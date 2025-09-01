Á´¹ñ¤Î²¹ÀôÎ¹´Û»ö¶È¼Ô¤ÇÍ£°ì¡ª¡¡Âè9²ó¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Äー¥ê¥º¥à¡¦¥¢¥ïー¥É¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢´Ý¶ð²¹Àô³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Æþ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¡ª
´Ý¶ð²¹Àô³ô¼°²ñ¼Ò(½êºßÃÏ¡§ÀéºÐ»ÔËÚÈþÆâ7ÈÖÃÏ¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÆüÀ¸²¼ÏÂÉ×¡Ë¤¬±¿±Ä¤¹¤ë²¹ÀôÎ¹´Û¡Ö±ü»¥ËÚ¤ÎÈëÅò¡¡¸ÐÈÊ¤Î½É»Ùãô¸Ð¡¡´Ý¶ð²¹ÀôÎ¹´Û¡×¤Ï¡¢¸ø±×¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜ´Ñ¸÷¿¶¶½¶¨²ñ¡¢°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿ÍÆüËÜÎ¹¹Ô¶È¶¨²ñ¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ´Ñ¸÷¶É¤¬³«ºÅ¤·¡¢¡ÖÎ¹¤Î¥Á¥«¥é¡×¤ÎºÆÀ¸¤È»ýÂ³²ÄÇ½À¤Î³ÎÊÝ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÁÈ¿¥¡¦´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Î¼èÁÈ¤ò»²¹Í¤È¤Ê¤ë»öÎã¤È¤·¤ÆÉ½¾´¤¹¤ëÂè9²ó¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Äー¥ê¥º¥à¡¦¥¢¥ïー¥É¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Åö¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¡Ø¥ÎーÅÅÎÏ¥µ¥¦¥Ê¡Ö¹ñÎ©¸ø±àËþµÊ¥µ¥¦¥Ê¡×¥ªー¥×¥ó¡Ù¤¬¡¢Æþ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¥¥ÎーÅÅÎÏ¥µ¥¦¥Ê¡Ö¹ñÎ©¸ø±àËþµÊ¥µ¥¦¥Ê¡×
¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Äー¥ê¥º¥à¡¦¥¢¥ïー¥É¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
À¤³¦¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ñ¥é¥À¥¤¥à¥·¥Õ¥È¤ËÂÐ±þ¤¹¤Ù¤¯¡¢¥Äー¥ê¥º¥à¤â¥Ë¥åー¥Îー¥Þ¥ë¤Ë¸þ¤±¤¿ÊÑ²½¤¬¶¯¤¯µá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤É¤Î¤è¤¦¤Êº¤Æñ¤äÀ©Ìó¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢Î¹¹Ô¼Ô¡¦À¸³è¼Ô¤ÎWell-being(¢¨)¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£¸ÛÍÑµ¡²ñ¤ÎÁÏ½Ð¤Ê¤É¤ò¤Ä¤¦¤¸¤ÆÃÏ°è¤Î·ÐºÑ¼Ò²ñ¤Î³èÀ²½¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ï¤â¤È¤è¤ê¡¢¹ñ¶¤äÃÏ°è¤ò±Û¤¨¤¿Áê¸ßÍý²ò¤Î¿¼²½¤ò¼Â¸½¤·¡¢ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤³¦¤ÎÀ®Ä¹¡¢¤Ò¤¤¤Æ¤ÏÊ¿ÏÂ¤Î¼Â¸½¤ò¤±¤ó°ú¤¹¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÎ¹¤Î¥Á¥«¥é¡×¤ÎºÆÀ¸¤È»ýÂ³²ÄÇ½À¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë¡¢¥Äー¥ê¥º¥à¤Ï¿Ê²½¤·Â³¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤·¤Æ¤½¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¡¢°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Î³ÎÊÝ¡¢À¸»ºÀ¤Î¸þ¾å¡¢´Ä¶¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¤Ê¤É¡¢¥Äー¥ê¥º¥à¤¬¼èÁÈ¤à¤Ù¤²ÝÂê¤ÏÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê¤Þ¤¹¡£¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Äー¥ê¥º¥à¡¦¥¢¥ïー¥É¤Ï¡¢¡ÖÎ¹¤Î¥Á¥«¥é¡×¤ÎºÆÀ¸¤È»ýÂ³²ÄÇ½À¤Î³ÎÊÝ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÁÈ¿¥¡¦´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤Î¼èÁÈ¤ò»²¹Í¤È¤Ê¤ë»öÎã¤È¤·¤ÆÉ½¾´¤·¡¢¥Äー¥ê¥º¥àEXPO¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤È¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ê¡¢Í¥¤ì¤¿¼õ¾Þ¼èÁÈ¤ò¥â¥Ç¥ë¥±ー¥¹¤È¤·¤Æ¹¤¯À¤¤ÎÃæ¤ËÃÎ¤é¤·¤á¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥Äー¥ê¥º¥à¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤òÌÜÅª¤È¤·¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï¹ñÆâ³°¤«¤é213·ï¤ÎÃÄÂÎ¤¬±þÊç¤·¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é³Æ¾Þ¼õ¾ÞÃÄÂÎ¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜ¼õ¾ÞÈ¯É½¤ª¤è¤ÓÉ½¾´¼°¤Ï¡¢9·î25Æü¤«¤éAichi Sky Expo(°¦ÃÎ¸©¹ñºÝÅ¸¼¨¾ì)¤Ë¤Æ³«ºÅ¤Î¡Ö¥Äー¥ê¥º¥àEXPO¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨»²¾È¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Äー¥ê¥º¥à¡¦¥¢¥ïー¥É¡×HP¤è¤ê¡¡https://www.t-expo.jp/biz/program/award
¼õ¾Þ¥Æー¥Þ
¡Ø¥ÎーÅÅÎÏ¥µ¥¦¥Ê¡Ö¹ñÎ©¸ø±àËþµÊ¥µ¥¦¥Ê¡×¥ªー¥×¥ó¡Ù
´Ý¶ð²¹ÀôÎ¹´Û¤Ï¡¢1915Ç¯12·î¤Ë¸¶»Ï¤Î¿¹¤È¸Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿Ì¤³«¤ÎÃÏ¤ËÁð¤Ö¤¾®²°¤Î²¹Àô½É¤ò³«¶È¤·¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹¤¯»Ùãô¸Ð¤Î¼«Á³¡¦²¹Àô´Ä¶¤ò¼é¤ë½ÉÇñ»ö¶È¼Ô¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍÍ¤ò¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ»²¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï»Ùãô¸ÐÃÏ°è¤¬¡Ö¥¼¥í¥«ー¥Ü¥ó¥Ñー¥¯¡Ê´Ä¶¾Ê¹ñÎ©¸ø±à¡Ë¡×¤ËÇ§Äê¤µ¤ì¡¢´Ý¶ð²¹Àô¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÃÏ°è¤Î¼èÁÈ¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¼«Á³¡¦²¹Àô´Ä¶¤ò¼é¤ë¡×¤³¤È¤Ë¶¦´¶¤¹¤ë¹ñÆâ³°¤Î¿·¤¿¤Ê¥¿ー¥²¥Ã¥ÈÁØ¤ò½¸µÒ¤¹¤ëÀïÎ¬¤òÎ©¤Æ¡Ö¹ñÎ©¸ø±àËþµÊ¥µ¥¦¥Ê¡×¤òÃì¤È¤·¤ÆÂÚºßÄó°Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Î³èÆ°¤Ë¶¦´¶¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÃÏ¸µ»ö¶È¼Ô¤È¶¨¶È¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÅÀ¤«¤éÌÌ¤Ç¤ÎÂÚºßÄó°Æ¤â¼Â»Ü¡¢Îã¤È¤·¤Æ»Ùãô¸Ð¤Î¿å¤ä¿¹¤ò¸¶ÎÁ¤È¤·¤¿¥¯¥é¥Õ¥È¥Óー¥ë¤òÈÎÇä¤·¤¿¤ê¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£Í½Ìó¤Î¥¢¥¯¥»¥µ¥µ¥Ó¥ê¥Æ¥£¤ò¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸Æâ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¡Ö½ÉÇñ¡Ü¹ñÎ©¸ø±à¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÂÚºßÌ¥ÎÏ¤ÎÉÕ²Ã²ÁÃÍ¡¢¥¨¥ê¥¢´Ñ¸÷¤ÎËþÂÅÙ¸þ¾å¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦´Ñ¸÷Ì¥ÎÏ¤ò¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ñÎ©¸ø±àÂÎ¸³·¿¤Î¿·¤¿¤Ê½ÉÇñ¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¸ÜµÒÁØ¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢´Ý¶ð²¹ÀôÎ¹´Û¤Î¼ý±×À¤¬¾å¤¬¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¥µ¥¯¥é¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¥°¥êー¥ó¡×¤È¤¤¤¦SDGs¤Î»ëÅÀ¤ËÆÃ²½¤·¤¿ÉÊ¼ÁÇ§¾ÚÀ©ÅÙ¤Ç¡¢´Ä¶¡¦ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤ÎÇÛÎ¸¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´ë¶ÈÅý¼£¤Ë´Ø¤¹¤ë´ð½à¤Ë¤è¤ê¹½À®¤µ¤ì¤ëÇ§¾Ú¤ò¼õ¤±¤ë¤Ê¤É¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë´Ý¶ð²¹Àô¡¢¹ñÎ©¸ø±à¤Î³èÆ°¤òÃæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿Êñ³çÅª¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ÆüÀ¸²¼¡¡ÏÂÉ× ¤Î¥³¥á¥ó¥È¡Û
¤³¤ÎÅÙ¡¢Âè9²ó¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥Äー¥ê¥º¥à¡¦¥¢¥ïー¥É¡×¤Ë¤ÆÆþ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÏ¶È110Ç¯ÌÜ¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÌ¾ÍÀ¤Ê¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤³¤ÈÂçÊÑ¸÷±É¤Ç´ò¤·¤¯Â¸¤¸¤Þ¤¹¡£´Ý¶ð²¹Àô¤ò¤´°¦¸Ü¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤ªµÒÍÍ¡¢ÃÏ°è¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤Æ±¿±Ä¤Ë¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Áー¥à¥á¥ó¥Ðー¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ö±ü»¥ËÚ¤ÎÈëÅò¡¡¸ÐÈÊ¤Î½É»Ùãô¸Ð¡¡´Ý¶ð²¹ÀôÎ¹´Û¡×¤Ï¡¢1915Ç¯12·î¤Ë¸¶»Ï¤Î¿¹¤È¸Ð¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿Ì¤³«¤ÎÃÏ¤ËÁð¤Ö¤¾®²°¤Î²¹Àô½É¤ò³«¶È¤·¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£2025Ç¯¤ÏÁÏ¶È110Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢³«¶È¤«¤éÃÏ°è¡¢¼«Á³´Ä¶¡¢²¹ÀôÊ¸²½¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£½éÂå½éÂÀÏº¤³¤³¤«¤é¤Î·Ê¿§¤ò¸«¤Æ¡¢¡Ö¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤¯¡¢ Ê¿ÏÂ¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ëÀ¤³¦¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í£°ìÌµÆó¤Î¤³¤ÎÃÏ¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤½¤ÎËÜ¼Á¤ò¼¡¤Î100Ç¯¤âÆ±¤¸¸ÀÍÕ¤¬¸ì¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢º£²ó¤Î¼õ¾Þ¤ò¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ë¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡¢½É·Ð±Ä¤ËÀº¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤´°¦¸Ü»ò¤ê¤Þ¤¹ÍÍ¡¢¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
±ü»¥ËÚ¤ÎÈëÅò¡¡¸ÐÈÊ¤Î½É»Ùãô¸Ð¡¡´Ý¶ð²¹ÀôÎ¹´Û
ÁÏ¶ÈÂçÀµ4Ç¯¡¢ËÌ³¤Æ»»Ùãô¸ÐÈÊ¤ËÐÊ¤àÏ·ÊÞ²¹ÀôÎ¹´Û¡£Å¸Ë¾ÏªÅ·É÷Ï¤¤«¤é¤Ï»Ùãô¸Ð¤ÎÀä·Ê¤òË¾¤á¤Þ¤¹¡£Å·Á³ÌîÅò¤ÏÁ´¹ñ¤Ç¤âÄÁ¤·¤¤Â¸µÍ¯½ÐÅò¡£»Ùãô¤Î¼«Á³¤¬À¸¤ß½Ð¤¹ÆÃÍ¤Î¼ñ¤ÈÎò»Ë¤ÎÇ¯ÎØ¤ò¤Ë¤´¤êÅò¤¬¼«Ëý¤Î²¹ÀôÎ¹´Û¡£ÃÏ¸µ¤Î¹¬¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿ÆüËÜÎÁÍý¤Ï²ñÀÊ¥¹¥¿¥¤¥ë¡¢°ÏÏ§Î¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÈÄ´ÍýË¡¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¼«Á³¡¢²¹Àô¡¢ÎÁÍý¤Ç¸½Âå¿Í¤ÎÈè¤ì¤òÌþ¤¹²¹ÀôÎ¹´Û¤Ç¤¹¡£
ÅÅÏÃ¡§0123-25-2341¡¡(ÂåÉ½)
½»½ê¡§¢©066-0287¡¡ËÌ³¤Æ»ÀéºÐ»ÔËÚÈþÆâ£·ÈÖÃÏ
Éô²°¿ô¡§55¼¼¡¡¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó15:00～/¥Á¥§¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È～10:00
ÎÁ¶â¡§22,000±ß～(2Ì¾1¼¼ÍøÍÑ»þ 1Ì¾¤¢¤¿¤ê/ÀÇ¡¦¥µー¥Ó¥¹ÎÁ¹þ)
URL¡§https://www.marukoma.co.jp