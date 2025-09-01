堺市ベンチャー調達認定制度　令和7年度募集開始！

堺市役所

堺市では、市内事業者等を対象に、新商品の生産や新サービスの提供により新たな事業分野の開拓を図る者を市が認定する「ベンチャー調達認定制度」の令和7年度募集を開始します。

認定後は市ホームページで事業者名、新商品等の名称及び内容を公表し、随意契約による調達に努めます。

（必ずしも認定した新商品等を市が購入するものではありません）

・対象となる新商品等（以下の要件をすべて満たすものが対象）

１.申請の時点で、販売又は提供開始から 5 年以内であること

２.既存の商品又は役務とは著しく異なり、優れた使用価値を有していること

３.市場性が見込まれる商品又は役務であること

４.市の機関において使途が見込まれ、かつ購入実績が少ない商品又は役務であること

５.関係法令に適合するとともに、特許権等の権利に関する問題が生じない商品又は役務であること

※ただし、食品、医薬品、医薬部外品及び化粧品、農薬、工事における工法及び技術は除きます。

・対象者（以下の要件を全て満たす方が対象）

１.中小企業基本法第2条第1項に該当し、堺市内に事業所を有する（個人の場合は市内に住所を有する） 者

２.市税の滞納がない者

３.堺市暴力団排除条例第 2 条第 2 号に規定する暴力団員又は同条第 3 号に規定する暴力団密接関係者 のいずれにも該当しない者

・受付期間

令和7年9月1日（月）～令和7年9月30日（火）※消印分有効

・申請方法

堺市ホームページにて詳細をご確認のうえご申請ください。

https://www.city.sakai.lg.jp/sangyo/shienyuushi/chusho/busexp/tyoutatsu.html

・昨年度の認定商品

ケアWATCH（株式会社高瀬）

体温、心拍等の基本情報の測定のほか、身体活動量を計測する独自システムにより、個々の着用者の身体強化、身体負荷の度合いを把握して一元管理できる腕時計型デバイス。

BEGINNERS RACK（常磐精工株式会社）

本格的なトレーニングも可能な頑丈さを持ちながら、軽量で組み立て簡単。

オフィスや居室のインテリアにもなじむデザインで、トレーニングをしないときには棚やハンガーラックとしても使用可能。

のれるんです（合同会社ReeveSupport）

架電不要、条件を入力すれば対応可能な事業者とマッチングして車両を手配してくれる介護タクシー配車アプリ。

入力した条件の保存ができるため2回目以降の利用はさらに簡単で、複数の利用者情報を登録することも可能。

令和6年度認定商品 開発事業者インタビュー

令和6年度に認定した上記3商品の開発事業者を取材しました。

https://note.com/sakai_innovation/n/n3be8c51984e8