【9/1～9/7開催】STU48 中村舞 ファンクラブ2周年記念オンラインガチャが販売開始！
株式会社ANYLAND（本社：東京都渋谷区、代表取締役：黒澤隼人、以下ANYLAND）は、STU48 中村舞 オンラインガチャの販売を開始したことをお知らせいたします。
本日9月1日（月）18:00より、STU48 中村舞 ファンクラブ2周年記念オンラインガチャの販売を開始いたしました！
ファンクラブ開設2周年を祝う今回のガチャでは、あなたのお名前入り”イラスト色紙”をはじめ、あなただけのために収録される”あなたへのメッセージ動画”、撮りおろし新ビジュアルの“アクリルスタンド”など、特別なアイテムが揃っています。ぜひこの機会に、素敵なアイテムを手に入れてください！
中村舞 オフィシャルファンクラブ会員のみご参加いただけます。
まだご入会いただいていない方は、以下のリンクからぜひご登録ください。
https://nakamuramai-fc.jp/
■オンラインガチャ概要
中村舞ファンクラブ2周年記念オンラインガチャ
・開催期間
9月1日（月）18:00～9月7日（日）23:59
・賞品ラインナップ
A賞：あなたのお名前入り！舞Q画伯のイラスト色紙
B賞：あなたへのメッセージ動画
C賞：オリジナルアクリルスタンド〈全1種〉
D賞：オリジナルアクリルキーホルダー〈全2種〉
E賞：オリジナルステッカー〈全5種〉
F賞：デジタル壁紙〈全9種〉
※配送予定：11月上旬
・金額
1回 550円（税込）
10回 5,000円（税込）
・決済方法
クレジットカード、PayPayがご利用いただけます。
・配送費用
880円
※商品のお引換え1回ごとに送料・手数料がかかります。
期間内に複数回くじをご購入される場合、 最後にまとめてお引換えになると送料がお得になります。
※景品引換対応期間は、購入日翌日から15日間となります。
※配送先住所変更可能期間は10/12（日）23:59までとなります。
▼『中村舞 ファンクラブ2周年記念オンラインガチャ』
詳しくはこちら
https://nakamuramai-fc.jp/news/detail/2PyMQyT6eiwnZ7crDqP5fZ
■販売に関する注意事項
・当オンラインガチャは、ファンクラブ会員限定のサービスです。ご購入を希望される方は、ファンクラブへのご加入をお願いいたします。
・各賞の内容はランダムで決定されます。ご希望の商品の指定や交換はできませんのでご了承ください。
・販売期間は予告なく変更・終了となる場合があります。
・同じ賞品が複数回当たる可能性がございます。あらかじめご了承ください。
・販売数量に達し次第、販売終了となります。
・注文状況により、発送時期が前後する場合があります。
・当選確率は販売開始時点の設定に基づいています。
・商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
・発送準備が始まった後のキャンセルはお受けできません。
・お支払い方法はクレジットカードまたはPayPayのみ対応しております。
・配送対象地域は日本国内のみとなります。
・転売を目的としたご購入はご遠慮ください。
・賞品（デジタルコンテンツ含む）の受け取りには、必ず引換ページから期間内にお手続きをお願いいたします。
※引換期間を過ぎた場合、いかなる理由でもお渡しできませんのでご注意ください。
・配送先に不備があるなどして返送された場合、着払いにて再送となりますのでその旨お問い合わせください。
・再送対応は販売開始日より1年間となります。
【STU48 ソロファンクラブについて】
メンバーそれぞれの限定写真や動画、会員限定イベントの開催やオリジナルグッズ販売など、さまざまな特典をお楽しみいただけます。
■STU48 ソロファンクラブオフィシャルサイト
https://stu48solofanclub.studio.site/
■中村舞 オフィシャルファンクラブ
https://nakamuramai-fc.jp/
■プラン
・月額：770円（税込）
・年額：9,240円（税込）
■会員コンテンツ
・NEWS
・BLOG
・MOVIE
・PHOTO
・TICKET
・STORE（ファンクラブ限定ストア）
・TIMELINE （APP）
・TALKROOM（APP）
・LETTER（APP）※都度課金
■株式会社ANYLANDについて
株式会社ANYLANDでは、インターフェイス・コンテンツのデジタル化といった表面的な部分にとどまらず、エンターテイメントの価値・体験自体を向上させていくことを目標とします。アプリやコンテンツを通して、日々のエンターテイメントの体験や、ライブなどの特別な時間の両方を提供することを心がけ、人々の感情を彩るエンターテイメントをデザインしていきます。
【会社概要】
会社名 ： 株式会社ANYLAND
代表者 ： 代表取締役 黒澤 隼人
所在地 ： 〒150-0011 東京都渋谷区東2-27-10 TBCビル 3F
設立 ： 2019年12月
事業内容 ： ファンクラブやファンアプリの開発、グッズ制作・販売、イベント制作など
URL ： https://anyland.jp/
※画像をご使用の際は、【ANYLAND,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。