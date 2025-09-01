【9/1～9/7開催】STU48 中村舞 ファンクラブ2周年記念オンラインガチャが販売開始！

株式会社ANYLAND

株式会社ANYLAND（本社：東京都渋谷区、代表取締役：黒澤隼人、以下ANYLAND）は、STU48 中村舞 オンラインガチャの販売を開始したことをお知らせいたします。




本日9月1日（月）18:00より、STU48 中村舞 ファンクラブ2周年記念オンラインガチャの販売を開始いたしました！



ファンクラブ開設2周年を祝う今回のガチャでは、あなたのお名前入り”イラスト色紙”をはじめ、あなただけのために収録される”あなたへのメッセージ動画”、撮りおろし新ビジュアルの“アクリルスタンド”など、特別なアイテムが揃っています。ぜひこの機会に、素敵なアイテムを手に入れてください！



中村舞 オフィシャルファンクラブ会員のみご参加いただけます。


まだご入会いただいていない方は、以下のリンクからぜひご登録ください。


https://nakamuramai-fc.jp/




■オンラインガチャ概要

中村舞ファンクラブ2周年記念オンラインガチャ



・開催期間


9月1日（月）18:00～9月7日（日）23:59



・賞品ラインナップ


A賞：あなたのお名前入り！舞Q画伯のイラスト色紙


B賞：あなたへのメッセージ動画


C賞：オリジナルアクリルスタンド〈全1種〉


D賞：オリジナルアクリルキーホルダー〈全2種〉


E賞：オリジナルステッカー〈全5種〉


F賞：デジタル壁紙〈全9種〉


※配送予定：11月上旬



・金額


1回　550円（税込）


10回　5,000円（税込）



・決済方法


クレジットカード、PayPayがご利用いただけます。



・配送費用


880円


※商品のお引換え1回ごとに送料・手数料がかかります。


期間内に複数回くじをご購入される場合、 最後にまとめてお引換えになると送料がお得になります。


※景品引換対応期間は、購入日翌日から15日間となります。


※配送先住所変更可能期間は10/12（日）23:59までとなります。



▼『中村舞 ファンクラブ2周年記念オンラインガチャ』


詳しくはこちら


https://nakamuramai-fc.jp/news/detail/2PyMQyT6eiwnZ7crDqP5fZ




■販売に関する注意事項


・当オンラインガチャは、ファンクラブ会員限定のサービスです。ご購入を希望される方は、ファンクラブへのご加入をお願いいたします。


・各賞の内容はランダムで決定されます。ご希望の商品の指定や交換はできませんのでご了承ください。


・販売期間は予告なく変更・終了となる場合があります。


・同じ賞品が複数回当たる可能性がございます。あらかじめご了承ください。


・販売数量に達し次第、販売終了となります。


・注文状況により、発送時期が前後する場合があります。


・当選確率は販売開始時点の設定に基づいています。


・商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。


・発送準備が始まった後のキャンセルはお受けできません。


・お支払い方法はクレジットカードまたはPayPayのみ対応しております。


・配送対象地域は日本国内のみとなります。


・転売を目的としたご購入はご遠慮ください。


・賞品（デジタルコンテンツ含む）の受け取りには、必ず引換ページから期間内にお手続きをお願いいたします。


※引換期間を過ぎた場合、いかなる理由でもお渡しできませんのでご注意ください。


・配送先に不備があるなどして返送された場合、着払いにて再送となりますのでその旨お問い合わせください。


・再送対応は販売開始日より1年間となります。




【STU48 ソロファンクラブについて】

メンバーそれぞれの限定写真や動画、会員限定イベントの開催やオリジナルグッズ販売など、さまざまな特典をお楽しみいただけます。



■STU48 ソロファンクラブオフィシャルサイト


https://stu48solofanclub.studio.site/



■中村舞 オフィシャルファンクラブ


https://nakamuramai-fc.jp/



■プラン


・月額：770円（税込）


・年額：9,240円（税込）



■会員コンテンツ


・NEWS


・BLOG


・MOVIE


・PHOTO


・TICKET


・STORE（ファンクラブ限定ストア）


・TIMELINE （APP）


・TALKROOM（APP）


・LETTER（APP）※都度課金





■株式会社ANYLANDについて


株式会社ANYLANDでは、インターフェイス・コンテンツのデジタル化といった表面的な部分にとどまらず、エンターテイメントの価値・体験自体を向上させていくことを目標とします。アプリやコンテンツを通して、日々のエンターテイメントの体験や、ライブなどの特別な時間の両方を提供することを心がけ、人々の感情を彩るエンターテイメントをデザインしていきます。




【会社概要】


会社名　 ： 株式会社ANYLAND


代表者　 ： 代表取締役　黒澤 隼人


所在地　 ： 〒150-0011　 東京都渋谷区東2-27-10 TBCビル 3F


設立　　 ： 2019年12月


事業内容 ： ファンクラブやファンアプリの開発、グッズ制作・販売、イベント制作など


URL　　 ： https://anyland.jp/




※画像をご使用の際は、【ANYLAND,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。