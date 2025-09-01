ベトジェット、2025年上半期の監査済み財務諸表を発表 堅調な業績と機材拡充、そして世界的なマイルストーンを迎える ～日本 - ベトナム間のネットワークを更に拡大 直行便2路線を上半期に就航～
（東京, 2025年9月1日） - ベトジェット・アビエーション・ジョイント・ストック・カンパニー（HOSE: VJC）は、2025年上半期の監査済み財務諸表における目覚しい業績結果を発表しました。同社は世界的な航空会社としての地位を強化すると同時に、日本とベトナム間で10路線の直行便を運航する航空会社として、日本での存在感をさらに確立しました。同社の業績は、ベトナムが、アジアおよび世界の航空ハブとして成長し続けている証です。
堅調な財務状況
ベトジェットの2025年上半期における航空運送収益は35.6兆ドン（約1,980億円）、税引前収益は1.6兆ドン（約89億円）と前年比37%増となりました。連結売上高は35.83兆ドン（約1,995億円）で、税引前利益は1.65兆ドン（約92億円）を超え、前年比65%増の力強い成長を記録しました。
また同期間中、同社は79,000便を運航し、1,440万人の乗客を輸送しました。4月には名古屋/福岡とホーチミンを結ぶ直行便を就航、日本とベトナム間の航空需要をさらに拡大し、2018年に日本への初の直行便を就航して以来の力強い成長を示しています。納付した税金や手数料は4.52兆ドン（約252億円）に達しました。財務指標は依然として堅調かつ流動性も高く、122兆ドン（約6,235億円）を超える連結資産を有しています。
機材拡充と国際的な地位を確立
2025年上半期、ベトジェットはエアバス社にA330neo型機20機を追加発注し、同社のワイドボディ機の発注数は合計40機となりました。これにより、同社は世界最多のA330neo発注数を誇る航空会社となりました。
さらに、2025年パリ航空ショーにおいて、ベトジェットはA321neo型機100機に加え、50機分の購入オプションを含む歴史的な大型発注を発表しました。これは業界最大規模の契約であり、同社を航空機発注数で世界トップ10の航空会社に押し上げています。
また、ベトジェットはロールス・ロイス社との間で、20機のワイドボディA330neo型機に搭載される予定のトレント7000エンジン40基を追加発注し、同型エンジンの累計発注数は80機に達しました。
ロンタイン国際空港におけるプロジェクトの発表
ベトジェットは、現在建設中のロンタイン国際空港において、最先端の航空機整備・エンジニアリングセンターの建設に着工しました。同センターにはハンガー3号と4号が設置され、国際基準で最大10機の航空機を同時に整備できる能力を備えます。
同時に、同社は主要空港においてセルフサービス型の地上支援業務を導入し、サービス品質の向上、運航効率の最適化、そして乗客の皆様に格別な体験を提供しています。
評価された卓越性と戦略的ビジョン
ベトジェットはAirlineRatingsにより「世界で最も安全な航空会社」として選出され、またForbes Vietnam誌により2024年の「売上上位5社」、そして2025年の「ベトナム優良上場企業トップ50」に認定されました。
強固な財務基盤、最新鋭機への投資、そして重要なインフラプロジェクトを背景に、ベトジェットは2025年下半期も勢いを継続する体制を整えています。持続可能な成長と国際的な拡大を目指しつつ、ベトナムを航空ハブとしてさらに発展させ、国際的なパートナーや投資家への魅力を高めていく方針です。
ベトジェットについて
ニュー・エイジ・キャリアのベトジェットは、ベトナム国内の航空業界に革命をもたらし、さらには地域や世界においても先駆的な航空会社です。コスト管理、効率的な運営やパフォーマンスを重視し、低価格で柔軟な運賃体系で様々な路線を運航するほか、お客様の需要に対応する多様なサービスを提供しています。また、国際航空運送協会（IATA）の正会員であり、IATAの国際運航安全監査プログラム（IOSA）の認証も受けています。ベトナム最大の民間航空会社として、安全性や商品の格付けを行う世界で唯一のウェブサイトAirlineRatings.com（https://AirlineRatings.com） で、安全性において最高ランクとなる７つ星の評価を獲得しました。また、Airfinance Journal の財務・経営健全性の高い航空会社50社リストにも長年にわたり、連続で選出されています。さらには、Skytrax、CAPA、Airline Ratings といった業界で著名な団体からも、最も優れた格安航空会社に選出されています。 ベトジェットの詳細な情報はホームページをご覧ください。 http://www.vietjetair.com/
