CoRich舞台芸術！プロデュース【名作リメイク】第2弾『あたらしいエクスプロージョン』出演者が決定！鈴木裕樹、浜崎香帆、金子侑加、段隆作、秋本雄基、猪俣三四郎の6名。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000328575&id=bodyimage1】
2025 年の「CoRich 舞台芸術！プロデュース【名作リメイク】」は、近年様々な創作を手掛け、古典の様式美と現代の感性を融合させた独創的な演出が高い評価を受け、若手を対象とする演劇人の養成所「コクーン アクターズ スタジオ」では常任講師・演出も担当する堀越涼氏を演出にお迎えし、福原充則氏の代表作の一つでもある第62 回岸田國士戯曲賞受賞作「あたらしいエクスプロージョン」を上演します。
この「あたらしいエクスプロージョン」は終戦直後の日本にて、まだカメラもフィルムもままならない時代に、「邦画史上初のキスシーン」を撮ろうと奮闘する映画人たちの姿を描いた物語です。敗戦後の混乱の中、映画に情熱を燃やす若者たちが、手探りながらも新たな表現を追い求める姿を、圧倒的なセリフの巧さと、ユーモアとペーソスを織り交ぜた緻密な構成で描き出しています。福原充則氏の作品に共通する、タフでどこか不器用な人々が、必死に生きる姿が力強く描かれており、観客は彼らの熱い「感情の爆発」に心を揺さぶられること間違いなし。
キャストには、安定した演技力と確かな存在感で観客を魅了し続ける実力派俳優鈴木裕樹、見る人を惹きつける確かな演技力で、舞台、映像問わず活躍の幅を広げている浜崎香帆、どんな役柄にも真摯に向き合い、そのキャラクターの人生を生き抜く金子侑加、個性的なキャラクターや、一筋縄ではいかない複雑な人物を演じる事を得意とする段隆作、観客の心に深く響く繊細な演技と、役柄に真摯に向き合う秋本雄基、ユーモラスな役柄からシリアスな役柄まで、幅広いキャラクターを自在に演じ分ける猪俣三四郎、という個性豊かな方々に参加していただくことができ、「あたらしいエクスプロージョン」との相乗効果に大いに期待が膨らむことでしょう。
・Cast
鈴木裕樹 Suzuki Hiroki
1983年10月3日生まれ。岩手県北上市出身。北上しらゆり大使。2007年『獣拳戦隊ゲキレンジャー』にてテレビドラマ初主演。主な出演作に、ドラマ『警視庁・捜査一課長』、ドラマ『家売るオンナ』、舞台『吸血鬼すぐ死ぬ』主演、『歌舞伎町シャーロック』、goodmorning N°5『VOGUES』、bpm本公演『アヴェ・マリターレ！』主演、MANKAI STAGE『A3!』ACT3! 2025、ムビ×ステ『死神遣いの事件帖 終 』、ティーファクトリー『ロンリー・アイランド』など。
浜崎香帆 Hamasaki Kaho
2013年に再始動した新生東京パフォーマンスドール（TPD）のメンバーに選出され、2021年9月まで活動。また、2018年4月から2020年3月まで情報番組「ZIP！」（NTV）のリポーターを務める。TPD活動時より並行して舞台にも出演し、ミュージカル「リューン ～風の魔法と滅びの剣～」（2018年）ではヒロインのエルカ役を演じた。近年の主な出演作品に、舞台「SHELL」（2023年）、ミュージカル「町田くんの世界」（2024年）、ミュージカル「アニー」（2025年）などがある。
金子侑加 Kaneko Yuuka
広島県大竹市出身。中学時代から演劇活動を始め、早稲田大学卒業を期に一度就職するが、2014年に俳優活動を再開し、演劇ユニット・あやめ十八番の構成員になる。現在は俳優の他、あやめ十八番のプロデューサーも務める。主な出演作は、あやめ十八番 音楽劇『金鶏 二番花』『六英花朽葉』、世田谷シルク『赤い鳥のいる風景』『コウノトリの温泉巡り』、劇団競泳水着『弄ばれて』など。CoRich舞台芸術祭俳優賞、佐藤佐吉賞優秀主演女優賞、サンモールスタジオ年間最優秀主演女優賞などを受賞。
