moreru、4thアルバム・リリースツアー「霊霊障障新新感感染染」詳細発表
ミュージックマインは、トゥルーパンクバンド moreru が、10月22日発売の4thアルバムのリリースツアー 「霊霊障障新新感感染染」 の詳細を解禁した。
本ツアーは10月末の仙台公演を皮切りに、全国11都市を巡る。11月22日には渋谷WWW&WWWβにて、moreruと小腸分裂が主催する暗黒フェス 「evilspa」 が1年ぶりに復活。詳細は後日発表予定となっている。
さらに、ツアーファイナルとして12月25日クリスマス当日には、渋谷clubasiaにて バンド史上初となるワンマン公演 を開催。昼夜二部制での特別ライブとなる。
________________________________________
チケット情報
全公演 前売：3,000円（+1D）（※一部、公演は1Dはなし、WWW＆WWWXは価格未定です）
チケット購入：https://t.livepocket.jp/t/moreru4th_tour
________________________________________
公演スケジュール
■仙台編
10/31 （Fri） @仙台BIRDLAND
出演：moreru / braqkotone / 童子 and The Exorcists
チケット：https://t.livepocket.jp/e/moreru4th1031
________________________________________
■弘前編
11/01 （Sat） @弘前KEEP THE BEAT
出演：moreru / Is Survived By / ATHLETIX
チケット：https://t.livepocket.jp/e/moreru4th1101
________________________________________
■横浜編
11/14 （Fri） @横浜B.B.STREET
出演：moreru / ANALSKULLFUCK / House Of The Blood Choir / 5000
チケット：https://t.livepocket.jp/e/moreru4th1114
________________________________________
■渋谷「evilspa」
11/22 （Sat） @渋谷WWW & WWWβ
出演：moreru 他
※詳細後日発表
________________________________________
■名古屋編
11/28 （Fri） @名古屋HUCK FINN
出演：moreru / Climb The Mind / 天国注射
チケット：https://t.livepocket.jp/e/moreru4th1128
________________________________________
■京都編
11/30 （Sun） @京都METRO
出演：moreru / odd eyes / Kiima Kariis
チケット：https://t.livepocket.jp/e/moreru4th1130
________________________________________
■大阪編
12/01 （Mon） @難波BEARS
出演：moreru / KK manga / TIVE
チケット：https://t.livepocket.jp/e/moreru4th1130
________________________________________
■広島編
12/05 （Fri） @広島ALMIGHTY
出演：moreru / Sugar / おそロシア革命
チケット：https://t.livepocket.jp/e/moreru4th1205
________________________________________
■熊本編
12/06 （Sat） @熊本Django
出演：moreru / safmusic / 浅井杜人
チケット：https://t.livepocket.jp/e/moreru4th1206
________________________________________
■福岡編
12/07 （Sun） @福岡UTERO
出演：moreru / HAERERE / herside / ROFLEN
チケット：https://t.livepocket.jp/e/moreru4th1207
________________________________________
■ツアーファイナル（ワンマン）
12/25 （Thu） @渋谷clubasia
出演：moreru
※二部制公演
チケット： https://t.livepocket.jp/e/moreru4th1225final
＜Pofile＞
東京を拠点とするトゥルー・パンク・バンド。メンバーは夢咲みちる（vo）、コジマアツヲ（g,vo）、石肉（g,vo）、taga（b,vo）、Dex（ds,vo）、岩本雪斗（noise,vo）の6名からなる。2018年に結成。翌年に『itsunohinikabokunokotowoomoidasugaii そして……』、2022年に『山田花子』とアルバム2枚を発表。自主企画「evil spa」「霊障」を主催するなど精力的にライヴを行なう。EP3枚を経て、2023年に初の全国流通盤となる3rdアルバム『呪詛告白初恋そして世界』をリリース。2024年、EP「闇の軽音楽で包丁を弾く」2025年4TH、ニューアルバム『ぼぼくくととききみみだだけけののせせかかいい』を10月22日を発表する。
配信元企業：株式会社ミュージックマイン
