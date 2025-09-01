¡ÈÃÎ¸«¡É¤ÇÃµ¤¹¡Ö¥Ó¥¶¥¹¥¯direct¡×9/1¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¡£Å¾¿¦»Ô¾ì¤Ç¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¤ò½é´üÈñÍÑ0±ß¤«¤é
¡ÖÃÎ¸«¤È¡¢Ä©Àï¤ò¤Ä¤Ê¤°¡×¤ò¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥¶¥¹¥¯¡Ê°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê¡ÖÃÎ¸«¡×¤òµ¯ÅÀ¤Ë¤·¤¿¿·¤¿¤Ê¿Íºà¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡Ö¥Ó¥¶¥¹¥¯direct(https://direct.visasq.com/)¡×¤ò2025Ç¯9·î1Æü¤è¤êÄó¶¡³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½¾Íè¤ÎÅ¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¥¢¥×¥íー¥Á¤¬Æñ¤·¤¤ÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤¿Íºà¤ÎºÎÍÑ¤ò¡¢À®²ÌÊó½·¤Ï°ìÎ§¡¢½é´üÈñÍÑ¡¦µá¿Í·ÇºÜÌµÎÁ¤Ç»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤´ÍøÍÑÊýË¡¡¦ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é
https://direct.visasq.com/
(https://direct.visasq.com/)
¥µー¥Ó¥¹Äó¶¡³«»Ï¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢9·î26Æü¤Ë¡ØÀ¤³¦É¸½à¤ÎºÎÍÑ¡Ù¡Ø¿Í¤òÁª¤Öµ»½Ñ¡Ù¤ÎÃø¼Ô¡¦¾®ÌîÁÔÉ§»á¤ò¾·¤¡¢¡Ö¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¿Íºà³ÍÆÀÀïÎ¬¤È¹¶¤á¤ÎºÎÍÑ¤È¤Ï¡×¤ò¥Æー¥Þ¤È¤·¤¿¥»¥ß¥Êー¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ó¥¶¥¹¥¯direct¤Î¶ñÂÎÅª¤Ê»È¤¤Êý¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë³èÍÑ¥»¥ß¥Êー¤â¡¢9·î19Æü¤Ë¼Â»ÜÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
◼️¡Ö¥Ó¥¶¥¹¥¯direct¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¥Ó¥¶¥¹¥¯direct¡×¤Ï¡¢¥Ó¥¶¥¹¥¯¤¬ÊÝÍ¤¹¤ë¹ñÆâ20Ëü¿ÍÄ¶¤Î¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤«¤é¡¢´ë¶È¤¬µá¤á¤ëÃÎ¸«¤ò»ý¤Ä¿Íºà¤ò¡¢¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¤òÌä¤ï¤ºÄ¾ÀÜÃµ¤»¤ë¿Íºà¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£½¾Íè¤ÎºÎÍÑÇÞÂÎ¤Î¤è¤¦¤Ë´ë¶ÈÌ¾¤ä·Ð¸³¿¦¼ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡ÖÃÎ¸«¡Ê¡á¤Ç¤¤ë¤³¤È¡Ë¡×¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢ºÇÅ¬¤Ê¿Íºà¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
½é´üÈñÍÑ¤äµá¿Í·ÇºÜÎÁ¤ÏÌµÎÁ¡£°ìÈÌÅª¤Ê¿Íºà¾Ò²ð¤ä¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥ê¥¯¥ëー¥Æ¥£¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¸õÊä¼Ô¤ÎÇ¯¼ý¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÀ®²ÌÊó½·¤Ï°ìÎ§¡ÊÀµ¼Ò°÷90Ëü±ß～¡¢¶ÈÌ³°ÑÂ÷30Ëü±ß～¢¨¥×¥é¥ó¤´¤È¤Ë°Û¤Ê¤ë¡Ë¤Î¤¿¤á¡¢Í½»»¤òµ¤¤Ë¤»¤º¸úÎ¨Åª¤ÊºÎÍÑ³èÆ°¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ó¥¶¥¹¥¯direct¡×¤Î¤´ÍøÍÑÊýË¡¡¦ÎÁ¶â¥×¥é¥ó¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é(https://direct.visasq.com/)¡ÊË¡¿Í¸þ¤±¡Ë
ÃÎ¸«¤ò³è¤«¤·¤Æ¤´³èÌö¤µ¤ì¤¿¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é(https://expert.visasq.com/)¡Ê¸Ä¿Í¸þ¤±¡Ë
ÆÃÄ¹1¡§¿¦¼ï¤ä·Ð¸³Ç¯¿ô¤òÄ¶¤¨¤¿¡ÖÃÎ¸«¡×¤Ç½Ð²ñ¤¦¡¢¿·¤·¤¤¿Íºà¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤Î·Á
¿¦¼ï¡¢·Ð¸³Ç¯¿ô¡¢Ç¯¼ý¤Ê¤É¤Î¡È¥¹¥Ú¥Ã¥¯¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖÃÎ¸«¡×¤ò¼´¤Ë¤·¤¿¸¡º÷¡¦¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤òAI¤¬¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£Ç¯´ÖÌó12Ëü·ï¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¼ÂÀÓ¢¨¤ò¤â¤È¤Ë¡¢´ë¶È¤¬ËÜÅö¤Ë²ò·è¤·¤¿¤¤²ÝÂê¤ËÉ¬Í×¤Ê¼ÂÁ©Åª¥¹¥¥ë¤äÀìÌçÀ¤ò»ý¤Ä¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤ò¡¢¶È³¦¤ä¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¤Î³Àº¬¤ò±Û¤¨¤Æ¥Ô¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÇÈ¯¸«¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÄ¹2¡§Àµ¼Ò°÷¤«¤é¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤Þ¤Ç¡¢Â¿ÍÍ¤ÊÆ¯¤Êý¤Î¿Íºà¤È¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°
¡Ö¥Ó¥¶¥¹¥¯direct¡×¤Ç¤Ï¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¤ËÂª¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢Àµ¼Ò°÷¤«¤é¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤Þ¤Ç¡¢´ë¶È¥Ëー¥º¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿ºÇÅ¬¤Ê¿Íºà¤òÃµ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ã³èÍÑ¥¤¥áー¥¸¡ä
1»þ´ÖÃ±°Ì¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¡§¶È³¦·Ð¸³¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë¥æー¥¶ー¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ä¶ÈÌ³²þÁ±¡¢¥µー¥Ó¥¹¥Ëー¥º¤Î¸¡¾ÚÅù¤ÎÁêÃÌ
Éû¶È¡¦¥Õ¥êー¥é¥ó¥¹¿Íºà¤Î¶ÈÌ³°ÑÂ÷¡§¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÆÃÀ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿Â¨ÀïÎÏ¿Íºà¤òÉ¬Í×¤Ê´ü´Ö¡¦²ÔÆ¯Æü¿ô¤Ç·ÀÌó
Àµ¼Ò°÷ºÎÍÑ¡§¶È³¦·Ð¸³¤äÀìÌçÎÎ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥¹¥¥ë¡¦ÃÎ¸«¤ò¤â¤Ä¿Íºà¤ò¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à¤Î¼Ò°÷¤È¤·¤ÆºÎÍÑ
ÆÃÄ¹3¡§Å¾¿¦»Ô¾ì¤Ç¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¥Ï¥¤¥ì¥¤¥äー¿Íºà¤ä¥Ë¥Ã¥ÁÎÎ°è¤ÎÀìÌç²È¤¬¸«¤Ä¤«¤ë
¡Ö¥Ó¥¶¥¹¥¯direct¡×¤Î¿Íºà¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ë¤Ï¡¢¼çÍ×¶È³¦¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢500¤òÄ¶¤¨¤ë¶È³¦¡¦¿¦°è¤ÎÀìÌç²È¤¬¹ñÆâ¤À¤±¤Ç¤â20Ëü¿ÍÄ¶ÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤Ï¡¢Å¾¿¦»Ô¾ì¤Ç¤Ï¸²ºß²½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¼«¿È¤Î¡ØÃÎ¸«¡Ù¤ò³è¤«¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½¾Íè¤ÎÅ¾¿¦»Ô¾ì¤Ç¤Ï½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¿Íºà¤È¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£ÉôÄ¹¡¦»ö¶ÈÀÕÇ¤¼Ô°Ê¾å¤Î¥Ï¥¤¥ì¥¤¥äー¿Íºà¤ä¡¢¥Ë¥Ã¥Á¤ÊÎÎ°è¤ÎÀìÌç²È¤Þ¤Ç¡¢´ë¶È¤¬µá¤á¤ëºÇÅ¬¤Ê¿Íºà¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¡§2024/3-2025/2¼ÂÀÓ¡£³¤³°»Ò²ñ¼Ò¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°½ü¤¯
◼️ÆÃÊÌ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Êー¤Î³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§¥Ó¥¶¥¹¥¯direct ¥íー¥ó¥ÁµÇ°¡ØÀ¤³¦É¸½à¤ÎºÎÍÑ¡ÙÃø¼Ô ¾®Ìî»á¤ËÄ¾ÀÜ "Ê¹¤±¤ë"～¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¿Íºà³ÍÆÀÀïÎ¬¤È¹¶¤á¤ÎºÎÍÑ¤È¤Ï～
¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¤äÀ®Ä¹´ë¶È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ºÎÍÑ¤Ï»ö¶È¤ÎÀ®ÈÝ¤òº¸±¦¤¹¤ëºÇ½ÅÍ×¥Æー¥Þ¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢±þÊç¿Íºà¤È¤Î¥ß¥¹¥Þ¥Ã¥Á¤äÍ¥½¨ÁØ¤ÎÎ®½Ð¤Ê¤É¡¢½¾Íè·¿¤Î¡ÖÂÔ¤Á¤ÎºÎÍÑ¡×¤Ç¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤²ÝÂê¤¬»³ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÎÍÑ¤ÎÃÙ¤ì¤Ï»ö¶È¤ÎÃÙ¤ì¤ËÄ¾·ë¤·¡¢´ë¶È¤ÎÄ¹´üÅª¤ÊÀ®Ä¹´ðÈ×¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤«¤Í¤Þ¤»¤ó¡£
¤½¤³¤ÇËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¡ØÀ¤³¦É¸½à¤ÎºÎÍÑ¡ÙÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×»Ù±ç¤ËËÉÙ¤Ê¼ÂÀÓ¤ò»ý¤Ä¾®Ìî ÁÔÉ§ »á ¤ò·Þ¤¨¡¢À¤³¦¤Ç¼çÎ®¤È¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ëTA¡ÊTalent Acquisition¡Ë¥â¥Ç¥ë¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
Á°È¾¤Ï¡¢¹¶¤á¤ÎºÎÍÑÀïÎ¬¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ÀïÎ¬Åª¤Ê»ÅÁÈ¤ß¹½ÃÛ¤ÎÍ×ÅÀ¤òÌÖÍåÅª¤Ë²òÀâ¡£¸åÈ¾¤Ï¡¢»²²Ã¼Ô¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤Ë¾®Ìî »á ¤¬Ä¾ÀÜ²óÅú¤¹¤ëÂÐÏÃ·¿¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÀß¤±¤Þ¤¹¡£¼«¼Ò¤ÎºÎÍÑ²ÝÂê¤òÄ¾ÀÜÄó¼¨¤·¡¢·Ð±Ä¡¦ºÎÍÑ¤Î¸½¾ì¤ÇÂ¨³èÍÑ¤Ç¤¤ë¼ÂÌ³Åª¤Ê¼¨º¶¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
Æü»þ¡§9·î26Æü¡Ê¶â¡Ë16:00～17:00
³«ºÅÊýË¡¡§Zoom¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ
»²²ÃÈñÍÑ¡§ÌµÎÁ
¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¡§https://visasq.co.jp/seminar/direct250926
¡ÚÅÐÃÅ¼Ô¾ðÊó¡Û
¾®Ìî ÁÔÉ§¡Ê¤ª¤Î¡¦¤¿¤±¤Ò¤³¡Ë
Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢ÀïÎ¬¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¡¢¥Ù¥ó¥Á¥ãーÁÏ¶È¡¢¥×¥í·Ð±Ä¼Ô¤Ê¤É¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò·Ð¸³¤·¤¿¸å¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥µー¥Á¡¦¥Õ¥¡ー¥à¤ËÆþ¼Ò¡£·Ð±ÄÁØ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ø¥Ã¥É¥Ï¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¿Íºà´ÕÄê¶ÈÌ³¤Ë10Ç¯´Ö½¾»ö¤¹¤ë¡£¸½ºß¤ÏÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Ù¥ó¥Á¥ãー¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¤Ç¤¢¤ë¥°¥íー¥Ó¥¹¡¦¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥º¤Î¥Ð¥ê¥åー¥¢¥Ã¥×¥Áー¥à¡ÖGCPX¡×¤Î¥êー¥Àー¤È¤·¤ÆµÞÀ®Ä¹´ë¶È¤Î¥êー¥Àー¥·¥Ã¥×³«È¯¡¢µÚ¤ÓÁÈ¿¥¹½ÃÛ»Ù±ç¤òÂ¿¿ô¼ê³Ý¤±¤ë¡£
Áá°ðÅÄÂç³Ø¾¦³ØÉôÂ´¡¢SDA¥Ü¥Ã¥³ー¥Ë·Ð±ÄÂç³Ø±¡MBA¡£
Ãø½ñ¤Ë¡ØÀ¤³¦É¸½à¤ÎºÎÍÑ¡Ù¡Ø¿Í¤òÁª¤Öµ»½Ñ¡Ù¡£
◼️¡Ö¥Ó¥¶¥¹¥¯direct¡×³èÍÑ¥»¥ß¥Êー¤Î³µÍ×
¥¿¥¤¥È¥ë¡§Å¾¿¦¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤Ï¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¥Ï¥¤¥¯¥é¥¹¿Íºà¤È½Ð²ñ¤¨¤ë¡£15Ê¬¤ÇÊ¬¤«¤ë¡Ö¥Ó¥¶¥¹¥¯direct¡×～ÆÃÄ§¤ä¤´ÍøÍÑ¤ÎÎ®¤ì¤ò¤´¾Ò²ð
¤³¤ó¤Ê¤ªÇº¤ß¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¡¦µá¿ÍÇÞÂÎ¤Ç¤Ï¡¢Íß¤·¤¤¥¹¥¥ë¤ò»ý¤Ä¿Íºà¤¬½¸¤Þ¤é¤Ê¤¤
¡¦ÀìÌçÀ¤Î¹â¤¤¿Íºà¤ÎÊì½¸ÃÄ·ÁÀ®¤Ë¶ìÀï¤·¤Æ¤¤¤ë
¡¦Àµ¼Ò°÷¡¢Éû¶È¡¢¶ÈÌ³°ÑÂ÷¤Ê¤É¡¢½ÀÆð¤Ê¿Íºà³èÍÑ¤ò¸¡Æ¤¤·¤¿¤¤
¡ÖÉ¬Í×¤Ê»þ¤Ë¡¢É¬Í×¤ÊÃÎ¸«¤ò³èÍÑ¤¹¤ë¡×--
¤¤¤Þµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢½¾Íè¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¿·¤·¤¤¿Íºà³èÍÑ¤Î·Á¤Ç¤¹¡£¡Ö¥Ó¥¶¥¹¥¯direct¡×¤Ï¡¢¹ñÆâ20Ëü¿ÍÄ¶¤Î¥¨¥¥¹¥Ñー¥È¥Çー¥¿¥Ùー¥¹¤«¤é¡¢Àµ¼Ò°÷¡¦¶ÈÌ³°ÑÂ÷¡¦¥¹¥Ý¥Ã¥È¥³¥ó¥µ¥ë¤Ê¤É¡¢¸ÛÍÑ·ÁÂÖ¤òÌä¤ï¤ºÄ¾ÀÜ¿Íºà¤òÃµ¤»¤ë¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤Ç¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Êー¤Ç¤Ï¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ÎÆÃÄ§¤ä³èÍÑÊýË¡¤ò15Ê¬¤Ç¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥¶¥¹¥¯
Æü»þ¡§9·î19Æü¡Ê¶â¡Ë11:00～11:15
³«ºÅÊýË¡¡§Zoom¤Ë¤è¤ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó³«ºÅ
»²²ÃÈñÍÑ¡§ÌµÎÁ
¾ÜºÙ¡¦¤ª¿½¹þ¤ß¡§https://visasq.co.jp/seminar/direct250919
◼️³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥¶¥¹¥¯¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ÆüËÜºÇÂçµé¤Î¥Ê¥ì¥Ã¥¸¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò³èÍÑ¤·¡¢¿·µ¬»ö¶È¿ä¿Ê¤ò»Ù±ç¡£
¡ÖÁÛÄê¸ÜµÒ¤ËÊ¹¤±¤ë¡×BtoB¸ÜµÒ¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤òÄó¶¡¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î¥Ëー¥º¤Ë´ð¤Å¤¯²¾Àâ¹½ÃÛ¤ª¤è¤Ó»Ô¾ìÀ¸¡¾Ú¤ò¥µ¥Ýー¥È¡£Æ³Æþ¤ÏÂç¼ê´ë¶È¤Î¿·µ¬»ö¶ÈÉôÌç¡¦¸¦µæ³«È¯ÉôÌç¤òÃæ¿´¤Ë³ÈÂç¤·¡¢Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¾å¾ì´ë¶È¤Î5¼Ò¤Ë1¼Ò¤Ë¤ª¤¤¤ÆÆ³Æþ¼ÂÀÓ¤òÍ¤¹¤ë¡£¢¨Ê£¿ôÉô½ð¤Ç¤ÎÆ³Æþ¤â1¼Ò°·¤¤¡Ê2025Ç¯1·îËö¡Ë
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥Ó¥¶¥¹¥¯
½êºßÃÏ¡§¢©153-0042¡¡ÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÀÄÍÕÂæ4-7-7¡¡½»Í§ÉÔÆ°»ºÀÄÍÕÂæ¥Ò¥ë¥º1F¡¦9F
ÀßÎ©Æü¡§2012Ç¯3·î19Æü
ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌòCEO¡¡Ã¼±©¡¡±Ñ»Ò
¾Ú·ô¥³ー¥É¡§4490¡ÊÅì¾Ú¥°¥íー¥¹¡Ë
URL¡§https://corp.visasq.co.jp/