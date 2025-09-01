【楽天イーグルス】石川県七尾市の食材を使用した「NANAO POWER FOOD」を9/13（土）～15（月・祝）T.R.G.E.CAFEで販売！

株式会社楽天野球団

株式会社楽天野球団（本社：宮城県仙台市宮城野区、代表取締役社長：森井 誠之）は、石川県七尾市と共同で、能登地方・七尾市の豊かな食材をふんだんに使用したアスリート向けメニュー「NANAO POWER FOOD」を開発し、9月13日（土）～15日（月・祝）の千葉ロッテマリーンズ戦限定で、楽天モバイルパーク宮城 GATE1横「T.R.G.E.CAFE」で販売することになりましたので、お知らせいたします。また、楽天イーグルスの選手も「NANAO POWER FOOD」を楽天モバイルパーク宮城内の選手食堂で食べて、試合に臨みます。

七尾市は、全国的に有名な和倉温泉と豊かな食に恵まれ、これまで多くのアスリートや強豪校が合宿に訪れるなど、スポーツが盛んな地域でしたが、2024年の能登半島地震によりスポーツ施設の利用が困難となっています。そこで、楽天イーグルスとの今回の取り組みを通じ、スポーツと地域の魅力を融合させた新たな価値を創出することを目指します。

なお、販売期間中はGATE1横に七尾市観光PRブースを出展し、七尾市・能登地方の魅力を発信いたします。

■「NANAO POWER FOOD」とは

楽天イーグルスのスポーツ栄養士が考案したアスリート向けのメニューです。石川県能登地方・七尾市を中心とした地元食材をふんだんに使用し、栄養バランスに優れたメニューが特徴です。アスリートのパフォーマンス向上や体づくりに必要な栄養素をしっかり補給できるよう、プロの視点でメニューを開発しているため、スポーツに取り組む方はもちろん、健康を意識するすべての方におすすめです。

■楽天イーグルス スポーツ栄養士 金剛地 舞妃（こんごうじ まいき） コメント

能登・七尾の恵みが持つ栄養価を最大限に引き出し、疲労回復、エネルギー補給、体づくりに必要な栄養素をバランス良く摂取できるよう、メニューを考えました。この「食の力」が、アスリートを強くし、そして七尾市の力強い復興へと繋がることを心から願っています。

＜「NANAO POWER FOOD」 販売概要＞

■販売日程：9月13日（土）～15日（月・祝）千葉ロッテマリーンズ戦

■販売店舗：GATE1横「T.R.G.E.CAFE」

■販売時間：

・9月13日（土） 11:00～

・9月14日（日）、15日（月・祝） 10:00～

■「NANAO POWER FOOD」販売メニュー（全9商品/10種類）

≪うな蒲ちゃんのせ親子丼≫

まるでうなぎ！？の様なお魚をつかった練り物をトッピングした親子丼です。選手にとって大事な栄養素である、たんぱく質を効率よく摂取できます！

能登食材：うな蒲ちゃん、玉ねぎ

販売価格：920円

≪能登牛と金糸瓜のビビンバ丼≫

能登牛の旨みと金糸瓜の食感が活きたナムルを楽しめる丼です。栄養たっぷりな食材が多く、元気になれるメニューとして！

能登食材：能登牛、金糸瓜

販売価格：980円

≪能登野菜といしりのガパオライス≫

能登地方に古くから伝わる魚醤「いしり」の旨みを存分に楽しめるメニュー。脳とカラダのリカバリーを助けてくれる鶏むね肉を使用しています！

能登食材：いしり、パプリカ、にんにく

販売価格：950円

≪能登豚のとり鍋味噌炒め≫

古くから伝わる伝統の製法を守り続けた甘辛味噌で味付けしました。試合前の選手にとって大事な、パワーチャージができる豚肉をメインに！

能登食材：能登豚、たまねぎ、とり鍋味噌

販売価格：780円

≪カラフル野菜添えチキングリル～能登ブルーベリーソース～≫

抗酸化作用もある能登ブルーベリーを特製ソースに仕上げました。脳とカラダのリカバリーを助けてくれる鶏むね肉をメインに！

能登食材：パプリカ、能登ブルーベリー

販売価格：780円

≪金糸瓜のカラフルマカロニサラダ≫

能登の農家さんが作ったマカロニと金糸瓜を使用したサラダ。マヨネーズもカロリーハーフにし低脂質を意識した試合前に◎なメニュー！

能登食材：金糸瓜、農家のパスタ（中島菜、ビーツ、トマト）

販売価格：480円

≪補食セット≫

ご存じですか？選手が試合中にパワーチャージする「補食」というものがあります。たんぱく質・糖質・カルシウムなど栄養を意識した試合中のエネルギー食のセット！

・能登ミルク竹炭食パンのたまごサンド

能登食材：能登ミルク竹炭食パン

・中島菜しょうゆ漬けおにぎり

能登食材：中島菜しょうゆ漬け

販売価格：630円

≪中島菜グリーンボール≫

こちらも選手が試合中に摂取する「補食」です。中島菜の風味豊かな一口ボール。中にはチョコorチーズが入っており、エネルギー補給にピッタリ！

能登食材：中島菜粉末、能登ミルク

販売価格：500円

≪中島菜と能登ミルクのグリーンスムージー≫

爽やかな風味が特長の中島菜パウダーとコクのある能登ミルクを合わせたスムージー。糖質・たんぱく質・ビタミン・ミネラルを手軽にとれるリカバリードリンク！

能登食材：中島菜粉末、能登ミルク

販売価格：500円

※価格は全て税込です

＜七尾・和倉温泉 観光PRブース 概要＞

七尾市・能登地方の魅力を発信する観光PRブースを出展いたします。

■場所：GATE1横

■日時：

・9月13日（土） 11:00～

・9月14日（日）、15日（月・祝） 10:00～

■内容：

・七尾の特産品が当たる！ガラポン抽選会

「NANAO POWER FOOD」をご購入いただいた方、または、「七尾ファンクラブ（※）」にご入会いただいている方を対象に、七尾市が誇る海の幸や山の幸などの特産品が当たるガラポン抽選会を実施します。

※七尾市が開設している、七尾に想いを寄せる人々がつながり、七尾を応援するコミュニティ

・「わくたまくん」登場！

和倉温泉のマスコットキャラクター「わくたまくん」が、PRブースやステージイベントに遊びに来てくれます！

詳細を見る :https://www.rakuteneagles.jp/news/detail/202500901989.html

■【動画】「NANAO POWER FOOD」誕生までの舞台裏は以下ご参照ください

https://youtu.be/y_mv59eDlro

※動画をご使用の際は、「楽天イーグルス公式YouTubeチャンネルより」の表記をお願いいたします

■素材提供

https://rak.box.com/s/2x2vigkm9rb1vlx2am17ey9xjgp2qiag

※写真をご使用の際は、「(C)Rakuten Eagles」または、「楽天野球団提供」の表記をお願いいたします