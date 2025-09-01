キッチンカー発！新感覚アイドルユニット「＋８ Tasu-hachi」 デビューシングル『Move & Groove!』『Fire Works』同時リリース！

10月8日(水)深夜24時30分～放送スタート！主演・鈴木愛理「推しが上司になりまして フルスロットル」主人公の最推しで上司となる氷室/高代旬役に八木勇征(FANTASTICS)が決定！推しとゼロ距離⁉︎ドキドキ感満載のキービジュアル解禁！