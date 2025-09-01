ÆàÎÉ¸©¹á¼Ç»Ô¤È¥ê¥æー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤òÄù·ë
ÃÏ°è¤Î¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥¸¥â¥Æ¥£ー¡×¡Ê°Ê²¼¡¢¥¸¥â¥Æ¥£ー¡Ë¤ò±¿±Ä¤¹¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥â¥Æ¥£ー¡Ê°Ê²¼¡¢Åö¼Ò¡Ë¤Ï¡¢ÆàÎÉ¸©¹á¼Ç»Ô¡Ê°Ê²¼¡¢¹á¼Ç»Ô¡Ë¤È¥ê¥æー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¢¤´¤ß¸ºÎÌ¤Ë¸þ¤±¤¿¥ê¥æー¥¹·¼È¯¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢¸½ºßÅö¼Ò¤Ç¤ÏÁ´¹ñ¤Ç240²Õ½ê¤Î¼«¼£ÂÎ¤È¥ê¥æー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¨Äê¤òÄù·ë¤·¡¢¥ê¥æー¥¹¤Î·¼È¯µÚ¤Ó¤´¤ß¤Îºï¸º¤òÄÌ¤·¤Æ»ýÂ³Åª¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜ¼èÁÈ¤ÏÆàÎÉ¸©Æâ¤Ç¤Î»öÎã¤È¤·¤Æ¤Ï3ÎãÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¶¨Äê¤ÎÁÀ¤¤
¹á¼Ç»Ô¤Ç¤Ï£³£Ò¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë¥ê¥æー¥¹¤Î¼èÁÈ¤È¤·¤Æ¿©´ï¤Î¥ê¥æー¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤´¤ßÇÓ½ÐÍÞÀ©µÚ¤Ó¸ºÎÌ¤Ë¸þ¤±¤ÆÍÍ¡¹¤Ê³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥ê¥æー¥¹¤Î¹¹¤Ê¤ëÂ¥¿Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¤Ù¤¯¡¢Åö¼Ò¤È¶¨Äê¤òÄù·ë¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³èÆ°ÆâÍÆ¡Ê2025Ç¯9·î1Æü¸½ºß¢¨¡Ë
¹á¼Ç»Ô¤Î¸ø¼°¥Ûー¥à¥Úー¥¸¡¢¹Êó»æ¤Ê¤É¤Ç¡Ö¼Î¤Æ¤º¤Ë¾ù¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤ò½»Ì±¤Ë·¼È¯¤·¡¢¥ê¥æー¥¹°Õ¼±¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤´¤ß¤ÎÇÓ½Ð¤òÍÞÀ©¤·¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ï¡¢º£¸å¤â»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¤¿¥ê¥æー¥¹Â¥¿Ê¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤´¤ß¤Îºï¸º¤ä¥ê¥æー¥¹Â¥¿Ê¤Ë°ÕÍß¤¬¤¢¤ë¡¢Á´¹ñ¤Î¼«¼£ÂÎ¤«¤é¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨·¼È¯³èÆ°¤ÎÆâÍÆ¤Ïº£¸åÊÑ¹¹¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê»²¹Í¡Ë¥ê¥æー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ëÏ¢·È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼«¼£ÂÎ
2025Ç¯9·î1Æü»þÅÀ¤Ç240²Õ½ê¤Î¼«¼£ÂÎ¤È¶¨Äê¤ä³Ð½ñ¤òÄù·ë¤·Ï¢·È¤·¡¢¥ê¥æー¥¹¤Ë´Ø¤¹¤ë·¼È¯µÚ¤Ó¥ê¥æー¥¹»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ï²¼µURL¤è¤ê¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
https://jmty.co.jp/ir/community/
¡ÒÄó·È¤ò´õË¾¤µ¤ì¤ë¼«¼£ÂÎÍÍ¡¡Ìä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©ー¥à¡Ó
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSepC3XJpQA5cTRAaTuK-kOw4oZiZ7NmgYmzbsIldhRzKsKZww/viewform