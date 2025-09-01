HERALBONY¡¢¡È¤Þ¤È¤¦Èþ½Ñ´Û¡É¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ¤Ç9·î12Æü¤è¤ê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×³«ºÅ
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ëー¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHERALBONY¡Ê¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ëー¡Ë¡×¤Ï¡¢9·î12Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËËÜ³Ê³«¶È¤È¤Ê¤ë¡Ö¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ¡×¤Ë¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤ò½ÐÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¤Þ¤È¤¦Èþ½Ñ´Û¡×¡£È¬½Å³ßÆ»Âå¤ÎºîÉÊ¡Ö¤ª¤ê¤¬¤ß¡×¤òµ¯ÍÑ¤·¤¿¥·¥ë¥¯¥¹¥«ー¥Õ¤ÎÀè¹ÔÈÎÇä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢½©¤ÎÁõ¤¤¤òºÌ¤ë¿·ºî¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ë¥Õ¥È¥Ð¥¦¥à 28F ¡Ö·îÇò¤Î°Ã¡×¤ä¥×¥í¥âー¥·¥ç¥ó¥¹¥Úー¥¹"¡ÜBase 2"¤ÎÂç·¿Æ©²á¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ëー·ÀÌóºî²È¤ÎºîÉÊ¤Ë¤è¤ë¶õ´Ö¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£Æü¾ï¤Ë¥¢ー¥È¤ÎÍ¾Çò¤òÅº¤¨¤ë¡¢Ë¤«¤Ê½Ð²ñ¤¤¤ò¤¼¤Ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¡§https://heralbony.com/pages/newomantakanawa-popup_0912(https://heralbony.com/pages/newomantakanawa-popup_0912)
¢£³ÛÁõ¥Õ¥ìー¥à¤Ç³Ú¤·¤à¡È¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥¢ー¥ÈÂÎ¸³¡É
¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¡Ö³ÛÁõ¥Õ¥ìー¥à¡×¤ò¹ØÆþ¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤´Íè¾ì¤ÎÊý¤ËÇÛÉÛ¤·¤Þ¤¹¡£¾¦ÉÊ¤ò´Þ¤àÅ¹Æâ¤ò¼«Í³¤Ë»£±Æ¤¤¤¿¤À¤±¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¥Õ¥ìー¥à¤ò¤«¤¶¤·¤Æ»£±Æ¤¹¤ì¤Ð¡¢À¤³¦¤Ë¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤Î¡È¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥¢ー¥ÈÂÎ¸³¡É¤Î´°À®¤Ç¤¹¡£
SNS¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤âÂç´¿·Þ¡£
¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥° ¡Ö#¥Ø¥é¥ë¥Ü¥ËーÈþ½Ñ´Û¡× ¤Ç¡¢²ñ¾ì¤ÎÂÎ¸³¤ò¥·¥§¥¢¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨¿ô¤Ë¸Â¤ê¤¬¤¢¤ê¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯9·î12Æü(¶â)～23Æü(²Ð¡¦½Ë)
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～20:00
¾ì½ê¡§¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ North 3F ¡È¡ÜBase 2¡É
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØ2-21-1
¢£¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ ¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢ Àè¹ÔÈÎÇä¾¦ÉÊ
¾¦ÉÊÌ¾¡§¥·¥ë¥¯¥¹¥«ー¥Õ¡Ö¤ª¤ê¤¬¤ß¡×
²Á³Ê¡§24,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢£µ¯ÍÑºî²È¡¦ºîÉÊ
ºîÉÊÌ¾¡Ö¤ª¤ê¤¬¤ß¡×
È¬½Å³ß Æ»Âå / Michiyo Yaegashi¡Ê¤ë¤ó¤Ó¤Ë¤¤Èþ½Ñ´Û¡Ë
¿åÀ¥Ö¥é¥·¥Þー¥«ー¤òÍÑ¤¤¡¢ÌöÆ°¤ËËþ¤Á¤¿¿§ºÌ¤Ò¤·¤á¤¯åÌÌ©¤Ê²èÌÌ¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡£ ½é¤á¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Î³¨¡×¤òÉÁ¤»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï19ºÐ¤Î»þ¡£ °ÊÍè±á¤òÀÚ¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËºîÉÊ¤ò¼¡¡¹¤ÈÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸åÂÎÄ´¤òÊø¤·¡¢°ì»þ¤ÏÀ©ºî¤âÅÓÀä¤¨¤¿¤¬¡¢¿ôÇ¯¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆÉÁ²è¤òºÆ³«¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î²èÉ÷¤È¤ÏÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¤¬¡¢É½¾ðË¤«¤Ê³¨¤ò¾¯¤·¤º¤ÄÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Î¤Û¤«¡¢¶õ´Ö¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤â³«ºÅÍ½Äê¡ª¢£¡Ö±ïÂ¦¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¥Úー¥¹¡Ö±ï. en.¡×
¥ë¥Õ¥È¥Ð¥¦¥à 28F¡Ö·îÇò¤Î°Ã¡×¤Ë¤Æ¡¢³«¶È´ü¤òºÌ¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¶õ´ÖÂÎ¸³¤òÅ¸³«¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¶õ´Ö¤Ç¤Ï¡¢²ñ¾ì¤Ç¤¢¤ë¡Ö·îÇò¤Î°Ã¡×¤¬µþÅÔ¤Î¸ÅÌ±²È¤«¤é½Ð¤¿¸Åºà¤ò¡¢ÅÁÅý¹½Ë¡¤ò¼õ¤±·Ñ¤°Âç¹©¤¬¸ÅºàÁÈ¤·¤¿Ï¦¤Î¶õ´Ö¤ä¡¢LUFTBAUM¥Õ¥í¥¢Á´ÂÎ¤Ë¹¤¬¤ëÆüËÜ¤Î»Íµ¨¤ò´¶¤¸¤ë¿¢Êª¤Ë°î¤ì¤¿¶õ´Ö¤«¤é¥¤¥ó¥¹¥Ô¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¡¢¡È±ïÂ¦¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÊë¤é¤·¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¡Ö¤¢¤¤¤À¡×¤ÎÊ¸²½¤òÉ½¸½¡£¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ëー·ÀÌóºî²È5Ì¾¤Î¥¢ー¥È¤òµ¯ÍÑ¤·¡¢ºî²È¤Î¥¢ー¥È¤¬¶õ´Ö¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¡Ö¾ã³²¤Î¤¢¤ë¿Í¤È¤Ê¤¤¿Í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Ê¬¤±³Ö¤Æ¤«¤é¤â¼«Á³¤È²ò¤Êü¤¿¤ì¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤òÆÏ¤±¤Þ¤¹¡£¥¢ー¥È¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤¬Â¿ÍÍ¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤Ë¤Õ¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê¡Ö±ï¡×¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¤¯¤Ä¤í¤®¤Î¾ì¤ò¤´Äó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
²èÁü¤Ï¥¤¥áー¥¸¤Ç¤¹
Å¸¼¨¶õ´Ö¥¿¥¤¥È¥ë¡§±ï. en.
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯9·î12Æü(¶â)～12·î25Æü(ÌÚ)
±Ä¶È»þ´Ö¡§10:30～24:00
¾ì½ê¡§¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ LUFTBAUM 28F¡Ö·îÇò¤Î°Ã¡×
½»½ê¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¹âÎØ2-21-1
¶¦ºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ë¥ß¥Í
¶¨ÎÏ¡§³ô¼°²ñ¼ÒJRÅìÆüËÜ¥°¥êー¥ó¥Ñー¥È¥Êー¥º
µ¯ÍÑºî²È
fuco:¡Êº´²ì¸©¡Ë
µ¯ÍÑºîÉÊ¡Ö¥â¥ê¡¢¥·¥«¥â¥¦¥ß¡×
°Ë²ì ´ºÃËÎ±¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
µ¯ÍÑºîÉÊ¡Ö»³¤È¶õ¤È±À2¡×
ÃÝÆâ À»ÂÀÏº¡ÊµÜ¾ë¸© Â¿Ì´Â¿Ì´¼ËÃæ»³¹©Ë¼¡Ë
µ¯ÍÑºîÉÊ¡Ö¤¯¤¸¤ã¤¯¡×
Ê¡°æ ¾¹¨¡ÊÄ»¼è¸© ¥¢ー¥È¥¹¥Úー¥¹¤«¤é¤Õ¤ë¡Ë
µ¯ÍÑºîÉÊ¡Ö¥Þ¥êー¥´ー¥ë¥É¡×
ÃæÀî ¤â¤â¤³¡Ê¼¢²ì¸© ¤ä¤Þ¤Ê¤ß¹©Ë¼¡Ë
µ¯ÍÑºîÉÊ¡Ö¤Þ¤ë¡×
¢£Âç·¿Æ©²á¥µ¥¤¥Íー¥¸¤ÇÇ÷ÎÏ¤¢¤ë¥¢ー¥ÈÂÎ¸³
¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ North 3F ¡È¡ÜBase 2¡É¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿Âç·¿Æ©²á¥µ¥¤¥Íー¥¸¤Ë¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ëー·ÀÌóºî²È¤Î¥¢ー¥È¤¬±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢ー¥È¤Î³ÈÂçÉ½¼¨¤Ë¤è¤ê¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È°ã¤Ã¤¿»ëÅÀ¤Çºî²È¤ÎÉ½¸½¤È½Ð²ñ¤¨¤ë»þ´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
³«ºÅÆü»þ¡§2025Ç¯9·î12Æü(¶â)～23Æü(²Ð¡¦½Ë) ¡¡¢¨9·î24Æü°Ê¹ß¤ÎÅê±Æ¤ÏÌ¤Äê
±Ä¶È»þ´Ö¡§11:00～20:00
¾ì½ê¡§ ¥Ë¥å¥¦¥Þ¥ó¹âÎØ North 3F ¡È¡ÜBase 2¡É
µ¯ÍÑºî²È¡Ê¢¨°ìÉô¾Ò²ð¡Ë
marina¡ÊÅìµþÅÔ¡Ë
µ¯ÍÑºîÉÊ¡§colorful brush1-mm2025
º´Æ£ â«Ê¿¡Ê°ñ¾ë¸© ¼«Á³À¸¥¯¥é¥Ö¡Ë
µ¯ÍÑºîÉÊ¡§¤ª¤Ð¤±
°á³Þ ÂÙ²ð¡ÊµþÅÔÉÜ¡Ë
µ¯ÍÑºîÉÊ¡§µ¤»ý¤Á
ÃæÀî¤â¤â¤³¡Ê¼¢²ì¸© ¤ä¤Þ¤Ê¤ß¹©Ë¼¡Ë
µ¯ÍÑºîÉÊ¡§¥¿¥¤¥È¥ëÉÔÌÀ
ÃæÈøÎÃ¡Ê¼¢²ì¸© ¤ä¤Þ¤Ê¤ß¹©Ë¼¡Ë
µ¯ÍÑºîÉÊ¡§¥¿¥¤¥È¥ëÉÔÌÀ
²¬¸µ ½ÓÍº¡Ê¼¢²ì¸© ¤ä¤Þ¤Ê¤ß¹©Ë¼¡Ë
µ¯ÍÑºîÉÊ¡§¥¿¥¤¥È¥ëÉÔÌÀ
¡Ú³ô¼°²ñ¼Ò¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ëー³µÍ×¡Û
¡Ö°ÛºÌ¤ò¡¢ Êü¤Æ¡£¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¾ã³²¤Î¥¤¥áー¥¸ÊÑÍÆ¤ÈÊ¡»ã¤òµ¯ÅÀ¤Ë¿·¤¿¤ÊÊ¸²½¤ÎÁÏ½Ð¤òÌÜ»Ø¤¹¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡£¾ã³²¤Î¤¢¤ëºî²È¤¬ÉÁ¤¯2,000ÅÀ°Ê¾å¤Î¥¢ー¥ÈºîÉÊ¤òIP¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤È¤·¤Æ´ÉÍý¤·¡¢ÀµÅö¤Ê¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¤ò»ÙÊ§¤¦¤³¤È¤Ç»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ò¹½ÃÛ¡£¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖHERALBONY¡×¤Î±¿±Ä¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢´ë¶È¤È¤Î¶¦ÁÏ¤ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤òÄÌ¤¸¤¿´ë²è¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡¢¼Ò°÷¸¦½¤¥×¥í¥°¥é¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¹ñºÝ¥¢ー¥È¥¢¥ïー¥É¡ÖHERALBONY Art Prize¡×¤Î¼çºÅ¤Ê¤É¡¢¥¢ー¥È¤ò¼´¤ËÂ¿³ÑÅª¤Ê»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯7·î¤è¤ê³¤³°½é¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ë¡ÖHERALBONY EUROPE¡×¤òÀßÎ©¡£
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ø¥é¥ë¥Ü¥Ëー / HERALBONY Co.,Ltd.
½êºßÃÏ¡§´ä¼ê¸©À¹²¬»Ô³«±¿¶¶ÄÌ2-38¡ÊËÜ¼Ò¡Ë¡¢¢©104-0061 ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¶äºÂ2ÃúÌÜ5－16 ¶äÉÚ¥Ó¥ë3F¼õÉÕ¡ÊÅìµþµòÅÀ¡Ë
ÂåÉ½¼Ô¡§¾¾ÅÄ ¿òÌï¡¢¾¾ÅÄ Ê¸ÅÐ
¥³ー¥Ý¥ìー¥È¥µ¥¤¥È¡§https://www.heralbony.jp
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¹¥È¥¢¡§https://store.heralbony.jp/