日本JCが2023年より主催する、全国の高校生を対象に、日本が抱える課題解決に向けた政策を提言するコンテストです。日本の若者の政治的有効性感覚（自身の行動で社会に影響を与えられるという感覚）を育むことを目的としてしています。書類選考、地区大会、決勝大会を経て選ばれたファイナリストによる政策の中から、国民投票によって最優秀賞が決定されます。最優秀賞を受賞したチームは、提言した政策を所管する大臣または関係省庁にて政策報告会を実施することができます（日本JC作成の開催概要より）。

最優秀賞を決める国民投票（インターネット投票）について

決勝大会に進出したチームの政策提言の中から、最も優れた「最優秀賞」を決定する国民投票（インターネット投票）を実施します。日本の未来を担う高校生たちの斬新なアイデアや熱意に触れ、共感した政策にぜひ皆さまの一票を投じてください。

投票期間：2025年9月1日（月）～ 9月20日（土）

投票方法：（LINE投票）https://lin.ee/Mbuq7YN

特設サイトURL：https://seisakukoushien2025.com/

PoliPoliによる支援内容

PoliPoliは、政策共創プラットフォームを運営する知見を活かし、本コンテストの認知度向上と参加者の政策提言活動を以下の通り支援してきました。

1.特設サイトの作成協力

参加者の募集や大会概要、大会結果などを集約した特設サイトの作成に協力しました。過去大会の様子についてもまとめていますので、ぜひご覧ください。

「政策甲子園」特設サイトはこちら：

https://seisakukoushien2025.com/

2. 昨年度優勝チームと国会議員の対談企画

広報活動の一環として、昨年度優勝チーム（佐久長聖高等学校（長野県佐久市））と野田聖子 衆議院議員（自由民主党）との対談を企画いたしました。その様子をPoliPoliが運営する政策情報メディア『政治ドットコム』(https://say-g.com/)に掲載し、その活動を広く発信しています。

野田聖子議員×政策甲子園優勝チーム特別対談企画「笑顔あふれる未来の子育て政策」

https://say-g.com/interview-noda-seiko-10876

野田聖子議員と昨年優勝した佐久長聖高等学校チーム

3. 決勝大会の運営支援

8月25日に実施された決勝大会で、下記の審査員の方々の招待をはじめとする運営支援を行いました。

審査員（敬称略、五十音順）

今後の支援内容について

- 大空幸星 衆議院議員（自民党）- 草間剛 衆議院議員（自民党）- 坂本竜太郎 衆議院議員（自民党）- 角田秀穂 衆議院議員（公明党）- 平沼正二郎 衆議院議員（自民党）

1. 国民投票（インターネット投票）の広報協力

最優秀賞を決定する本投票の認知度向上に協力し、より多くの方々に高校生の政策提言に触れていただく機会を広げていきます。

2. 決勝進出チームの政策提言活動の支援

決勝戦へ進出したチームが今後、政策実現に向けて提言活動を行っていく際の企画立案や関係各所との連携、政策提言のブラッシュアップなどを継続的に支援します。

日本JCについて

法人名：公益社団法人日本⻘年会議所（日本JC）

会頭：外口真大

所在地：東京都千代田区

設立：1951年

LOM数：約680ヵ所 会員数：約27,000名

地域との協働により明るい豊かな社会の発展に貢献することを目的とし、「修練」「奉仕」「友情」の三つの信条のもと、社会的課題や地域課題の解決に向けて積極的に取り組んでいる団体です。

https://www.jaycee.or.jp/

株式会社PoliPoliについて

株式会社PoliPoli（ポリポリ）

代表者：伊藤 和真

所在地：東京都千代田区

設立：2018年2月

企業理念：新しい政治・行政の仕組みをつくりつづけることで、世界中の人々の幸せな暮らしに貢献する。

コーポレートサイト：https://www.polipoli.work/

事業内容：

政治に声を届けるウェブサイト『PoliPoli』

行政に声を届けるウェブサイト『PoliPoli Gov』

企業、団体向けルールメイキングのためのサポートサービス『PoliPoli Enterprise』

政策情報メディア『政治ドットコム』

社会課題解決のための寄付基金『Policy Fund』

SIBを活用した地域課題解決のためのプロジェクト『自治体共創ファンド』

