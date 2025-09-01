キッチンカー発！新感覚アイドルユニット「＋８ Tasu-hachi」 デビューシングル『Move & Groove!』『Fire Works』同時リリース！
株式会社ウィスコム（本社：東京都中野区、代表取締役：齋藤隆）が運営する音楽レーベル「Wiscom Music」に所属するキッチンカーアイドル「+8 Tasu-hachi」は、2025年9月1日より待望のデビューシングル『Move & Groove!』と『Fire Works』の2曲を、主要音楽配信サービスにて同時リリースいたしました。
■2025年9月1日（月）よりデジタル配信
タイトル：「Move & Groove!」
アーティスト：+8 Tasu-hachi
https://linkco.re/8hM3HPMv
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328610&id=bodyimage1】
■「SPICY LOVE」楽曲情報
作詞・作曲：TT / ジャケットデザイン：YUI
キッチンカーアイドル「Tasu-hachi」が贈る、テーマソング『Move & Groove!』。
街角に現れるキッチンカーから広がる香りや笑顔を、そのままサウンドに閉じ込めたようなポップチューンです。軽快なビートとキュートなメロディに乗せて、「一緒に食べて、一緒に踊ろう！」というメッセージを届けます。聴けば思わずステップを踏みたくなるダンス感と、Tasu-hachiならではの明るく元気なバイブスが満載。まさにファンと一緒に作り上げる、「走るステージ＝キッチンカー」のシンボルソングです。
タイトル：「Fire Works」
アーティスト：+8 Tasu-hachi
https://linkco.re/z91FgR5F
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328610&id=bodyimage2】
■「SPICY LOVE」楽曲情報
作詞・作曲：TT / ジャケットデザイン：YUI
キッチンカーアイドル「Tasu-hachi」が届ける夏のスペシャルソング『Fire Works』。
夜空に打ち上がる大輪の花火のように、胸が高鳴る高揚感をポップでドラマチックなサウンドに込めました。軽快なリズムと煌めくメロディが、真夏の祭りの夜を鮮やかに彩り、聴く人の心にきらめく思い出を刻みます。Tasu-hachiらしい元気いっぱいの歌声が、夏の夜をさらに熱く、そしてロマンチックに演出。まるで花火を一緒に見上げているかのような臨場感を感じられる、季節限定のときめきソングです。
■南沙彩 プロフィール
キッチンカーアイドルグループのメンバーとして活動しながら、ソロアーティストとしても人気を集める実力派アイドル。明るく親しみやすい性格と、手作りスイーツの腕前で、多くのファンを魅了している。“食と音楽”を融合させた新しいエンターテインメントを目指し、キッチンカーアイドルとしてデビュー。現在は、ソロでも楽曲をリリースし、ライブ活動を行っている。
■公式SNS
Instagram https://www.instagram.com/saayaibridgeam/
TikTok https://www.tiktok.com/@saaya_tunapara
■仁梅 愛里沙 プロフィール
元・看護師（ICU）という異色の経歴を持つ“キッチンカーアイドル”。
身体を癒す仕事を通じて「本当に大切なのは心の笑顔」と気づき、上京してアイドルの道へ進む。
現在は歌やダンスに加え、美味しいごはんを届けるキッチンカーでの活動を組み合わせ、心もお腹も満たす新しいスタイルを発信中。
ソフトでピッチャーをしてたりと運動が得意で、アニメやアイドルが大好きな“オタク気質”でもある。ファンと同じ目線で一緒に楽しめることが魅力。ステージとキッチンカーの両方で人々を笑顔にしている。
■公式SNS
Instagram https://www.instagram.com/arisa_217_/
