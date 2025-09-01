登録者24万人の人気YouTuber監修！動画編集学習サービス「エディル」9/1の本日リリース！

合同会社エディル

合同会社エディル（本社：東京都港区）は、本日9月1日に、業界最安級の価格で動画編集が学べるオンライン学習サービス「エディル」を正式リリースしました。

▼「エディル」サイト

https://edill.jp/

■YouTube登録者24万人、さしぶーが制作・監修

制作・監修を務めるのは、登録者24万人・総再生数3億回を超えるYouTuber「さしぶー」。これまで数多くの動画を制作してきた経験から、視聴者目線で本当に必要とされる編集力を体系化しました。

これまで８年間の動画投稿をほとんど自分の力だけで制作してきました。

さしぶーコメント

「高額な受講料が最初の一歩を阻むケースをたくさん見てきました。エディルでは、誰もが挑戦できる価格で、実務に直結する学びと、案件獲得までの道筋を届けたいと思っています。動画編集で人生が変わる。その瞬間を一人でも多くの人に味わってほしいです。」

■業界最安級の価格

動画編集を学びたい人が最初の一歩を踏み出しやすく、かつ続けやすい環境を提供することを目指した本サービスは、月額4,980円という手頃な価格で、Premiere Proの基礎から実践を学ぶことができます。月額4,980円とPremiere Proの月額料金以外に別途かかる料金は一切ございません。

月額は安かったのに、結局入会金などで最終的に10万超え...ということはなく、月額4,980円ですべて完結いたします。

■動画編集技術のほかに、案件獲得講座を提供

弊社は、「動画編集を習得するだけで長期的に太く稼げる」とは考えておりません。動画編集スキルをどのようにして生かすのか。これが編集技術と同じくらい重要だと考えています。

エディルでは、動画編集講座とは別に「案件獲得講座」を提供。

STEP1では、フリーランスとしての基礎を。STEP2ではSNSの利用の仕方を。STEP3では、さらに上流のディレクター、マーケターとして活躍する方法を学んでいただけます。

動画編集だけでなく、稼げるところまで。学んで終わりにならないサービスにして参ります。

■YouTube成長戦略コラムを提供

エディルでは、さしぶーがこれまで培ってきたYouTubeの成長のさせ方を、約90枚のスライドと数万文字の文章で学習することが可能です。

自チャンネルだけでなく、他チャンネルも複数成長させたさしぶーのエッセンスが詰まっています。

YouTubeの伸ばし方については、基礎的ながらも十分チャンネルを成長させるのに利用できるクオリティになっております。エディルでは今後、より高度なYouTubeマーケターを目指せるサービスも取り入れていく予定です。

■ゲーミフィケーションで続けやすいUX

エディルでは、レベルアップシステムやキャラクターの進化などのゲーミフィケーションを取り入れており、ゲームを楽しむように動画編集を学習できます。今後より面白いコンテンツなどを入れて、動画編集を楽しく続けられるユーザーを増やしていく予定です。

レッスンをクリアすると経験値を獲得し、レベルアップします！

■現在CAMPFIREにてクラウドファンディング実施中!!

エディルは、8/25からCAMPFIREにてクラウドファンディングを実施しています。

こちらでは、さしぶーのエディルを立ち上げた想いなどをより深くお伝えしている他、リターンとして、エディルをお安く利用できる権利や、YouTubeの立ち上げ等をサポートするリターンなどをご用意しております。現在多くの方にご支援いただけており、目標金額に向けて邁進している最中です。

▼「エディル」CAMPFIREページ

https://camp-fire.jp/projects/860805/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show

今後は、より高度な編集スキルを学べる上級コースの公開や、学習後に仕事へつながる案件紹介ページの実装も予定しています。学ぶだけで終わらない、「動画編集で生きていくための総合サービス」としてこれからも進化を続けて参ります。