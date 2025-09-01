【累計5万本達成記念】SOYMILこだわりの出来立て豆乳を楽しめる「国産大豆飲み比べプラン」をリニューアル

株式会社SOYMIL

「SOYMIL（ソイミル）」を展開する株式会社SOYMIL（本社：東京都墨田区、代表取締役：佐藤航平）では、「SOYMIL国産大豆飲み比べキット」をリニューアルし、9月1日（月）18時から正式販売することをお知らせいたします。

SOYMIL KIT（豆乳キット）の販売数量は、2021年3月より累計で約50,000本を突破しました！

飲み比べスタンダードプラン（税込・送料込1,880円）違いが分かれば、豆はもっと楽しい

豆乳の飲み比べと言えば、味付けされた色同士の比較？？ソイミルはそんな豆乳の常識を打ちこわし、豆の風味と味わいを楽しめる新しいブランドです。

産地や品種によって味わいは多種多様で、飲み比べてその世界の深さに触れることができます。

健康を意識される方に限らず、

豆乳は全て同じでしょ、と思っている方にもおすすめです。

関西・九州飲み比べプラン（税込・送料込1,880円）北海道・東北飲み比べプラン（税込・送料込1,880円）カラフル飲み比べプラン（税込・送料込1,980円）アルプス飲み比べプラン（税込・送料込1,880円）全国津々浦々、こだわりを集めました

北は北海道、南は鹿児島。日本全国津々浦々を巡っている中で、絶対的にオススメできる豆だけをセレクトして、飲み比べキットを開発しました。

目で見て楽しみ、

香りを楽しみ、

味を楽しむ。

そんな楽しみをお届けして参ります。

プレミアム飲み比べプラン（税込・送料込1,980円）

代表のコメント

皆さま、こんにちは。株式会社SOYMIL代表の佐藤航平です。

飲み比べキットのリニューアル及び新商品販売について報告させていただく日を迎え、とても嬉しい気持ちでいっぱいです。なぜ、私たちは大豆にここまでこだわっているのか。簡単に紹介させていただきます。

豆乳メーカーといえば、SOYMIL（ソイミル）

SOYMILは、2021年3月に豆乳メーカーと豆乳キットを中心に「食を通じて、人、文化や自然」を結びつけるライフスタイルブランドであり、私たちは、豆乳メーカー分野におけるリーティングカンパニーです。

私たちは、調理家電「SOYMILブレンダーPLUS」と大豆キット「SOYMIL KIT（ソイミルキット）」を取り扱っています。この二つの商品を通して、日本各地の土地に根付いた価値を広く発信していくことで、食を通した楽しみや喜びを広げていくことを理念にしています。

出会いの中で生まれたSOYMIL KIT（ソイミルキット）

SOYMIL KITは東京都墨田区の大豆問屋さんとの出会いの中で、生まれました。私は農業にも、食品関係の仕事にも従事したことがありませんでしたが、大豆問屋さんとの出会いの中で、日本の食文化を支えていること、多種多様な品種がブレンドされて豆腐や湯葉が作られていることを知りました。

日本の食文化を支えているにも関わらず、目立たず、価値が認識されにくい現状をもったいないと思いました。同時に、私がこの価値を再定義することで、大豆に、日本の食文化に新しい風を吹かしていきたい！と強く思い、SOYMIL KITとして、ブレンダーとセットで販売することを決めました。

2023年に世に出した「国産大豆飲み比べキット」

2023年に世に出した「国産大豆飲み比べキット」は累計で2万本近く世に広がりました。

・他の品種でも飲み比べができないのか？

・地域ごとで選べるようにしてほしい

・もっと面白い豆を試してみたい

・小さいサイズで試してから大きなサイズを購入したい

このような声を頂き、1年近くの選定と商品開発を経て今日の販売に至りました。

なに一つ、同じものはない

SOYMILでは、8月に「飲み比べ体験を行いました」

ついに実現！初☆豆乳飲み比べ体験会🥛リアルなお声をお届け

大豆は全て同じように思えるかもしれませんが、

豆の味わい、甘さや香りが全て異なります。

単に健康であるためではなく、

生活を少しだけ豊かに、楽しく、面白く

そんな想いで、これからも日本全国を巡り、

SOYMIL KITをお届します。

岩手県盛岡市「田村種農場」の田村さんと共に

株式会社SOYMIL

代表取締役 佐藤航平

会社概要

当社は、「『食』を軸に、人や自然や文化が結びつく社会の創造」を理念に設立されました。SOYMIL事業とROOF事業の２つのブランドを通して、人が繋がりを実感することで人生を豊かさと幸福を届けていくことを目指してブランド創造及び事業展開を進めています。

社名 ：株式会社SOYMIL

所在地 ：東京都墨田区錦糸一丁目15番15号

代表者 ：代表取締役社長 佐藤航平

事業内容：豆乳ブレンダー及び豆乳キットの企画・販売・運営、コンポストの企画・販売・運営

