¤«¤ï¤¤¤¤°ÌÃÖ¶¦Í­¥¢¥×¥ê¡Ö¥Ô¥ó¥Ô¥¿¡×¤ò¥ê¥êー¥¹¡£¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÎÅÐÏ¿¤Ï°ìÀÚÉÔÍ×¡ªµ¤·Ú¤Ë°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¥Þ¥Ã¥×SNS

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´2Ëç)

³ô¼°²ñ¼Ò8bit

³ô¼°²ñ¼Ò8bit(¥«¥Ö¥·¥­¥¬¥¤¥·¥ã¥¨¥¤¥È¥Ó¥Ã¥È¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¿ËÃ« ÃéµÁ)¤Ï¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¶¦Í­¥¢¥×¥ê¡Ø¥Ô¥ó¥Ô¥¿¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯9·î1Æü¤ËApp Store¡¢Google Play¤ÇÄó¶¡³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£



¥Ô¥ó¥Ô¥¿¤Ï¡¢ÂÔ¤Á¹ç¤ï¤»¡¢¥°¥ë¥á¾ðÊó¤Ê¤É¡¢¥Þ¥Ã¥×¾å¤ÇËèÆü¤Î¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¶¦Í­¤·¡¢¤½¤Î¾ì½ê¤Î¾ðÊó¶¦Í­¤ä´¶ÁÛ¤Ê¤É¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬¤È¤ì¤ë¥¢¥×¥ê¤Ç¤¹¡£


¥Þ¥Ã¥×¤ËÉ½¼¨¤¹¤ë¥Ô¥ó¤ä¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÁ÷¤ëºÝ¤Ë»È¤¨¤ë¥¹¥¿¥ó¥×¤ò100¼ïÎà°Ê¾åÄó¶¡¡£


¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¡¢¤½¤Î¾ì¤À¤±¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡¢10Âå～30Âå¤Î½÷À­¤ò¥¿ー¥²¥Ã¥È¤È¤·¤Æ³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£



°ÌÃÖ¾ðÊó¶¦Í­¥¢¥×¥ê¥Ô¥ó¥Ô¥¿

¡¦AppStore(iPhone¥¢¥×¥ê)¡§¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é(https://apps.apple.com/us/app/id6751254344)


¡¦GooglePlay(Android¥¢¥×¥ê)¡§¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.eightbit.pinpita)


¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÎÅÐÏ¿¤Ï°ìÀÚÉÔÍ×


¤´ÍøÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¥áー¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¤äÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Ê¤É¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÎÅÐÏ¿¤Ï°ìÀÚÉ¬Í×¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£


(¸å¤«¤é¼èÆÀ¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó)


¥¢¥×¥ê¾å¤ÇÀ¸À®¤µ¤ì¤¿¥³ー¥É¤ò¶¦Í­¤·¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë¾µÇ§¤¹¤ë¤ÈÍ§¤À¤Á¤È¤Ê¤ê¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¤Î¶¦Í­¤ä¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤Þ¤¹¡£


¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤·¤¿»þ¤À¤±°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò¶¦Í­


¥Ô¥ó¥Ô¥¿¤Ï¡¢¾ï¤Ë°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò¶¦Í­¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó¤È¤¤¤¦Áàºî¤ò¤·¤¿»þ¤À¤±¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¤òÍ§¤À¤Á¤È¶¦Í­¤·¤Þ¤¹¡£


¼«Ê¬¤Î°Õ»Ö¤Ç°ÌÃÖ¾ðÊó¤ò¶¦Í­¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢°Õ¿Þ¤»¤º¼«Âð¤Î¾ì½ê¤¬ÃÎ¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£


¥¹¥Þ¥Û¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥êー¾ÃÈñ¤¬·ã¤·¤¤¤Ê¤É¡¢½¾Íè¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¥¢¥×¥ê¤Ç¤Ï¡¢¥Ç¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÅÀ¤Î²þÁ±¤Ë¤â¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£


°ÌÃÖ¾ðÊó¤Î¶¦Í­¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ï24»þ´Ö¸ÂÄê


¥Þ¥Ã¥×¾å¤Ç¤Î°ÌÃÖ¾ðÊó¤Î¶¦Í­¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ï24»þ´Ö¸ÂÄê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢24»þ´Ö¤¬·Ð²á¤¹¤ë¤È¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¤ª¤è¤Ó¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ï¤¹¤Ù¤Æºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£


¤½¤Î¾ì¡¢¤½¤Î»þ¤Î¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ê¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó¤À¤±¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£



¸Ä¿Í¾ðÊó¤ÏÅÐÏ¿ÉÔÍ×¡¢°ÌÃÖ¾ðÊó¤Î¶¦Í­¤Ï¥Á¥§¥Ã¥¯¥¤¥ó»þ¤Î¤ß¡¢¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ä°ÌÃÖ¾ðÊó¤Ï24»þ´Ö¸ÂÄê

¢ª¥Ô¥ó¥Ô¥¿ÆÃÀß¥µ¥¤¥È(https://system-app.8bit.co.jp/pinpita/)



¢§ ¥¢¥×¥ê¤Î¥À¥¦¥ó¥íー¥É


¡¦AppStore(iPhone¥¢¥×¥ê)¡§¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é(https://apps.apple.com/us/app/id6751254344)


¡¦GooglePlay(Android¥¢¥×¥ê)¡§¥À¥¦¥ó¥íー¥É¤Ï¤³¤Á¤é(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.eightbit.pinpita)


±¿±Ä²ñ¼Ò


[É½: https://prtimes.jp/data/corp/153638/table/2_1_dbc73948ad2ac47b44477a255f63cab8.jpg?v=202509010527 ]


¢£ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè



³ô¼°²ñ¼Ò8bit (¥«¥Ö¥·¥­¥¬¥¤¥·¥ã¥¨¥¤¥È¥Ó¥Ã¥È)


¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¤è¤ê¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£


https://8bit.co.jp/contact/