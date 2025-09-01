Cycle.meが阪急うめだ本店に初出店！期間限定で調理師・管理栄養士監修のインナーケア向けカフェメニューを提供

株式会社ドットミー

株式会社ドットミー（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：知念孝祥ジョナサン ）が運営するウェルビーイングブランド「Cycle.me（以下、サイクルミー）」は、阪急うめだ本店8階 『GREEN AGE』コミュニティパークにて、フルーティプロテインやムーンミルクを使用した、エームサービス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小谷 周）調理師・管理栄養士監修のオリジナルカフェメニューを2025年9月3日(水)～9月9日(火)の期間限定で提供いたします。

近年、健康志向やウェルビーイングへの関心がますます高まる中、内面からの美しさ＝「インナーケア」に注目が集まっています。特に、日々のライフスタイルに取り入れやすい“食”を通じたセルフケアは、心と体のバランスを整える手段として注目を集めています。

阪急うめだ本店での初出店にあたり、期間限定のカフェメニューを展開。エームサービス株式会社の調理師・管理栄養士監修のもと、インナーケアを意識したこの夏にぴったりの体の内側から整えるオリジナルメニューを提供いたします。また、期間中はエームサービス株式会社の管理栄養士による美容と健康についてのセミナーも実施予定。

多様な世代・ライフスタイルの人々が行き交う阪急うめだ本店という都市型百貨店での出店を通じて、より多くの方々にCycle.meの世界観と、心と体に寄り添う食の提案を体験していただく機会となることを目指してまいります。

Cycle.me Inner care Cafe提供メニュー

■トロピカルソーダ \660（税込）

たんぱく質とビタミンCを同時にチャージ。

パイナップル＆ゴールドキウイのおいしさをぎゅっと詰め込んだフルーティプロテインを、シュワっと爽快なソーダで割り、トロピカルフルーツをのせた、この夏おすすめのソーダです。

■プロテインスムージー \660（税込）

香り高いぶどうまるごとの味わいが楽しめるフルーティプロテイングレープと、ブルーベリーで仕上げた、たんぱく質と鉄分が同時にとれるスムージー。

素材の美味しさをぎゅっと詰め込んだ、からだにうれしい1杯です。

■マシュマロ入りアイスムーンミルク \550（税込）

やさしい甘さとスパイスの香りがふんわり広がる、インド発祥の伝統ドリンクをイメージ。

マシュマロを浮かべ、見た目も心も癒される仕上がりに。

一口ごとにじんわりと体がほどけていく、リラックスタイムにぴったりの一杯をお楽しみください。

販売予定アイテム

・たんぱく質がとれる水

・食物繊維がとれる水

・ゼリープラス（ライチ / マスカット / マンゴー）

・フルーティプロテイン（グレープ / パイナップル＆ゴールドキウイ / ベリーミックス）

・Cycle.me ギフトセット（数量限定）

・ ゼリープラス3本セット（数量限定）

Cycle.me ギフトセット（数量限定）…インナーケアを“贈る”という新しい選択肢。贈り物にも、自分へのご褒美にもぴったりのギフトセットです。ゼリープラス3本セット（数量限定）…ゼリープラス ライチ・マスカットの3本セット。ゼリープラスを手軽にお試しできます。

会社概要

株式会社ドットミー

「自分らしく生きる、をつくる。」をミッションに、ウェルビーイングブランドの開発・運営を行う三井物産発のスタートアップ企業。ライフスタイルに寄り添った商品を通じて、すべての人の健康的な生活をサポートしています。

URL：https://dot-me.co.jp/

Cycle.me（サイクルミー）について

「とらなきゃに、しあわせを。」をブランドメッセージに掲げるウェルビーイングブランド。朝・昼・夜それぞれのライフスタイルに合わせた栄養習慣をおいしく、しあわせを感じられる形で提供します。

URL：https://cycle.me/

エームサービス株式会社

企業・病院・福祉施設・学校・スポーツ施設など、全国約3,500拠点にてフードサービスを展開。約7,000名の栄養士・管理栄養士が在籍。“「食」から日本の未来を支えます。” を掲げ、全国で健康的な食事と快適な環境を提供しています。

URL：https://www.aimservices.co.jp/