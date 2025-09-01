ONE株式会社、BeReal交換アプリ「BeMatch.」一周忌イベント開催のお知らせ

ONE株式会社

BeMatch 一周忌のお知らせ

新しい友だちが作れるSNS「NewMatch」を運営するONE株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：畠中理弥、以下：ONE）は、かつて運営していたBeReal交換アプリ「BeMatch.」の一周忌にあたり、2025年9月4日に恵比寿にて「BeMatch 1st Memorial」を開催することをお知らせします。

本イベントの背景

2024年9月5日0時41分──。

私たちの誇るアプリ「BeMatch.」は、Appleの裁定により予告なくその生涯を終えました。

短い生涯ながらBeMatchは大きな足跡を残しました。2023年12月のローンチからわずか2週間でApp Storeソーシャルネットワーキングカテゴリ4位にランクイン。スワイプ総数7億回、マッチ数1,000万回を突破し、さらにグリーベンチャーズらから2億円の資金調達を実現。Z世代を中心に、友だち作りアプリという文化をつくり上げたSNSとして確かに存在していたのです。

あれから一年──。

悲しみを笑いに、別れを乾杯に変えるため、私たちは「BeMatch 1st Memorial」を執り行うことにいたしました。喪に服すのではなく、音楽と笑顔とともにその存在を語り、未来を祝したいと考えています。

そして現在、私たちは新たに立ち上げた友だち作りアプリ「NewMatch」を育て、すでにBeMatchを超えるスピードで成長を遂げています。この一周忌では、BeMatchを偲ぶとともに、その意思を継いで走るNewMatchの姿もぜひご覧ください。

この一周忌では以下の皆さまを歓迎します。

イベント概要

- ユーザーの皆さま：あの頃のBeMatch、今のNewMatchについて、ぜひ会場で語り合いましょう。- 株主・投資をご検討くださった皆さま：NewMatchの近況と次の一手をご共有します。- BeMatchと同領域でご活躍のアプリ運営者の皆さま：いつも細部にわたってまでお勉強いただいていることへの感謝を申し上げながら、ぜひご近況お聞かせいただければと思います。- はじめましての皆さま：ぜひ私たちとNewMatchしていただければと思います。

〈日程〉

2025年9月4日（木）

23:00 OPEN / 23:30 START / 5:00 CLOSE

〈会場〉

CityCamp（東京都渋谷区恵比寿南1-13-3 GOLD3階）

〈DJs〉

Lewo Chyba / n4f / oNene:p / zen_._out

〈ドレスコード〉

黒（喪服に準ずる装いでお越しください）

〈入場料〉

無料・別途4,000円でアルコール飲み放題

供花の代わりに

「香典代わりに何か贈りたい」というお声にお応えし、Amazonウィッシュリストをご用意しました。お気持ちだけで十分ですが、もしよろしければご活用ください。

ウィッシュリスト：https://amzn.asia/igIctCz

ONE株式会社について

「新しい出会いを最大化させ、人々の人生をもっと楽しく」を掲げ、自社アプリ「NewMatch」「シブハチ」の運営や、海外SNSのマーケティング支援事業「+81」を運営しています。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/101105/table/14_1_72e51ac125a037dbef0bfce1d50456d1.jpg?v=202509010726 ]