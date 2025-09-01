すべては「挑戦する経営者のために」

株式会社ライフビレッジ

「あなたのビジネス、次のステージへ進めたいと思いませんか？」

そう問いかけるのは、“大阪の村長”こと池尾俊哉。これまでに 8社10事業を成功へ導いてきた経営者 です。

彼が立ち上げたのが、年商10億を目指す起業家のためのコミュニティ 『全勝サロン』。

2024年の誕生からわずか1年で、学生から若手経営者、さらには次の挑戦を狙う実業家まで、幅広い層が集う場となりました。

KAISALONから生まれた「チーム村長」

全勝サロンは、ポジティブスーパースター・春木開さんが率いる 「KAISALON」 の中で、経営者向けのチームとして発足しました。

いわば、KAISALONの中で「経営力と実業の成長」に特化した部隊、それが チーム村長＝全勝サロン です。

そのため、サロン会員は「全勝サロン」の活動に加えて、KAISALONが主催する各種イベントや地域コミュニティ にも参加可能。

学びと人脈を広げるフィールドが、より大きく広がっています。

全勝サロンのミッション・ビジョン・バリュー

2025.4.26 KAISALON大阪講演会 河原由次×春木開×大阪の村長「起業の秘訣」

全勝サロンが掲げる理念は、ただの学び場や交流ではなく、経営者としての道標となるものです。

Mission（存在意義）

若手経営者を全勝へ導き、日本のGDPを底上げする。

スタートアップ層・個人事業主・第一フェーズの経営者に向けて、

１.確固たる企業土台マニュアル

２.地域特性を活かす後援

この二軸で“個人の経営教科書” となるノウハウを共有します。

Vision（実現したい未来）

年商10億円経営者を輩出し、日本経済へ貢献する。

仲間と学び合い、勝ち続ける仕組み

Values（行動指針）- みんなで勝つ - 仲間の成果を自分ごととして喜び、協力し合う。- 熱量を最優先 - 情熱が、スキルや戦略より大切。- 学んだら即実践 - インプットしたらすぐ行動し、結果を共有する。- 情報と人脈を惜しまない - 自分の知見やつながりをオープンに提供する。- 地域から社会へ広げる - 地元で生んだ価値を、日本経済全体の成長につなげる。

「事業は一人で戦うものではない。仲間と知見をシェアし、可能性を一気に広げることが大切」

村長はそう語ります。

全勝サロンには、こんな課題を持つ人々が集まっています。

- 新しい人脈を築きたい- 経営課題を解決したい- 決算書を一緒に見てもらいたい- 協業できるパートナーを探している

これらを解決するため、サロンでは次のような仕組みを用意しています。

- 毎週水曜21時：オンライン勉強会＆交流会（ゲスト講師登壇／アーカイブ視聴可）- 特別講師による講演会- 2～3ヶ月ごとの大型イベント・オフ会- 各地域での経営者交流会- 事業案・事業計画の壁打ち会- 会員同士のマッチング機会- 人生・経営の相談会

オンラインとリアルの両輪で、経営者同士が悩みを分かち合い、解決のヒントを得られる環境を整えています。

次に“全勝”するのは、あなた

2025年横浜新年会名古屋会京都交流会大阪美食会

全勝サロンは、単なる勉強会や交流会ではありません。

「勝ち続ける起業家を生み出すプラットフォーム」 です。

1周年を迎えた今、村長は力強く呼びかけます。

「全勝サロンで、一緒に勝ち続けましょう！」

入会方法

全勝サロン 入会はこちら

https://zenshosalon.com/

本件に関するお問い合わせ先

株式会社ライフビレッジ

全勝サロン事務局

zenshosalon@gmail.com