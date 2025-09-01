「アズハイム入間」が9月1日(月)開設―医療法人啓仁会と連携し地域で安心できる暮らしを提案―

株式会社アズパートナーズ

株式会社アズパートナーズ(本社：東京都千代田区、代表取締役社長 兼 CEO：植村 健志)は、埼玉県入間市にアズハイムシリーズ30棟目となる介護付きホーム「アズハイム入間」を2025年9月1日(月)に開設いたしました。「アズハイム入間」は、西武池袋線「入間市」駅から徒歩12分。緑と自然に囲まれた街、入間市でご入居者の望む暮らしをご提案いたします。

■入間市に誕生、上質な佇まい

「アズハイム入間」は、入間市内中心部に近い国道16号線沿いに建ち川越・八王子方面からのお車でのアクセスも便利な立地です。

高級感のある建物は、お客様をお出迎えする広いエントランスロビー、陽光の差し込む機能訓練室や1階ダイニングからアクセスできる中庭の憩いスペース等、上質で快適な生活空間を演出しております。

■恵まれた住環境 自然に囲まれた景色

ホーム周辺には茶畑や緑が広がり、自然を五感で楽しむことができます。屋上庭園からは開けた景色を見渡せ、夏は花火大会もお楽しみいただけます。

地上4階建て全98室の居室からは、入間市駅方面の開けた景色、国道16号の1本道や富士山、周辺の自然や広々とした中庭など階や方角により異なる景色をお楽しみいただけます。これは「アズハイム入間」の特長のひとつです。

■医療法人啓仁会と連携

「アズハイム入間」では、地域に根ざした医療を展開する医療法人啓仁会と連携し、入居者の安心・安全な暮らしを支えます。

具体的には、啓仁会が運営する「所沢ロイヤル病院」や介護老人保健施設「所沢ロイヤルの丘」と連携し、入退院・入退去時のスムーズな受け入れ体制を構築。必要な医療や介護サービスを切れ目なく提供いたします。

さらに、啓仁会の医師による定期的な訪問診療を「アズハイム入間」で実施し、ご入居者の日常的な健康管理をサポートいたします。体調変化にも迅速に対応できる体制を整え、地域の医療資源と介護サービスを繋ぎ安心の暮らしを提案します。

「アズハイム入間」では、2025年8月より先行見学会を開始しており、多数のお客様にご来場いただいております。

見学予約は土日祝含む朝10時～夕方18時まで毎日対応中。

インターネットまたはお電話でお問い合わせください。また資料請求はこちら(https://as-heim.com/request/?fid=18166)より受付中です。

■施設概要

名称 ： アズハイム入間

所在地 ： 〒358-0021 埼玉県入間市高倉2-4-14

交通 ：西武池袋線「入間市」駅 南口より 徒歩12分（約935m）

延床面積 ：3,815.50平方メートル

構造 ： 鉄骨造 地上4階建（耐火建築物）

類型 ： 介護付有料老人ホーム（一般型特定施設入居者生活介護）

居室数 ： 98室 (定員：98名)

ホームページ：https://as-heim.com/facility/iruma/