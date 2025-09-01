【9/1～9/7開催】STU48 中村舞 ファンクラブ2周年記念オンラインガチャが販売開始！

株式会社ANYLAND

株式会社ANYLAND（本社：東京都渋谷区、代表取締役：黒澤隼人、以下ANYLAND）は、STU48 中村舞 オンラインガチャの販売を開始したことをお知らせいたします。

本日9月1日（月）18:00より、STU48 中村舞 ファンクラブ2周年記念オンラインガチャの販売を開始いたしました！

ファンクラブ開設2周年を祝う今回のガチャでは、あなたのお名前入り”イラスト色紙”をはじめ、あなただけのために収録される”あなたへのメッセージ動画”、撮りおろし新ビジュアルの“アクリルスタンド”など、特別なアイテムが揃っています。ぜひこの機会に、素敵なアイテムを手に入れてください！

中村舞 オフィシャルファンクラブ会員のみご参加いただけます。

まだご入会いただいていない方は、以下のリンクからぜひご登録ください。

https://nakamuramai-fc.jp/

■オンラインガチャ概要

中村舞ファンクラブ2周年記念オンラインガチャ

・開催期間

9月1日（月）18:00～9月7日（日）23:59

・賞品ラインナップ

A賞：あなたのお名前入り！舞Q画伯のイラスト色紙

B賞：あなたへのメッセージ動画

C賞：オリジナルアクリルスタンド〈全1種〉

D賞：オリジナルアクリルキーホルダー〈全2種〉

E賞：オリジナルステッカー〈全5種〉

F賞：デジタル壁紙〈全9種〉

※配送予定：11月上旬

・金額

1回 550円（税込）

10回 5,000円（税込）

・決済方法

クレジットカード、PayPayがご利用いただけます。

・配送費用

880円

※商品のお引換え1回ごとに送料・手数料がかかります。

期間内に複数回くじをご購入される場合、 最後にまとめてお引換えになると送料がお得になります。

※景品引換対応期間は、購入日翌日から15日間となります。

※配送先住所変更可能期間は10/12（日）23:59までとなります。

▼『中村舞 ファンクラブ2周年記念オンラインガチャ』

詳しくはこちら

https://nakamuramai-fc.jp/news/detail/2PyMQyT6eiwnZ7crDqP5fZ

■販売に関する注意事項

・当オンラインガチャは、ファンクラブ会員限定のサービスです。ご購入を希望される方は、ファンクラブへのご加入をお願いいたします。

・各賞の内容はランダムで決定されます。ご希望の商品の指定や交換はできませんのでご了承ください。

・販売期間は予告なく変更・終了となる場合があります。

・同じ賞品が複数回当たる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

・販売数量に達し次第、販売終了となります。

・注文状況により、発送時期が前後する場合があります。

・当選確率は販売開始時点の設定に基づいています。

・商品画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

・発送準備が始まった後のキャンセルはお受けできません。

・お支払い方法はクレジットカードまたはPayPayのみ対応しております。

・配送対象地域は日本国内のみとなります。

・転売を目的としたご購入はご遠慮ください。

・賞品（デジタルコンテンツ含む）の受け取りには、必ず引換ページから期間内にお手続きをお願いいたします。

※引換期間を過ぎた場合、いかなる理由でもお渡しできませんのでご注意ください。

・配送先に不備があるなどして返送された場合、着払いにて再送となりますのでその旨お問い合わせください。

・再送対応は販売開始日より1年間となります。

【STU48 ソロファンクラブについて】

メンバーそれぞれの限定写真や動画、会員限定イベントの開催やオリジナルグッズ販売など、さまざまな特典をお楽しみいただけます。

■STU48 ソロファンクラブオフィシャルサイト

https://stu48solofanclub.studio.site/

■中村舞 オフィシャルファンクラブ

https://nakamuramai-fc.jp/

■プラン

・月額：770円（税込）

・年額：9,240円（税込）

■会員コンテンツ

・NEWS

・BLOG

・MOVIE

・PHOTO

・TICKET

・STORE（ファンクラブ限定ストア）

・TIMELINE （APP）

・TALKROOM（APP）

・LETTER（APP）※都度課金

■株式会社ANYLANDについて

株式会社ANYLANDでは、インターフェイス・コンテンツのデジタル化といった表面的な部分にとどまらず、エンターテイメントの価値・体験自体を向上させていくことを目標とします。アプリやコンテンツを通して、日々のエンターテイメントの体験や、ライブなどの特別な時間の両方を提供することを心がけ、人々の感情を彩るエンターテイメントをデザインしていきます。

【会社概要】

会社名 ： 株式会社ANYLAND

代表者 ： 代表取締役 黒澤 隼人

所在地 ： 〒150-0011 東京都渋谷区東2-27-10 TBCビル 3F

設立 ： 2019年12月

事業内容 ： ファンクラブやファンアプリの開発、グッズ制作・販売、イベント制作など

URL ： https://anyland.jp/

※画像をご使用の際は、【ANYLAND,Inc.】のクレジット表記をお願いいたします。