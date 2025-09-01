À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡ª½©¤Î»×¤¤½Ðºî¤ê¤ò±þ±ç¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥¢¥«¥ª¤¬¡Ö·ÉÏ·¤ÎÆü¡×ÆÃÊÌ½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤òÈÎÇä
¡¡¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥¢¥«¥ª¡Ê½êºßÃÏ¡§ÀÅ²¬¸©Ç®³¤»Ô¡¢Áí»ÙÇÛ¿Í¡§ã¦ºê¿µ¡¢°Ê²¼Åö¥Û¥Æ¥ë¡Ë¤Ï¡¢·ÉÏ·¤ÎÆü¤Ë¤¢¤ï¤»ÆÃÊÌ½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤òÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¾¼ÏÂ²ÎÍØ¥·¥çー¡¢¼êºî¤ê¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È·ô¤ä¼ê»æ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢»÷´é³¨¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ³Ú¤·¤á¤ë´ë²è¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È²á¤´¤¹ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡¢·ÉÏ·¤ÎÆüÆÃÊÌ½ÉÇñ¥×¥é¥ó¤òÈÎÇä
Åö¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢·ÉÏ·¤ÎÆü¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¤´²ÈÂ²¤Îå«¤ò¿¼¤á¤ëÆÃÊÌ¥×¥é¥ó¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÂ¹¤µ¤Þ¤«¤é¤ÎÂ£¤êÊª¤ä°ì½ï¤ËÂÎ¸³¤¹¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç»×¤¤½Ð¤ò½Å¤Í¤ë¡Ö·ÉÏ·¤ÎÆü3À¤Âå¥×¥é¥ó¡×¡¢¤½¤·¤ÆÉ×ÉØ¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤ò³Ú¤·¤à¡Ö·ÉÏ·¤ÎÆü¥·¥Ë¥¢¥×¥é¥ó¡×¡£3À¤Âå¤¬¤½¤í¤¦¤Ë¤®¤ä¤«¤ÊÎ¹¤Ë¤â¡¢É×ÉØ¤À¤±¤ÎÀÅ¤«¤ÊÂÚºß¤Ë¤â¡¢¿´¤Ë»Ä¤ë¤Ò¤È¤È¤¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÆÃÊÌ¥×¥é¥ó¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥ªー¥·¥ã¥ó¡¦¥¦¥¤¥ó¥°¸ÂÄê¡Ö·ÉÏ·¤ÎÆü3À¤Âå¥×¥é¥ó¡×³µÍ×¡Û
ÈÎÇä¥×¥é¥óÌ¾¡§3À¤ÂåÎ¹¹Ô¤ËºÇÅ¬¤ÊÆÃÅµÉÕ¤¡ªÆ±¥Õ¥í¥¢³ÎÌó¡ª·ÉÏ·¤ÎÆüÆÃÊÌ¥×¥é¥ó¤Ç²ÈÂ²ÃÄ¤é¤óÎ¹¹Ô¢ö¡ãÍ¼¿©¡§¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§¡ä
¡ã½ÉÇñÆÃÅµ¡ä
£±.Æ±¥Õ¥í¥¢³ÎÌó¡§
¤´²ÈÂ²¤Î¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¤Ê»þ´Ö¤ò¤µ¤é¤Ë¤´ËþµÊ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢µÒ¼¼¤òÆ±¤¸¥Õ¥í¥¢¤Ë¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£°ÜÆ°¤ÎÉéÃ´¤â¾¯¤Ê¤¯¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤´ÂÚºß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£².¥Õ¥é¥ïー¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¤È»÷´é³¨¤ò¤´ÍÑ°Õ¡§
¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤¬Æþ¼¼¤¹¤ë¤ªÉô²°¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥Õ¥é¥ïー¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¤È2¿Í¤òÉÁ¤¤¤¿»÷´é³¨¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢·ÉÏ·¤ÎÆü¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
£³.¤ªÃã²Û»Ò¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡§
´ÛÆâÇäÅ¹¤Ç¿Íµ¤¤Î¤ªÃã²Û»Ò¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¤ªÉô²°¤Ë¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£´.¥¸¥§¥ë¥¥ã¥ó¥É¥ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡§
¥Û¥Æ¥ë´ÛÆâ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥§¥ë¥¥ã¥ó¥É¥ë¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Î»²²Ã·ô¤ò³ÆÉô²°¤Ë1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£
¤´²ÈÂ²¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤Ç»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¤Î»þ´Ö¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î1Æü¡Ê·î¡Ë～9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
Äê°÷¡§1Éô²°4Ì¾¤Þ¤Ç
¤ª¿©»ö¥¿¥¤¥×¡§Ä«Í¼¥Ó¥å¥Ã¥Õ¥§ÉÕ¤
¤ªÉô²°¥¿¥¤¥×¡§ÏÂ¼¼
ÎÁ¶â¡§4Ì¾1¼¼ÍøÍÑ¡¡1Çñ2¿©ÉÕ¤¡¡Âç¿Í1Ì¾16,600±ß～(ÀÇ¹þ¡¦ÆþÅòÀÇ½ÉÇñÀÇÊÌ)
¢¨ÎÁ¶â¤Ï¡¢¤´½ÉÇñÆü¡¢¤´ÍøÍÑ¿Í¿ô¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¾ÜºÙ¤Ï¥Û¥Æ¥ë¸ø¼° Web ¥µ¥¤¥ÈÆâÀìÍÑ¥Úー¥¸¤ò»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¿Æ»Ò3À¤Âå¤Ç¤Î¤´½ÉÇñ¡¢¤«¤Ä2Éô²°¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾ì¹ç¤Ë¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Û¥é¥¤¥¾¥ó¡¦¥¦¥¤¥ó¥°¸ÂÄê¡Ö·ÉÏ·¤ÎÆü¥·¥Ë¥¢¥×¥é¥ó¡×³µÍ×¡Û
ÈÎÇä¥×¥é¥óÌ¾¡§65ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¸ÂÄê¡ª¤´Î¾¿Æ¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤â¡ª·ÉÏ·¤ÎÆüÆÃÊÌ¥×¥é¥ó¤Ç¤æ¤Ã¤¿¤êÎ¹¹Ô¢ö¡ãÍ¼¿©¡§ÏÂ¿©¡ä
¡ã½ÉÇñÆÃÅµ¡ä
£±.¥Õ¥é¥ïー¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ
¤ªÉô²°¤Ë²Ú¤ä¤«¤Ê¥Õ¥é¥ïー¥¢¥ì¥ó¥¸¥á¥ó¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£².ÂßÀÚÉ÷Ï¤1²ó¤´ÍøÍÑ²ÄÇ½
ÄÌ¾ï6,000±ß¤ÎÂßÀÚÉ÷Ï¤¤ò¡¢ËÜ¥×¥é¥ó¸ÂÄê¤Ç1²óÌµÎÁ¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
£³.¤ªÉô²°¤Ø¤ÎÆÃÊÌ¤Ê¤ªÃã²Û»Ò¥µー¥Ó¥¹
´ÛÆâÇäÅ¹¤Ç¿Íµ¤¤Î¤ªÃã²Û»Ò¤ò¡¢¤ªÉô²°¤Ø¤´ÍÑ°Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£´.¤ªÆÀ¤Ê¤´½ÉÇñÎÁ¶â
ÄÌ¾ï¥×¥é¥ó¤«¤é5¥Ñー¥»¥ó¥È¥ª¥Õ¤Ç¤ªÆÀ¤Ë¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2025Ç¯9·î1Æü¡Ê²Ð¡¦½Ë¡Ë～9·î30Æü¡ÊÆü¡Ë
Äê°÷¡§1Éô²°4Ì¾¤Þ¤Ç
¤ª¿©»ö¥¿¥¤¥×¡§Í¼¿©¤ÏÏÂ¿©²ûÀÐ¡¢Ä«¿©¤ÏÏÂ¿©¥»¥Ã¥È¥á¥Ë¥åーÉÕ¤
¤ªÉô²°¥¿¥¤¥×¡§¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ä¥¤¥ó
ÎÁ¶â¡§2Ì¾1¼¼ÍøÍÑ¡¡1Çñ2¿©ÉÕ¤¡¡Âç¿Í1Ì¾19,150±ß～(ÀÇ¹þ¡¦ÆþÅòÀÇ½ÉÇñÀÇÊÌ)
¢¨ÎÁ¶â¤Ï¡¢¤´½ÉÇñÆü¡¢¤´ÍøÍÑ¿Í¿ô¤Ë¤è¤ê°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ ¾ÜºÙ¤Ï¥Û¥Æ¥ë¸ø¼° Web ¥µ¥¤¥ÈÆâÀìÍÑ¥Úー¥¸¤ò»²¾È¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨65ºÐ°Ê¾å¤Î¤ªµÒÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥×¥é¥ó¤Ç¤¹¡£¤´Í½Ìó¼Ô¤ÎÃæ¤Ë65ºÐ°Ê¾å¤Î¤ªµÒÍÍ¤¬1Ì¾¤Ç¤â¤¤¤ì¤Ð¤´Í½Ìó¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤´Í½Ìó¡¦¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Û
¤´Í½Ìó¡§°Ê²¼¤Î¥Û¥Æ¥ë¸ø¼° Web ¥µ¥¤¥ÈÆâÀìÍÑ¥Úー¥¸¤Ë¤Æ¼õÉÕ³«»Ï
¥ªー¥·¥ã¥ó¡¦¥¦¥¤¥ó¥°½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡§https://x.gd/8NnVm
¥Û¥é¥¤¥¾¥ó¡¦¥¦¥¤¥ó¥°½ÉÇñ¥×¥é¥ó¡§https://x.gd/TZJji
½ÉÇñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡§0557-83-6161¡ÊÂåÉ½ÈÖ¹æ¡Ë¡¡ÅÅÏÃ¼õÉÕ»þ´Ö 9:00～19:00
¡ãÄó¶¡ÆÃÅµ¡Ê¥¤¥áー¥¸¡Ë¡ä
¢£·ÉÏ·¤ÎÆü¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢²ÈÂ²¤Ç³Ú¤·¤àÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÂ¿¿ô³«ºÅ
·ÉÏ·¤ÎÆü¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢À¤Âå¤òÄ¶¤¨¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¤´ÍÑ°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¦¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ø¤ÎÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡Ö»÷´é³¨¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×¤ä¡¢¤ªÂ¹¤µ¤Þ¤¬¿´¤ò¹þ¤á¤Æºî¤ë¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È·ô¤Å¤¯¤ê¥³ー¥Êー¡×¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤Ç´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÆÏ¤±¤ë¡Ö¤ª¼ê»æ¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ê¤É¡¢»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ëÂÎ¸³¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥í¥Óー¤Ç¤Ï¤ªÃã¤Î¤ªÅÀÁ°ÈäÏª¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢³¤¤òË¾¤à¥µ¥í¥ó¡¦¥É¡¦¶ÓÎÚ¤Ç¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¥¢¥¤¥É¥ë¡¦ÁýÅÄ¼ùÇµ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡Ö¾¼ÏÂ²ÎÍØ¥·¥çー¡×¤ò³«ºÅ¡£²û¤«¤·¤¤Ì¾¶Ê¤ÈÀä·Ê¤ò³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢À¤Âå¤ò¤Ä¤Ê¤°¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª²á¤´¤·¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥¢¥«¥ª¡¡·ÉÏ·¤ÎÆü¤ª½Ë¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È°ìÍ÷¡Û
£±.²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ð¤ò¥¤¥é¥¹¥È¤Ç»Ä¤½¤¦¡ª»÷´é³¨¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
¥×¥í¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤¬¤´²ÈÂ²¤Î»÷´é³¨¤òÀ©ºî¡¢·ÉÏ·¤ÎÆü¤ÎÂ£¤êÊª¤äÎ¹¤ÎµÇ°ÉÊ¤È¤·¤Æ¤ª»ý¤Áµ¢¤ê¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¦¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤´²ÈÂ²¤Î»×¤¤½Ð¤Å¤¯¤ê¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
´ü´Ö¡§9·î1Æü¡Ê·î¡Ë～9·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
¾ì½ê¡§¥ªー¥·¥ã¥ó¡¦¥¦¥¤¥ó¥°17³¬ ¥í¥Óー¡¡*¾õ¶·¤Ë¤è¤ê²ñ¾ì¤¬ÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹
ÎÁ¶â¡§1Ì¾ 2,300±ß¡¿2Ì¾ 3,900±ß¡¿3Ì¾ 5,200±ß¡¿4Ì¾°Ê¾å¤Ï1Ì¾ÄÉ²Ã¤´¤È¤Ë¡Ü1,000±ß
£².ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ë¡Ö¤ªÃã¤Î¤ªÅÀÁ°ÈäÏª¡×
ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖÃãÆ»¡×¡£ÉáÃÊ¤Ê¤«¤Ê¤«¿¨¤ì¤¿¤êÌÜ¤Ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤ªÃã¤ÎÀèÀ¸¤ò¤ª¾·¤¤·¤Æ¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê¤ªÃã¤Î¤ªÅÀÁ°¤òÈäÏª¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤ÇÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤ë¤Ò¤È¤È¤¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤ªÃã¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆü¡§9·î6Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢7Æü¡ÊÆü¡Ë
¾ì½ê¡§¥ªー¥·¥ã¥ó¡¦¥¦¥¤¥ó¥°17³¬ ¥í¥Óー
ÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ
È÷¹Í¡§¤ªÃã¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ï¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¤¹¡£Ìµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
£³.¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾¶Ê¤òÀä·Ê¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤à¡Ö¾¼ÏÂ²ÎÍØ¥·¥çー¡×
½Ð±é¤Ï¡¢¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤Ç¿Íµ¤¤ÎÁýÅÄ¼ùÇµ¤µ¤ó¡£½÷Í¥¡¦¥â¥Ç¥ë¡¦¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤ÆÂ¿ºÌ¤ÊºÍÇ½¤ò»ý¤Á¡¢¡Ö¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤È¤·¤ÆÆÈ¼«¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿´¤Ë»Ä¤ë¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾¶Ê¤Î¿ô¡¹¤ò¡¢³¤¤ËÉâ¤«¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Î¥é¥Þ¥Ó¥åー¤È¾¼ÏÂ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹ëÔú¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥µ¥í¥ó¡¦¥É¡¦¶ÓÎÚ¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆü¡§9·î13Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢14Æü¡ÊÆü¡Ë
¾ì½ê¡§¥ªー¥·¥ã¥ó¡¦¥¦¥¤¥ó¥°15³¬ ¡Ö¥µ¥í¥ó¡¦¥É¡¦¶ÓÎÚ¡×
½Ð±é¡§ÁýÅÄ¼ùÇµ
ÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ
£´.¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ø¤Î¡È¥×¥ì¥¼¥ó¥È·ô¤Å¤¯¤ê¡É¥³ー¥Êー
´ÛÆâ¤Ë¡Ö¥×¥ì¥¼¥ó¥È·ô¤Å¤¯¤ê¥³ー¥Êー¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¤ªÂ¹¤µ¤Þ¤¬ÉÁ¤¤¤¿¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¦¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î»÷´é³¨¤È°ì½ï¤Ë¡¢¡Ö¤«¤¿¤¿¤¿¤·ô¡×¤Ê¤É¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¡È¥×¥ì¥¼¥ó¥È·ô¡É¤ò¼êºî¤ê¤¹¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´Ö¡§9·î1Æü¡Ê·î¡Ë～9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
¾ì½ê¡§¥ªー¥·¥ã¥ó¡¦¥¦¥¤¥ó¥°17³¬ ¥í¥Óー
ÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ
£µ.¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥¢¥«¥ª¤«¤é¤ª¼ê»æ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
¤ªÂ¹¤µ¤Þ¤«¤é¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¡¦¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Ø´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÆÏ¤±¤ë¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥¢¥«¥ª¤«¤é¤ª¼ê»æ¤òÂ£¤í¤¦¡×¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£´ÛÆâ¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ÆÃÀ½¥Ý¥¹¥È¤«¤é¡¢¥Û¥Æ¥ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤ËÄÖ¤Ã¤¿¤ª¼ê»æ¤òÈ¯Á÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£Î¹¤Î»×¤¤½Ð¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿´¤Î¤³¤â¤Ã¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¤¼¤Ò¤ªÆÏ¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
´ü´Ö¡§9·î1Æü¡Ê·î¡Ë～9·î30Æü¡Ê²Ð¡Ë
¾ì½ê¡§¥ªー¥·¥ã¥ó¡¦¥¦¥¤¥ó¥°17³¬ ¥í¥Óー
ÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ
³Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ¤Ï²¼µURL¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
·ÉÏ·¤ÎÆü¤ª½Ë¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¾ÜºÙ: https://hotel-new-akao.com/activity/?source_id=megamenu#season
¢£¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥¢¥«¥ª¡¡¾¼ÏÂ100Ç¯¤Ø¤ÎÁÛ¤¤
¡¡1926Ç¯12·î25Æü¤Ë¾¼ÏÂ¸µÇ¯¤¬¥¹¥¿ー¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Àï¸å¤ÎÉü¶½¤ò·Ð¤Æ¡¢ÆüËÜ¤¬Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤ÆÎÏ¶¯¤¯Êâ¤ó¤À¾¼ÏÂ¤È¤¤¤¦»þÂå¡£Ãæ¤Ç¤âÇ®³¤¤Ï1964Ç¯¤Ë¡Ê¾¼ÏÂ39Ç¯¡Ë¤ËÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤¬³«ÄÌ¤·¡¢¹âÅÙ·ÐºÑÀ®Ä¹´ü¤Ë¤Ï¿·º§Î¹¹Ô¤ä¼Ò°÷Î¹¹Ô¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤ÆÆø¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¯·ãÆ°¤Î»þÂå¤Ë¤¢¤Ã¤¿¾¼ÏÂ¤Î»þÂå¤ËÆÀ¤¿·Ð¸³¤äË¤«¤ÊÊ¸²½¤Ï¡¢º£¤ÎÆüËÜ¤ÎÁÃ¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¾¼ÏÂ¥ì¥È¥í¡×¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤Ê·Á¤È¤·¤Æ¤âÀ¤Âå¤ò±Û¤¨°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³«¶ÈÅö½é¤«¤é¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤ë¥·¥¢¥¿ー¥ì¥¹¥È¥é¥ó
¡¡¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥¢¥«¥ª¤Ï1973Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ48Ç¯¡Ë¤ËÇ®³¤¤Ë³«¶È¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹´¶À÷¾É¤Î±Æ¶Á¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¡¢2021Ç¯¤Ë°ì»þÊÄ´Û¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2023Ç¯¤Ë¡È¾¼ÏÂ98Ç¯ Ç®³¤¤Î¥·¥ó¥Ü¥ëÁÉ¤ë¡É¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò·Ç¤²¤Æ¡¢ÎáÏÂ¤Î»þÂå¤Ë¾¼ÏÂ¤Î¹á¤ê¤¬¿§Ç»¤¯º¬ÉÕ¤¯¥Û¥Æ¥ë¤È¤·¤ÆºÆ½ÐÈ¯¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ2025Ç¯¤Ë¡È¿ô¤¨Ç¯¤Ç¾¼ÏÂ100Ç¯¡É¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢´ÛÆâ¤Î¿ï½ê¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡È¥Ý¥»¥¤¥É¥ó¡É¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë¥í¥´¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥¢¥«¥ª¤Î³¤¤Ë¤»¤ê½Ð¤·¤¿ÆÃÄ§Åª¤Ê·úÃÛµ»Ë¡¤ä¡¢¹ë²ÚµÒÁ¥¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë³¤¤Î¿À¡È¥Ý¥»¥¤¥É¥ó¡É¤Î¥Þ¥ó¥È¤Ë¡Ö¾¼ÏÂ100Ç¯¡×¤ÎÊ¸»ú¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤òÇ®³¤¤Î´Ñ¸÷¤È¶¦¤ËÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥¢¥«¥ª¡¡¾¼ÏÂ100Ç¯µÇ°¥í¥´
¡Ú¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥¢¥«¥ª¤È¤Ï¡Û
ÀÅ²¬¸©Ç®³¤»Ô¤Ë¤¢¤ë¡Ö³¤¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤·¤¿¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡×¡£2012Ç¯ÆüËÜ¥¸¥ª¥Ñー¥¯¤Ë¤âÇ§Äê¤µ¤ì¤¿Ç®³¤»Ô¶Ó¥ö±º¤Î´ßÊÉ¤Ë·ú¤Á¡¢µÒ¼¼¤ÏÁ´¼¼¥ªー¥·¥ã¥ó¥Ó¥åー¡£³¤¤ò°ìË¾¤¹¤ë°µ´¬¤Î·Ê´Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2022Ç¯12·î¡¢³«¶ÈÅö»þ¤Î¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥¢¥«¥ª¡×¤ËÌ¾¾Î¤¬ÊÑ¤ï¤ê¥ªー¥×¥ó¡£2023Ç¯7·î1Æü¡¢µì¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥¢¥«¥ª¡Ê¥ªー¥·¥ã¥ó¡¦¥¦¥¤¥ó¥°¡Ë¤ÎµÒ¼¼250¼¼¡¢¥á¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¶Ó¤Ê¤É¤¬¥ªー¥×¥ó¤·¡¢Ç®³¤¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¡Ö¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥¢¥«¥ª¡×¤È¤·¤Æ´°Á´Éü³è¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://hotel-new-akao.com/
½êºßÃÏ¡§¢©413-0033 ÀÅ²¬¸©Ç®³¤»ÔÇ®³¤1993-250¡¡¡¡TEL:0557-83-6161
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR¡ÖÇ®³¤¡×±Ø¤«¤éÁ÷·Þ¥Ð¥¹¤ÇÌó10Ê¬¡¡µÒ¼¼¿ô¡§350¼¼
³°´Ñ
¥Ç¥é¥Ã¥¯¥¹¥Ä¥¤¥ó
¥¹¥Ñ¥ê¥¦¥à¥Ë¥·¥
¥Û¥Æ¥ë¥Ë¥åー¥¢¥«¥ª¸ø¼°SNS¡§
Instagram¡¡¡¡ ¡§https://www.instagram.com/hotel_newakao_official/
X(µìTwitter) ¡¡¡§https://twitter.com/hotel_newakao
LINE¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§https://page.line.me/356xpyyi
¡Ú¥¢¥¤¥³¥Ë¥¢¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡Û
¥¢¥¤¥³¥Ë¥¢¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Ï¡¢½ÉÇñÆÃ²½·¿¤ä¥Õ¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¥Û¥Æ¥ë¡¢¥ê¥¾ー¥È¥Û¥Æ¥ë¡¢²¹Àô¥Û¥Æ¥ë¡¦Î¹´Û¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶ÈÂÖ¤Î»ÜÀß¤Ç¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²ñ¼Ò³µÍ×
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/155073/table/15_1_cf6f84c7eb15baac7821272ef34ee500.jpg?v=202509010755 ]
¡ÚGoTo Pass¡Û
¡Ö¿ÍÀ¸¤ò¡¢ÁÛÁü³°¤Ø¡¢Ï¢¤ì¤À¤½¤¦¡£¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢¥¢¥¤¥³¥Ë¥¢¡¦¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¤Î¥Û¥Æ¥ë¡¢²¹Àô¥ê¥¾ー¥È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡¦±ã²ñ¡¦°¦¸¤¤ÈÇñ¤Þ¤ì¤ë½É¡¦Æüµ¢¤ê²¹Àô¡¦¥ì¥¸¥ãー»ÜÀß¤Ê¤É¤ÎÁ´¹ñ170Åï°Ê¾å¤Î»ÜÀß¤Ç¡¢ÍøÍÑ¶â³Û¤Ë±þ¤¸¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÃù¤á¤Æ»È¤¨¤ë¿·¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¥×¥í¥°¥é¥à¡ÖGoTo Pass¡×¡Ê¥´ー¥È¥¥ー¥Ñ¥¹¡Ë¤¬2025Ç¯5·î29Æü»ÏÆ°¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸ø¼°¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://gotopass.jp