『ソニックレーシング クロスワールド』無料オープンネットワークテスト実施中！　9月2日（火）13時まで！　最速体験のチャンス！

株式会社セガ

株式会社セガは、2025年9月25日（木）に発売予定の『ソニックレーシング クロスワールド』において、期間限定のオープンネットワークテストを実施中です。本テストは、8月29日（金）13時から9月2日（火）13時までの期間、対象プラットフォーム（PlayStation(R)5、Nintendo Switch(TM)、Xbox Series X|S、Steam、Epic Games）にて、どなたでもご参加いただけます。この機会にぜひ最速プレイをお楽しみください！

また、レースモード紹介トレーラーも公開中ですので合わせてお楽しみください。

『ソニックレーシング クロスワールド』レースモード紹介 トレーラー

https://youtu.be/BVoDsexw0NM?si=b3EYXv3UEL-Kkr5s

■オープンネットワークテストで遊べるコンテンツ

【オフライン】

グランプリ：4ラウンドを連戦し、総合点で優勝を争うモードです。

タイムトライアル

ゴールタイムを競うモードです。

【オンライン】

ワールドマッチ

インターネットを通じて、フレンドや世界中のプレイヤーと遊ぶことができます。

『ソニックレーシング クロスワールド』はクロスプレイにより、他の機種と遊ぶこともできます。

スクワッド

フレンドと最大4人のスクワッド（チーム）を組み、オンラインモードを一緒に遊ぶことができます。

スクワッドへの招待／参加はフレンドリストから行えます。

※スクワッドを組んだ4人のみでのプレイはできません。

■オープンネットワークテスト概要

オープンネットワークテストは、オンライン対戦の動作確認や不具合の特定を目的としています。参加特典として、後日製品版で使用可能なステッカーと称号をプレゼントいたします。ゲームをいち早く試すチャンスにぜひご参加ください。

【オープンネットワークテスト】

実施期間：2025年8月29日（金）13:00～9月2日（火）13:00（JST）

開催プラットフォーム：PlayStation(R)5、Nintendo Switch(TM)、Xbox Series X|S、Steam、Epic Games

※製品版へのゲームデータ引き継ぎはございません。

※期間は予告なく変更の可能性がございます。

※Nintendo Switch版でワールドマッチなどのオンラインモードを遊ぶためにはNintendo Switch Onlineへの加入が必要です

参加特典：ステッカー、称号（製品版で使用可能なゲーム内アイテム）

＜ステッカー＞

＜称号＞

※「ステッカー」はマシンのデコレーションアイテムです。

オープンネットワークテストページ

https://sonic.sega.jp/SonicRacingCrossWorlds/news/open-network-test.html(https://sonic.sega.jp/SonicRacingCrossWorlds/news/open-network-test.html)

※詳細公式サイトをご確認ください。

【『ソニックレーシング クロスワールド』とは】

『ソニックレーシング クロスワールド』は、セガレースゲームチームの精鋭が手掛けるレースゲームです。陸、海、空だけでなく、毎周コースに変化が起こる、予測不能の“驚き”が詰まったレース体験が待っています。

レーサーはシリーズ史上最多の23人が登場。さらに、ダウンロードコンテンツとして初音ミク、ジョーカー（『ペルソナ５ ザ・ロイヤル』）、春日一番（『龍が如く』）、マインクラフト、スポンジ・ボブなど、多彩なキャラクターがレースに参加します。

マシンは「ガジェット」を装着することでレース中に特殊な能力を発揮でき、プレイスタイルや攻略ルート、戦略が大きく変化。70種類以上のガジェットで、自分だけの組み合わせを見つけましょう。

また、オンラインでは世界中のプレイヤーと、異なる対応プラットフォームのネットワーク対戦（クロスプレイ）が楽しめます。最大12人と対戦できる「ワールドマッチ」をはじめ、チームで特殊ルールに挑む「フェスタ」やゴールタイムを競う「タイムトライアル」など、様々なモードが楽しめます。

(C)SEGA/

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

(C)ATLUS. (C)SEGA.

【製品概要】

商品名：ソニックレーシング クロスワールド

対応機種：PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch(TM) 2、Nintendo Switch(TM)、PC(Steam、Epic Games Store)

発売日：

2025年9月25日（木）発売予定

※PC(Steam、Epic Games Store)版は9月26日（金）発売予定

※Nintendo Switch(TM) 2 版は後日発売予定

価格：

通常版（パッケージ版／デジタル版）

PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch(TM) 2、PC(Steam、Epic Games Store)：7,264円（税込7,990円）

Nintendo Switch(TM)：6,355円（税込6,990円）

デジタルデラックスエディション

PlayStation(R)5、PlayStation(R)4、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch(TM) 2、PC(Steam、Epic Games Store)：8,173円（税込8,990円）

Nintendo Switch(TM)：7,264円（税込7,990円）

ジャンル：レーシング

プレイ人数：

ローカルプレイ 1～4人

オンラインプレイ 最大12人

発売・販売：株式会社セガ

CERO表記：A区分（全年齢対象）

著作権表記：(C)SEGA

公式サイト：https://sonic.sega.jp/SonicRacingCrossWorlds/

※Nintendo Switch(TM)版では、ローカルプレイ（ワイヤレスプレイ）は最大8人でお楽しみいただけます。

※デジタルデラックス版に収録されているシーズンパスやコラボレーションDLCについては単体販売も予定しております。

※Nintendo Switch(TM) 2 ダウンロード版、Nintendo Switch(TM)版からNintendo Switch(TM) 2 へのアップグレードパスは2025年冬、パッケージ版は2026年初頭に販売開始予定です。

※Nintendo Switch(TM) 2 パッケージ版は、ゲームカードを予定しております。

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。