伊藤忠グループのBelong、「BOOKOFF」を運営するブックオフコーポレーションとスマホ買取で協業

株式会社Belong

中古スマートフォンの個人向け買取・販売サービス「にこスマ」を運営する株式会社Belong（所在地：東京都港区、代表取締役社長 西村 耕一郎 以下、当社）と、ブックオフグループホールディングス株式会社（本社：神奈川県相模原市、代表取締役社長 堀内 康隆）の子会社で、リユースショップ「BOOKOFF」等を運営するブックオフコーポレーション株式会社（以下、ブックオフ）はこの度、スマートフォン買取の促進に向けた取組みで協業を開始しました。

■協業内容

ブックオフが運営する「BOOKOFFサービスサイト」に、当社の個人向けスマートフォン買取サービス「スマホ・タブレット宅配買取」を提供します。これにより「BOOKOFFサービスサイト」における、スマートフォン・タブレット等に特化した簡単かつシンプルなオンライン買取体験を実現させ、「BOOKOFF」の店舗・公式オンラインストアでより柔軟にスマートフォン・タブレット等を売却できる環境を構築することで、「BOOKOFF」顧客の利便性向上に貢献してまいります。

＊「スマホ・タブレット宅配買取」のTOP

https://bo.kaitori.belong.co.jp/

■協業背景

「スマホ・タブレット宅配買取」のサービス画面

ブックオフは中期経営方針において、「体験価値の向上」「お客様コストの削減」「改善の継続性」を軸とする買取戦略を掲げ、様々な買取促進施策を展開しています。

従来、ブックオフにおけるスマートフォン買取は店舗が中心であり、オンラインを接点とするスマートフォン買取の集客が課題となっていました。そこでこの度、当社が運営する「スマホ・タブレット宅配買取」の提供による協業に至りました。

■会社概要

当社は「大切な人に誇れる、次なる価値を届けよう。」をMISSIONに掲げ、個人向け中古スマートフォンのECサイト「にこスマ」（https://www.nicosuma.com/）や「にこスマ買取」（https://www.nicosuma.com/sell）、法人向け中古スマートフォンのレンタル・販売・買取サービス「Belong One」（https://bz.belong.co.jp/）など、個人法人を問わず、お客様に合わせた中古デバイスサービスを展開しております。わたしたちは常に「正直であること」を信条に、厳格な検査を通し、 高品質な端末を適正な価格で、すべての人に中古デバイスの安心を提供してまいります。

社 名 株式会社Belong（伊藤忠グループ）

会社設立 2019年2月

代表者名 代表取締役社長 西村 耕一郎

所在地 ◆本社 東京都港区赤坂6丁目4番10号 赤坂ZENビル4階

◆座間オペレーションセンター 神奈川県座間市広野台2-10-10 GLP座間3階

