異なるメーカー製AMRや建物設備の統合制御が可能な統合管理ソフトウェア「PLiBOT Gen.2」販売開始

PLiBOT株式会社

PLiBOT株式会社（本社：東京都葛飾区 代表取締役社長：佐藤正明）は、ロボットによる自動搬送における連携問題を解消する設備・ロボット統合管理ソフトウェア「PLiBOT Gen.2」の販売を9月1日より開始いたします。

昨今、社会問題となっている工場・倉庫等における人手不足・効率化の解決策としてAMR（Autonomous Mobile Robot：自律移動ロボット）による自動搬送が注目されています。

しかしながら、異なるメーカー製AMRやエレベーター・シャッターなどの建物設備との連携ができないため、大幅な改善とはならないケースが目立っていました。

それらの問題点を解消するために、設立以来、人とロボットをつなぐプラットフォームとして多くのお客様にご利用いただいてきた「PLiBOT WRCS」を大幅に刷新し、設備・ロボット統合管理ソフトウェア「PLiBOT Gen.2」を開発、販売を開始いたしました。

今回のアップデートでは、国際的に広く利用されている標準規格との互換性を高め、さらに異なるメーカーの自律走行ロボットを共通マップ上で統合できる機能を搭載。より柔軟で拡張性のある運用が可能になりました。

システム概念図

搬送タスク管理画面

9/10より東京ビッグサイトにて開催される「国際物流総合展 2025 第4回 INNOVATION EXPO」の当社ブース（ブース番号：5-904）にて「PLiBOT Gen.2」の展示およびプレゼンテーションを行う予定です。

◆製品概要

製品名：PLiBOT Gen.2（プライボット ジェネレーションツー）

主な特長：

・異なるメーカー製AMRの統合制御

従来は実現できなかった異なるメーカー製AMR同士の連携により、交差点での衝突や狭い通路でのお見合いがなくなります。また、機種選択がメーカーラインアップに縛られる事もなくなり、選択肢が大きく広がります。メーカー毎の操作方法を習得する必要もなくなります。

・エレベーター・シャッターなどの建物設備との連携

建物設備との連携によって、異なるフロア間での搬送が実現いたします。また、シャッターの開閉を最小限に抑えることで、工場内の空気環境を一定に保ちます。

・ERPやPMSなどお客様システムとの連携

搬送物や搬送数量をお客様のシステムと連携することで、在庫数や出荷数などの一元管理が行えるようになります。

・遠隔での稼働状況の監視・指示

本社や工場事務所などAMRから離れた場所からでもリアルタイムの稼働状況が把握できます。また、突発的な搬送や非常時の緊急停止なども離れた場所から操作可能です。

発売日：2025年9月1日

◆PLiBOT株式会社について

PLiBOT株式会社（プライボット）は、2022年8月にスーパーゼネコンの株式会社大林組からスピンアウトした、AMRに関するソフトウェアの開発・販売およびAMRの輸入販売を行うインテグレータです。ソフト・ハードに加えて、導入前コンサルティングから導入後の保守メンテナンスまでを一貫して行っております。

また、国内外のさまざまな企業40社以上とビジネスエコシステムを組成しており、パートナー企業様の製品・サービスと組み合わせたAMRの提供が可能です。

・所在地（本社）：東京都葛飾区青戸3-2-2

・代表者名：佐藤正明

・資本金：2.5億円

・事業内容：物流関連ソフトウェア販売

AMR輸入販売、据付

保守メンテナンス

AMR受託開発インテグレーション

物流DX コンサルティング

その他物流関連機器販売

・Webサイト：https://www.plibot.co.jp

・公式YouTubeチャンネル：

https://www.youtube.com/channel/UCLvHCNBBu0UiXyo6D7DrGew

◆お問い合わせ先

PLiBOT株式会社

営業本部 営業企画部

TEL：03-6662-6595（平日9:00-17:00 土日祝除く）

e-mail：info@plibot.co.jp