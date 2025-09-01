「4DDiG Windows Backup」新登場！簡単・安心のPCバックアップソリューション
Tenorshare Co., Ltd.は、Windows向け新製品「4DDiG Windows Backup」を2025年8月29日（金）に正式にリリースいたします。本製品は、システム全体や重要データを簡単かつ安全にバックアップし、万が一PCが起動しなくなった場合でも迅速に復元できるソリューションとして開発されました。
日常のPC利用中に、システム障害やデータ消失のリスクを感じたことはありませんか？「4DDiG Windows Backup」は、こうした不安に備え、手軽にバックアップと復元を行える新しい選択肢をユーザーに提供します。
4DDiG Windows Backupを無料体験：https://x.gd/Xrri0
4DDiG Windows Backupとは？
PCの利用中には、削除や上書き、破損、さらには突然のクラッシュなどにより、大切なデータを失うリスクがあります。こうしたデータ損失に備えるために開発されたのが、4DDiG Windows Backupです。本ソフトウェアを使えば、ファイル、パーティション、ディスク、さらにはシステム全体を簡単にバックアップすることができます。
使い方も非常にシンプルです。バックアップタスクを作成し、バックアップしたい対象と保存先を選ぶだけで準備完了。バックアップが完了すれば、必要なときにいつでも迅速に復元できます。これにより、突然のトラブルにも安心して対応できる環境が整います。
なぜ4DDiG Windows Backupが選ばれるのか？
4DDiG Windows Backupは、ユーザーが必要とするあらゆるバックアップ機能を備えており、簡単かつ効率的にPCの安全を守ることができます。
フルバックアップ：システム全体を丸ごとバックアップし、重要データの安全を確保。
パーティション復元：フルバックアップから特定のパーティションだけを復元でき、時間を節約可能。
バックアップ管理：タスク管理ダッシュボードにより、複数のバックアップを簡単に作成・管理。
WinPEからの復元：バックアップしたファイル、パーティション、PC全体を別のPCや外付けデバイスに復元可能。
これらの機能により、日常利用からトラブル発生時まで、柔軟かつ安心してデータ保護を行うことができます。
4DDiG Windows Backup でPCをバックアップする方法は？
4DDiG Windows Backupは、PC全体を手軽かつ安全にバックアップできる、使いやすいWindows用バックアップユーティリティです。本ソフトを使えば、重要なデータやシステムを簡単にバックアップでき、必要なときにはバックアップからすぐに復元可能です。以下では、PCをバックアップする手順をご紹介します。
4DDiG Windows Backupを無料体験：https://x.gd/Xrri0
手順1.4DDiG Windows Backup をダウンロードしてインストールした後、ハードドライブをPCに接続します。4DDiG Windows Backupを起動し、「バックアップタスクの作成」を選択してください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328611&id=bodyimage1】
手順2.バックアップしたいパーティションにチェックを入れ、下のファイルアイコンをクリックして、バックアップファイルの保存先を選択してください。「バックアップ開始」をクリックし、表示されるポップアップウィンドウで「確認」をクリックしてバックアップを開始します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328611&id=bodyimage2】
手順3.PCのバックアッププログラムがバックアップを完了するまで待ちます。所要時間はデータの容量やディスクの読み書き速度によって異なります。
